Чилаверт о словах Мбаппе про южноамериканский футбол: «Я бы посмотрел, как он бегает на высоте в Ла-Пасе. Здесь Килиан был бы средним игроком, он предсказуем»

Хосе Луис Чилаверт отреагировал на слова Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.

В мае 2022 года форвард « » и сборной Франции заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

«Посмотрите, что сказал – что в Южной Америке не играют в хороший футбол или что там не очень хороший уровень.

Я бы с удовольствием посмотрел, как он бегает на высоте в Ла-Пасе (столица Боливии – Sports.ru) или в Кито (столица Эквадора – Sports.ru), или играет на выезде в Бразилии. Здесь он был бы средним игроком, он предсказуем.

Очевидно, у него есть преимущество в скорости, но мы можем спокойно контролировать его, если поставим защитника, который будет дышать ему в затылок», – сказал бывший вратарь сборной Парагвая.

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