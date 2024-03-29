Артета о Гвардиоле: «Лучший тренер мира с отрывом и один из самых приятных людей в футболе»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Микель Артета рассказал о своих отношениях с Пепом Гвардиолой.

– Мы знаем о вашей дружбе, о вашем взаимоуважении. Как часто вы общаетесь сейчас и как изменились ваши отношения?

– Ну, они должны были измениться (улыбается). Мое восхищение и мнение о нем – нет.

На мой взгляд, он лучший тренер мира с отрывом. И он один из самых приятных людей, которых я встречал в футболе. И конечно, один из тех, с кем мне нравилось работать больше всего. 

Это не могло продолжаться вечно, и нужно адаптироваться к ситуации, учитывая наши нынешние роли. Это происходит и в отношениях между игроками – когда один из них становится тренером, нужно адаптироваться. 

Твои чувства по отношению к человеку не меняются, но в профессиональном плане ты должен вести себя по-другому, – сказал главный тренер «Арсенала».

В воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 30-м туре АПЛ. «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.

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8 комментариев
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Адекватно. Гвардиола — лучший тренер современности. От ответа на вопрос о том, как часто они общаются теперь, Артета деликатно увильнул, но это исключительно их личное дело
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Мостовой с Юраном посмеялись вголос
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Ответ Billy_Shears
Если он лучший тренер с отрывом, то кто те люди, что выбивали его из лч каждый год?
Есть такие вещи - называются стечения обстоятельств. Это лучшее описание полуфинала против Реала 2 года назад. Ну а если придерживаться твоей логики, то безтрофейник Почеттино не хуже Пепа, раз выбивал его из лч?
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Перед игрой тренера обменялись любезностями.
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Ответ Barsenoga
Игрок и тренер свещеной каталолии лучшие в истории доказали выиграв чемпионат мира и 6 трофеев из 6 кто такое может повторить зедан роналда мбапе это смешно пусть откроют учебник тики-таки.
Опять сине-гранатовых прет?)). Уже за счет каких либо связей с клубом красуются. У вас какой то синдром не полноценности. Всегда приплетать то Месси то свою ДНК. Всем плевать, вы такие же как все и не чем не лучше.
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