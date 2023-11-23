Форвард «Крыльев» Шитов о гегемонии «Зенита»: «Раздражения нет, но пусть уже любой другой клуб станет чемпионом»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Владислав Шитов Футбол

Владислав Шитов рассказал о своем отношении к гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

«Гегемония одного клуба в РПЛ? Какого-то раздражения или неприязни нет, но уже хочется, чтобы другая команда была выше «Зенита».

Если не брать «Крылья», то пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита», – сказал нападающий «Крыльев Советов». 

После 15 проведенных туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. Действующий чемпион «Зенит» идет вторым, отставая на 2 балла.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Так это и есть и неприязнь и раздражение. Тем более странно, ведь у Зенита и Крылышек всегда были хорошие дружелюбные отношения. Не забуду как на Петровском болельщики Зенита весь матч поддерживали не свой клуб а Крылышки, скандируя "Вы должны остаться в высшей лиге"
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
interested
А зачем? "Зенит" - красавчик, пусть будет. ))
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Я считаю, что в наше суровое время стабильность должна быть хотя бы в чём-то! Пусть это будет чемпионство Зенита!
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Доктор Верховцев
Так может быть, просто всем по очереди давать кубок, да и всё? Можно и не играть совсем.
Найдутся и в этом случае адепты теории заговора. Например, "Зениту дали кубок в високосный год, а он длиннее на целый день - это всё заговор Газпрома!"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Казанов
Так пусть становятся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rundatgame
Такими заявлениями любой действующий футболист РПЛ (а этот юноша воспитанник Спартака, кстати) сам на себя наводит подозрения в потенциально нечестной игре. Раз ему хочется любого другого чемпиона, то он может просто напросто слить игру конкурентам Зенита. Ну хочется другого чемпиона человеку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ gsomeer
чемпионство должно меняться просто потому, что надо кого-нибудь другого, чтоб свежее лига смотрелась, а не потому что заслужили, понял-принял
Так может быть, просто всем по очереди давать кубок, да и всё? Можно и не играть совсем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Антипов
Ответ Назар Игорь
Так это и есть и неприязнь и раздражение. Тем более странно, ведь у Зенита и Крылышек всегда были хорошие дружелюбные отношения. Не забуду как на Петровском болельщики Зенита весь матч поддерживали не свой клуб а Крылышки, скандируя "Вы должны остаться в высшей лиге"
Усталость от однообразия, не обязательно ращдраыже.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Ответ Егор Антипов
Усталость от однообразия, не обязательно ращдраыже.
не смог расшифровать твоего последнего слова
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Назар Игорь
Так это и есть и неприязнь и раздражение. Тем более странно, ведь у Зенита и Крылышек всегда были хорошие дружелюбные отношения. Не забуду как на Петровском болельщики Зенита весь матч поддерживали не свой клуб а Крылышки, скандируя "Вы должны остаться в высшей лиге"
И где тогда был Шитов, стесняюсь спросить, когда скандировали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий