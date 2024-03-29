Гвардиола о возвращении де Брюйне: «В важных матчах нужны важные игроки. Он играет стабильно много лет. Вчера он хорошо тренировался»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о возвращении Кевина де Брюйне к тренировкам.

«Он очень важный игрок. Этот сезон сложный для него из-за травм, он долгое время был вне игры.

Но вчера он тренировался очень хорошо, так что в ближайшие дни посмотрим, что мы будем делать. Он играет стабильно на протяжении многих лет, и это самое главное.

В важных матчах нам, конечно, нужны важные игроки, но для баланса команды мы ожидаем, что каждый внесет свой вклад.

Мы не должны перекладывать всю ответственность на Кевина, мы должны делать все вместе, всей нашей командой», – сказал Пеп Гвардиола.

В воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 30-м туре АПЛ. «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.

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1 комментарий
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Жаль у КДБ сборная не уровня Португалии, давно бы чемпионом Мира стал как Мюллер и Гризманн, к сожалению не все могут привести команду не самого высокого уровня с игроками типа Дендонкера в основе, за последнее время это удалось лишь Месси с Молиной и Монтиелем:))
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