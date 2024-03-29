«Спартак» планирует доделать фасад стадиона к лету. 10 лет назад он был не завершен
«Спартак» планирует доделать фасад стадиона к лету.
Клуб занимается монтажом недостающих панелей на верхнем ярусе, сообщает «РБ Спорт».
«Лукойл Арена» была открыта в 2014 году, но все это время фасад оставался незавершенным. По одной из версий, это было сделано для лучшей вентиляции, но в то же время сквозняки доставляли дискомфорт зрителям, особенно на верхних ярусах.
В итоге красно-белые приняли решение доделать фасад и теперь стадион будет выглядеть как на первоначальном проекте.
В настоящее время завершены работы на трибуне имени Игоря Нетто и частично на трибунах имени Федора Черенкова и братьев Старостиных.
Фото: bookmaker-ratings.ru
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Оч интересно. КБ принимают решение что-то переделывать на сооружении, которое им, по-сути, не принадлежит? Очередная КБ клоунада. Не клуб, а реально цирк какой-то...😄😄😄