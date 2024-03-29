«Спартак» планирует доделать фасад стадиона к лету. 10 лет назад он был не завершен

«Спартак» планирует доделать фасад стадиона к лету.

Клуб занимается монтажом недостающих панелей на верхнем ярусе, сообщает «РБ Спорт».

« » была открыта в 2014 году, но все это время фасад оставался незавершенным. По одной из версий, это было сделано для лучшей вентиляции, но в то же время сквозняки доставляли дискомфорт зрителям, особенно на верхних ярусах.

В итоге красно-белые приняли решение доделать фасад и теперь стадион будет выглядеть как на первоначальном проекте.

В настоящее время завершены работы на трибуне имени Игоря Нетто и частично на трибунах имени Федора Черенкова и братьев Старостиных.

Фото: bookmaker-ratings.ru