Новый стадион «Факела» готов более чем на 70%: «Подрядчик обещает окончить работы в июне» 

Теги премьер-лига Россия Факел стадионы Футбол

Александр Гусев рассказал о готовности нового стадиона «Факела».

«Знаю, как болельщики переживают за судьбу стадиона «Факел». Объект готов более чем на 70%. Сегодня лично проверил стройку. 

Подрядчик обещает окончить все строительные работы в июне. На 90% завершена чистовая отделка внутренних помещений. Уже началось благоустройство и ограждение территории стадиона. 

В апреле-мае останется смонтировать кресла, уложить искусственный  газон, заняться пусконаладкой освещения стадиона и монтажом чистового электрооборудования. 

Обсудили с коллегами, какие сложности теоретически могут возникнуть перед началом эксплуатации объекта. Поручил уже сейчас начинать готовить документы, необходимые РФС для сертификации стадиона перед проведением матчей Премьер-лиги. А уже после ввода объекта в эксплуатацию мы должны будем провести тестовый матч. 

Поставил задачу — все требуемые документы постараться сделать заранее, чтобы было время исправить возможные ошибки и доработать документацию. Для контроля этой работы еженедельно будет собираться рабочая группа по стадиону «Факел», – написал губернатор Воронежской области.

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18 комментариев
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Ответ Balt
Искусственный газон? Ну так не интересно. В Воронеже, у умеренной зоне надо натуральный.
Это запасной стадион на время реконструкции ЦСП
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+11
Искусственный газон? Ну так не интересно. В Воронеже, у умеренной зоне надо натуральный.
+11
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Да и в любом случае это запасной вариант (на 10 тыс. мест), пока будет проводиться реконструкция Центрального стадиона. Вроде как стадион Профсоюзов решили на 25 тыс. делать, хотя изначально планировали 20 тыс.
+7
0
+7
Ответ Balt
Искусственный газон? Ну так не интересно. В Воронеже, у умеренной зоне надо натуральный.
Уже тысячу раз было сказано, что это запасной стадион на время реконструкции основного, но все равно прибегают какие то болельщики балтики нулевки и пишут эту ахинею)))
+4
-1
+3
такая новость и без фоток? =
+2
0
+2
Нагучев уже проверил стадион?
+2
0
+2
Ответ Борис Громов
такая новость и без фоток? =
Здесь фото:

https://vk.com/wall-23377877_423730
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Ну вы бы и видео с канала прикрепили что ли
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И Воронеж и "Факел" достоины!
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Ответ Владддд
Да, но после Факела туда загонят играть ЮФЛ, и будут три возраста талантливых воронежских парней 15,16,17 лет стирать коленки на убогом пластике. Конечно, вам начхать на детей, но да ладно, проблемы не ваши ведь.
В Москве на резервном стадионе локомотива какое поле по твоему??? Где нытье про несчастных московских мальчиков, стирающих свои коленки на Сапсане??? Московские клубы себе делают искусственный газон на резервных полях, но только Факел просто обязан был положить натуральный, ведь мамкины эксперты думают, что в Воронеже круглый год 35, да еще и чернозем помогает очень сильно с газоном))) Постыдился бы бред этот писать, а лучше бы чуть больше вник в вопрос
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Ответ Василий Чацкий
Уже тысячу раз было сказано, что это запасной стадион на время реконструкции основного, но все равно прибегают какие то болельщики балтики нулевки и пишут эту ахинею)))
Хам. Знаю что запасной. Но в Екб что-то это не помешало натур. газон постелить на Новатек Арене. Которая тоже как запасной стадион была и есть.
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Ответ Pilgui 1970
Искусственный газон....? Надеюсь это запасной стадион.
Это запасной стадион
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