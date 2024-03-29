На трибуне «Фулхэма» будут премиальные места с видом на Темзу и бассейн. Клуб обновит Riverside Stand

Теги Крэйвен Коттэдж Фулхэм премьер-лига Англия болельщики стадионы Футбол

На обновленной трибуне стадиона «Фулхэма» будут рестораны и бассейн.

«Фулхэм» представил план по реконструкции трибуны Riverside Stand, на которой, по словам президента клуба Шахида Хана, будет представлено множество премиум-услуг, «не имеющих аналогов в футболе».

Трибуна Riverside Stand была закрыта на реконструкцию в 2019 году, а нижний ярус был открыт для посетителей в 2022 году. Сейчас завершены работы на верхнем ярусе, и он будет открыт для болельщиков с начала следующего сезона.

«Мое видение новой трибуны Riverside Stand заключалось в том, чтобы предоставить нашим болельщикам и нашему району место, которое будет чтить нашу историю и традиции «Крэйвен Коттэдж» каждый день в году, но особенно в дни матчей, предлагая премиальные впечатления, которым нет аналогов в футболе, ни в Лондоне, ни в других местах», – говорится в заявлении Хана.

В дни матчей на трибуне Riverside Stand болельщикам предложат семь видов развлечений, а на трех верхних ярусах расположится Sky Deck – крыша с видом на город и Темзу, а также «экспериментальные закусочные с едой и напитками». На изображениях, опубликованных клубом, также виден бассейн.

Посетителям будут предложены два ресторана, отмеченных звездами Мишлен, – The Gourmet и The Brasserie. 

В «Фулхэме» заявили, что смогут обеспечить «самые яркие впечатления от футбола» предлагая болельщикам The Dugout – возможность наблюдать за игрой прямо за спиной тренерского штаба. Они также получат доступ к бару, оснащенному аудиовизуальными технологиями с эффектом погружения. 

The Dugout будет доступен с начала следующего сезона, остальные объекты Riverside Stand планируется открыть в декабре 2024 года.

Изображение: fulhamfc.com

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14 комментариев
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Богемно
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ммм, коттедж в коттедже. xzibit одобряет
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Вот тебе и дачники
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А поле оттуда будет видно?
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Не впечатляет, надо чтобы это был круизный лайнер с футбольным полем и трибунами который будет плавать по Темзе во время матча.
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Не трогайте один из последних олдскульных стадионов.
+3
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Ответ Adams
Не трогайте один из последних олдскульных стадионов.
ну раз ты просишь - снесут всё построенное, вернут старое и будут играть с тремя выходами на всю трибуну и загораживающими обзор опорами

желание жить в современном доме, а не землянке с печкой по-черному построенной век назад, нормально для большинства
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К сожалению этот стадион теряет свой английский и аристократический почерк
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А что по погоде?
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Скоро будут богемно пылить в Чемпионшипе..
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Надо на дно бассейна еще телевизор размером с бассейн. Чтобы можно было плавать и смотреть матч. Ну или трансляцию Темзы.
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Бабосики надо как то зарабатывать .
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Ответ bm9z9dpnwx
Вот тебе и дачники
у этих дачников самые дорогие абонементы в апл...
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Ответ andreeus23
Скоро будут богемно пылить в Чемпионшипе..
ну что ты за человек-то такой
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