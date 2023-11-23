Форвард «Крыльев» Шитов о гегемонии «Зенита»: «Раздражения нет, но пусть уже любой другой клуб станет чемпионом»

Владислав Шитов рассказал о своем отношении к гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

«Гегемония одного клуба в РПЛ? Какого-то раздражения или неприязни нет, но уже хочется, чтобы другая команда была выше « ».

Если не брать «Крылья», то пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита», – сказал нападающий « ».

После 15 проведенных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. Действующий чемпион «Зенит» идет вторым, отставая на 2 балла.

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