Чилаверт о словах Мбаппе про южноамериканский футбол: «Я бы посмотрел, как он бегает на высоте в Ла-Пасе. Здесь Килиан был бы средним игроком, он предсказуем»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция сборная Эквадора по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Боливии по футболу Хосе Луис Чилаверт Конфедерация футбола Южной Америки Килиан Мбаппе Футбол

Хосе Луис Чилаверт отреагировал на слова Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.

В мае 2022 года форвард «ПСЖ» и сборной Франции заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

«Посмотрите, что сказал Мбаппе – что в Южной Америке не играют в хороший футбол или что там не очень хороший уровень.

Я бы с удовольствием посмотрел, как он бегает на высоте в Ла-Пасе (столица Боливии –  Sports.ru) или в Кито (столица Эквадора –  Sports.ru), или играет на выезде в Бразилии. Здесь он был бы средним игроком, он предсказуем.

Очевидно, у него есть преимущество в скорости, но мы можем спокойно контролировать его, если поставим защитника, который будет дышать ему в затылок», – сказал бывший вратарь сборной Парагвая.

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70 комментариев

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kaka10
Ответ Криштиану Роналду
Чилаверт штрафные удары пробивал лучше чем Мбаппе.
в воротах тоже лучше стоял чем Килиан
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Криштиану Роналду
Чилаверт штрафные удары пробивал лучше чем Мбаппе.
+87
-12
+75
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Moonraker91
Это все фигня. А как бы он сыграл во время дождливого вечера в Стоке?
+57
-2
+55
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Газонокосильщик Хави
По этому сборная Парагвая уже который год без проблем берет ЧМ
+46
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Кашшай Чакырович
Три лучших футболиста в истории латиноамериканцы это Пеле ,Марадона и Месси ,дальше есть такие личности ,как Гаринча , Роналдо зубастик и Роналдиньо ,ну хоть убей, но не видел я таких волшебников в европейском футболе ! Латинская Америка дала лучших футболистов в истоии футбола ,поэтому слова африканца Мбаппе смешны ,половина европейских сборных это африканцы ) Зидан араб ,Бензема араб ,там если покопаться , ещё половина европейцев это не европейцы ))
+21
-8
+13
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0:4 на спотифай камп ноу
Здорово у них полыхает от Мбапе, я три дня гналась за вами чтобы сказать как вы мне безразличны)))
+20
-11
+9
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AF007
Из 50 европейских сборных в футбол умеют играть 30.

Из 10 южноамериканских сборных в футбол умеют играть все 10.

В результате условная Испания в отборе на ЧМ проводит 4 конкурентных игры (по две со сборными из 2 и 3 корзины), а условный Уругвай - 18. Так и живем
+10
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Scratch_wzp
Чилаверт: Мбаппе - бегунок.
+11
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Кашшай Чакырович
Ответ Давид Agabekyan
В чем брёл? Футбол в Европе развития сильнее. Лига чемпионов сильнее Кубка Либертадорес, все хотят играть за Реал и Барсу, но сложно найти на аргентинца который хочет за Боку или Ривер.
В том бред ,что в лиге чемпионов играют лучшие латиноамериканцы и они всегда на самом высоком счету ,вообще в Европе играет сборная солянка со всего мира ,жто лишь говорит о том ,что здесь больше всего денег сконцетрировано ,а если уедут все ,азаиты ,латиноамериканцы ,африканцы ,то футбол в Европе станет слабее и скучнее !
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dmitriy1981
а ещё нужно Мбаппе гири пудовые на ноги надеть, пусть побегает
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sd4fmwrvz8
По делу сказал легенда
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Muhammad Juraev
Ответ Фан Рубина
Ну так европка - мастера надувать значимость своего псевдофутбола до небес. Все их так называемые "звёзды" играют в клубах-мешках и набивают статистику на плюшевых командах.
Фактос!
Роналду против сборных из ЮА:
11 игр 3 побед 7 поражений, 3 забитых мяча!
Роналду за 1 игру против Андорры 4 гола
+10
-7
+3
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rigobersong
Ответ Muhammad Juraev
Роналду против сборных из ЮА: 11 игр 3 побед 7 поражений, 3 забитых мяча! Роналду за 1 игру против Андорры 4 гола!
Тут была на сайте аналитика его голов, искать лень, смысл в том что большинство голов Месси было топ-50 сборным из рейтинга, большинство голов роналду ниже топ-50. Я уже молчу про хохму 0 голов, 0 голевых, 0 медалей за 5 Чемпионатов мира, это вообще полный декласс всей карьеры роналду:))
+13
-10
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Кашшай Чакырович
Ответ Kikilboka
Даже если не дискутировать о списке лучших футболистов: двое из трёх обозначенных футболистов (и четверо из шести) раскрылись и играли в основном в Европе, что как бы намекает
Это намекает на то что в Европе больше платят вот и всё на что это намекает ,и то что это лучшие специалисты в своем деле ,вот о чем это намекает ! Что им готовы платить самые большие деньги !
+3
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Alan7
Ответ savik-A.M.
Я бы посмотрел бы как эти " высокогорники" поиграли бы в феврале , в условной Москве
В Ла Пасе в июне-августе морозы по -10, -15 бывают и ничего, играют, ещё и на высоте 3,5 км.
+2
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BananaMantana
Ответ Tiestorzn17
Хуже Роналду штрафные тяжело бить, там с 800 попыток на гол…
для школоты это так и останется ) 99999 попыток на гол ага 😂
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Любезный Коссутий
Ответ Muhammad Juraev
Роналду против сборных из ЮА: 11 игр 3 побед 7 поражений, 3 забитых мяча! Роналду за 1 игру против Андорры 4 гола)
причем тут Роналду, Муха?
хватит бредить им, и писать его имя где ни попадя.
+6
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rigobersong
Да все уже поняли, что Мбаппе живет в своем вакууме:)) Лучшие игроки в истории футбола Пеле, Марадона и Месси Южно-Американцы. Величайшие 9ки последних лет, которые на голову выше других Фалькао, Агуеро, Форлан, Суарес, Роналдо из ЮА. 50+ команд Европы которые могут в теории играть на ЧМ вместе выиграли 12 ЧМ, а в ЮА 10 команд которые могут участвовать в ЧМ выиграли 10:))
+11
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Muhammad Juraev
Ответ rigobersong
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Да мне на рейтинги плевать!
Я сказал правду!
Кринж против сборных Южной Америки полное дно и это фактос!
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хавбек+
Ответ Роман
Европейский футбол намного сильнее. Что на клубном уровне, что на уровне сборных. Последний раз южноамериканцы доминировали с Бразилией, когда играл Пеле и в 2002 при супер сборной с Роналдо. В остальном же доминирование европейских сборных по сей день.
арги 86-90 потом кудесники 94-2002 удерживали равновесие, сейчас же случайная победа, они и сами это понимают, поэтому бегают и доказывают будто проигравшие
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gukmamop
А в Красноярске Роналду бы вывихнул ногу уже в первом тайме. В любое время года
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KikiMusampa14
Этот-то куда лезет.
Ладно вечно ущемленные архентинцы, которые страдают, как 13-летняя девочка, которой кумир из поп-группы не дал автограф.
Но Чила-то вроде не был никогда соплежуем.
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Temp LC
Ответ Tiestorzn17
Хуже Роналду штрафные тяжело бить, там с 800 попыток на гол…
у него за сезон в среднем 30 ударов, Роналду забивает хотя бы один штрафной удар за сезон, соотвественно у него +-30 ударов на гол. Откуда 800 , умник? Тот же Месси на 20-30 ударов больше бьёт . А разница между голами со штрафных у них 2-3 мяча
+2
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Гинер_ЦСКА
Ответ kaka10
в воротах тоже лучше стоял чем Килиан
Смачно-то как.
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Новый Орлеан
Ответ AF007
Из 50 европейских сборных в футбол умеют играть 30. Из 10 южноамериканских сборных в футбол умеют играть все 10. В результате условная Испания в отборе на ЧМ проводит 4 конкурентных игры (по две со сборными из 2 и 3 корзины), а условный Уругвай - 18. Так и живем
И в итоге Уругвай отливает в группе корейцам и летит обратно в Монтевидео.
+1
0
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