Гвардиола о возвращении де Брюйне: «В важных матчах нужны важные игроки. Он играет стабильно много лет. Вчера он хорошо тренировался»

Пеп Гвардиола рассказал о возвращении Кевина де Брюйне к тренировкам.

«Он очень важный игрок. Этот сезон сложный для него из-за травм, он долгое время был вне игры.

Но вчера он тренировался очень хорошо, так что в ближайшие дни посмотрим, что мы будем делать. Он играет стабильно на протяжении многих лет, и это самое главное.

В важных матчах нам, конечно, нужны важные игроки, но для баланса команды мы ожидаем, что каждый внесет свой вклад.

Мы не должны перекладывать всю ответственность на , мы должны делать все вместе, всей нашей командой», – сказал .

В воскресенье « » примет «Арсенал» в 30-м туре . «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.