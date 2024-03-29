«Спартак» планирует доделать фасад стадиона к лету. 10 лет назад он был не завершен

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Арена стадионы Футбол

«Спартак» планирует доделать фасад стадиона к лету.

Клуб занимается монтажом недостающих панелей на верхнем ярусе, сообщает «РБ Спорт».

«Лукойл Арена» была открыта в 2014 году, но все это время фасад оставался незавершенным. По одной из версий, это было сделано для лучшей вентиляции, но в то же время сквозняки доставляли дискомфорт зрителям, особенно на верхних ярусах.

В итоге красно-белые приняли решение доделать фасад и теперь стадион будет выглядеть как на первоначальном проекте. 

В настоящее время завершены работы на трибуне имени Игоря Нетто и частично на трибунах имени Федора Черенкова и братьев Старостиных.

Фото: bookmaker-ratings.ru

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41 комментарий
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Ответ Nerazzurri-88
Смешно)
Смешно стадион за 1₽ в пользование брать у государства
+87
-27
+60
Ответ Михаил Савченко
10 лет зрители мёрзли и продувались из-за того, что руководство жмотило закупить нормальную вентиляцию
Так Федуну на этот стадион пофиг было, это его социальная нагрузка за землю которую он получил за копейки и застроил ЖК в Тушино.
+20
-4
+16
Ответ Tomas Nepotrebko
Извините. На пересдачу теперь?
Вам Станислав Саламович задаст ещё несколько дополнительных вопросов
+13
-2
+11
Ответ Александр Константинович
Не дырку, а отверстие
Извините. На пересдачу теперь?
+16
-5
+11
10 лет зрители мёрзли и продувались из-за того, что руководство жмотило закупить нормальную вентиляцию
+10
-2
+8
Ответ Кирилл Романьков
Смешно стадион за 1₽ в пользование брать у государства
Смешно на обслуживание стадика, на котором ты не можешь играть в еврокубках, тратить 1 ярд в год
+22
-15
+7
Ответ Tomas Nepotrebko
Так уверяли же, что дырку оставили ради того, чтоб трава росла хорошо.
Не дырку, а отверстие
+10
-4
+6
Новости от спартака, которые мы заслужили
+13
-10
+3
Ответ Balt
А что ж сразу не сделали? Вот эти пустоты заделать напрашивалось по-моему сразу. И вот спустя 10 лет доделывают.
В новости всё написано.
+3
0
+3
Какая команда, такой и стадион
+19
-17
+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Так уверяли же, что дырку оставили ради того, чтоб трава росла хорошо.
Ага, к матчу с Факелом
+2
0
+2
Ответ Кирилл Романьков
Смешно стадион за 1₽ в пользование брать у государства
Еще смешнее получить от государства стадион бесплатно и еще 3 миллиарда евро в подарок, половину которых, правда, украл Федун, но это уже проблемы Спартака.
+3
-1
+2
Что верхние панели, это дело наживное, хоть и через 10 лет. Главный косяк ЭТО отсутствие Крыши.
+3
-1
+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Извините. На пересдачу теперь?
Прошу прощения,но там и не дырка и не отверстие.)
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Романьков
Смешно стадион за 1₽ в пользование брать у государства
И то и то грустно, если честно)
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Романьков
Смешно стадион за 1₽ в пользование брать у государства
Для тех, кто из деревни - стадион хотел построить Газпром, но город отказал и сказал что сам построит, но за это Газпром должен будет открыть офис в Питере, и за счёт налогов будет строительство. По факту, стадион строился на деньги Газпрома и не удивительно, что его отдали Газпрому за символическую плату в аренду.
Повышай знания, чтобы не выглядеть глупо.
+3
-2
+1
Ответ Groznyi2024
Смешно на обслуживание стадика, на котором ты не можешь играть в еврокубках, тратить 1 ярд в год
предлагаешь не обслуживать, пусть гниёт?
+2
-1
+1
ООО Долгострой
+3
-2
+1
"КБ приняли решение доделывать..."
Оч интересно. КБ принимают решение что-то переделывать на сооружении, которое им, по-сути, не принадлежит? Очередная КБ клоунада. Не клуб, а реально цирк какой-то...😄😄😄
+1
-1
0
Смешно)
+14
-14
0
Ответ Tomas Nepotrebko
Извините. На пересдачу теперь?
Сначала в клуб ЦСКА на годик, а потом приходите.
+2
-2
0
закрыть шапито и отдать под нужды тушинского рынка
+8
-8
0
я думал ромбики под крышей были так и задуманы)))
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Ответ Volgogradets
закрыть шапито и отдать под нужды тушинского рынка
Лучше открыть алкомаркет Красное&Белое, как раз на оформлении сэкономят.
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