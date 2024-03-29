На трибуне «Фулхэма» будут премиальные места с видом на Темзу и бассейн. Клуб обновит Riverside Stand

На обновленной трибуне стадиона «Фулхэма» будут рестораны и бассейн.

« » представил план по реконструкции трибуны Riverside Stand, на которой, по словам президента клуба Шахида Хана, будет представлено множество премиум-услуг, «не имеющих аналогов в футболе».

Трибуна Riverside Stand была закрыта на реконструкцию в 2019 году, а нижний ярус был открыт для посетителей в 2022 году. Сейчас завершены работы на верхнем ярусе, и он будет открыт для болельщиков с начала следующего сезона.

«Мое видение новой трибуны Riverside Stand заключалось в том, чтобы предоставить нашим болельщикам и нашему району место, которое будет чтить нашу историю и традиции «Крэйвен Коттэдж» каждый день в году, но особенно в дни матчей, предлагая премиальные впечатления, которым нет аналогов в футболе, ни в Лондоне, ни в других местах», – говорится в заявлении Хана.

В дни матчей на трибуне Riverside Stand болельщикам предложат семь видов развлечений, а на трех верхних ярусах расположится Sky Deck – крыша с видом на город и Темзу, а также «экспериментальные закусочные с едой и напитками». На изображениях, опубликованных клубом, также виден бассейн.

Посетителям будут предложены два ресторана, отмеченных звездами Мишлен, – The Gourmet и The Brasserie.

В «Фулхэме» заявили, что смогут обеспечить «самые яркие впечатления от футбола» предлагая болельщикам The Dugout – возможность наблюдать за игрой прямо за спиной тренерского штаба. Они также получат доступ к бару, оснащенному аудиовизуальными технологиями с эффектом погружения.

The Dugout будет доступен с начала следующего сезона, остальные объекты Riverside Stand планируется открыть в декабре 2024 года.

Изображение: fulhamfc.com