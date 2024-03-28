Экс-защитник «Наполи» Сантакроче: «Постоянная ложь привела к тому, что Ачерби выставил себя дураком. Если бы он не оскорбил Жезуса, ему не пришлось бы извиняться»

Теги Интер серия А Италия Наполи Фабиано Сантакроче Франческо Ачерби Жуан Жезус дискриминация Футбол

Экс-защитник «Наполи» прокомментировал конфликт Франческо Ачерби и Жуана Жезуса.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Все это вызывает глубокую печаль. Ситуация, из которой каждый мог бы выйти лучше.

Несмотря на то, что Жуан Жезус сделал все возможное, чтобы нормально выйти из ситуации, постоянная ложь привела к тому, что Ачерби и те, кто его поддерживал, выставили себя дураками.

Я сразу понял [что его оправдания – ложь] по извинениям, которые он принес Жуану Жезусу на поле. Если бы он не произнес этих слов, ему не пришлось бы извиняться.

Ему повезло, что в 2024 году то, что происходит на поле, не снимают на все камеры. Ему повезло, что его не засняли, и таким образом это сошло ему с рук», – сказал Фабиано Сантакроче в эфире Radio Cusano Campus.

Жуан Жезус о том, что Ачерби не дисквалифицировали: «Не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной»

6 комментариев
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Да, зашкварился Ачерби, при чем Жезус себя нормально повел
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Гив ми джаст уан найт
Сантакроооооче
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Ответ Антонио Мартынов
Да, зашкварился Ачерби, при чем Жезус себя нормально повел
Ваши доказательства? Нет доказательств? Так что мимо!! Так каждый теперь будет скулить,и обвинять в расизме,в своих и командных интересах!
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Прямо как с шуткой про Джинни Сэк
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Прямо как с шуткой про Джинни Сэк
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Скоро буду обвинять судьей в расизме,за карточки)) получается что если бы он его обозвал,там свиньей или конченным например,тогда ему бы не так было обидно?!
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