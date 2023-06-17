Чилаверт о словах Мбаппе про южноамериканский футбол: «Я бы посмотрел, как он бегает на высоте в Ла-Пасе. Здесь Килиан был бы средним игроком, он предсказуем»
Хосе Луис Чилаверт отреагировал на слова Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.
В мае 2022 года форвард «ПСЖ» и сборной Франции заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».
«Посмотрите, что сказал Мбаппе – что в Южной Америке не играют в хороший футбол или что там не очень хороший уровень.
Я бы с удовольствием посмотрел, как он бегает на высоте в Ла-Пасе (столица Боливии – Sports.ru) или в Кито (столица Эквадора – Sports.ru), или играет на выезде в Бразилии. Здесь он был бы средним игроком, он предсказуем.
Очевидно, у него есть преимущество в скорости, но мы можем спокойно контролировать его, если поставим защитника, который будет дышать ему в затылок», – сказал бывший вратарь сборной Парагвая.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Из 10 южноамериканских сборных в футбол умеют играть все 10.
В результате условная Испания в отборе на ЧМ проводит 4 конкурентных игры (по две со сборными из 2 и 3 корзины), а условный Уругвай - 18. Так и живем
Роналду против сборных из ЮА:
11 игр 3 побед 7 поражений, 3 забитых мяча!
Роналду за 1 игру против Андорры 4 гола
хватит бредить им, и писать его имя где ни попадя.
Я сказал правду!
Кринж против сборных Южной Америки полное дно и это фактос!
Ладно вечно ущемленные архентинцы, которые страдают, как 13-летняя девочка, которой кумир из поп-группы не дал автограф.
Но Чила-то вроде не был никогда соплежуем.