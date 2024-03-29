Артета о Гвардиоле: «Лучший тренер мира с отрывом и один из самых приятных людей в футболе»

Микель Артета рассказал о своих отношениях с Пепом Гвардиолой.

– Мы знаем о вашей дружбе, о вашем взаимоуважении. Как часто вы общаетесь сейчас и как изменились ваши отношения?

– Ну, они должны были измениться (улыбается). Мое восхищение и мнение о нем – нет.

На мой взгляд, он лучший тренер мира с отрывом. И он один из самых приятных людей, которых я встречал в футболе. И конечно, один из тех, с кем мне нравилось работать больше всего.

Это не могло продолжаться вечно, и нужно адаптироваться к ситуации, учитывая наши нынешние роли. Это происходит и в отношениях между игроками – когда один из них становится тренером, нужно адаптироваться.

Твои чувства по отношению к человеку не меняются, но в профессиональном плане ты должен вести себя по-другому, – сказал главный тренер « ».

В воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 30-м туре АПЛ. «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.