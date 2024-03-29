Гвардиола о возвращении де Брюйне: «В важных матчах нужны важные игроки. Он играет стабильно много лет. Вчера он хорошо тренировался»
Пеп Гвардиола рассказал о возвращении Кевина де Брюйне к тренировкам.
«Он очень важный игрок. Этот сезон сложный для него из-за травм, он долгое время был вне игры.
Но вчера он тренировался очень хорошо, так что в ближайшие дни посмотрим, что мы будем делать. Он играет стабильно на протяжении многих лет, и это самое главное.
В важных матчах нам, конечно, нужны важные игроки, но для баланса команды мы ожидаем, что каждый внесет свой вклад.
Мы не должны перекладывать всю ответственность на Кевина, мы должны делать все вместе, всей нашей командой», – сказал Пеп Гвардиола.
В воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 30-м туре АПЛ. «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.