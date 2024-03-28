Директор РФС по коммерции о возвращении пива на стадионы: «Немного переоценено, доходы непосредственно от продажи не такие большие. Больший эффект дадут возможности для рекламы»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики стадионы деньги алкоголь и спорт Футбол

В РФС прокомментировали возможное разрешение продажи пива на стадионах.

– С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене.

– Если говорить с коммерческой точки зрения...

– С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Все это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, все это умножить на посещаемость.

– Вы считали?

– И мы, и клубы считали. Но доходы непосредственно от продажи не такие большие. А вот возможности для рекламы дадут больший эффект для клубов. Одно время производители пива играли очень значимую роль. Тогда были ограничения только по тому, где они могут рекламироваться, а где – нет. И это был один из очень сильных игроков на рынке.

Так что надо смотреть, в каком формате потенциально может быть принят законопроект: просто продажи пива – это одно, но возможность его рекламировать – другая ситуация, – сказал руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.

43 комментария
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Шесть лет одно и тоже. Да пофиг теперь на пиво, всё равно не пойду.
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+48
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос:
- У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер".
Поворачивается к ней и спрашивает:
- У меня всего один вопрос. Почему на стала?
Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать.

Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
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С фануйди сами пейте эту ослиную #### на стадионах!
+30
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+25
Ответ Леопардер
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос: - У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер". Поворачивается к ней и спрашивает: - У меня всего один вопрос. Почему на стала? Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать. Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
Может это реально Задов был, из Осторожно, модерн?
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+22
Ответ Леопардер
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос: - У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер". Поворачивается к ней и спрашивает: - У меня всего один вопрос. Почему на стала? Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать. Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
А где вообще нормально? Вот что вы считаете нормальным из того, что видите последние несколько лет по телевизору вообще и по спорту в частности в нашей сверхдержаве?
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Ответ Клирик
Шесть лет одно и тоже. Да пофиг теперь на пиво, всё равно не пойду.
Прикинули, сколько пива за два часа во время пребывания на стадионе, могут выпить женщины и дети, пришедшие по FanID и сделали вывод, что "немного переоцененs, доходы непосредственно от продажи".
+5
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+4
Ответ Леопардер
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос: - У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер". Поворачивается к ней и спрашивает: - У меня всего один вопрос. Почему на стала? Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать. Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
Сам её (или его шеф) возвеличил, сам обос..л.
Вообще, вопрос нормальный для интервью в нормальной обстановке, а не флеш-интервью. Но! Это если бы она заявляла, что станет новой Нойнер, а не Занин.
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+4
А если ещё сиги разрешить рекламировать...
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Ответ Madcomposer
Может это реально Задов был, из Осторожно, модерн?
По ходу, это он и был 😄
+3
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+2
Ответ Нервно курящий
Саша, который Царь, только за пивас, но только Охоту Крепкое, а то что там смотреть на поле свежими глазами, когда он там всё знает
Мост всегда был за Бадаевское
+2
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Вам же в конце февраля сказали "бросай пить - вставай на лыжи". Какое пиво? Проснитесь)
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Надо пойти дальше и сказать, что единственный шанс повысить посещаемость матчей - это бесплатная раздача пива.

С производителями можно рекламные контракты заключить, плюс акции проводить. Например, кто из болельщиков себе набьёт тату с любимой маркой пива - тому безлимит в баре :)

Но в любом случае, я на матчи с FAN ID не хожу и ходить не буду, пускай там даже Кубинский ром наливать станут.
+1
0
+1
Ответ Леопардер
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос: - У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер". Поворачивается к ней и спрашивает: - У меня всего один вопрос. Почему на стала? Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать. Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
Вопрос директору по коммерции "Вы считали?" тоже довольно бестактно😅
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Что значит переоценены доходы? Ну если продавать по спекулятивным ценам по 300 рублей за банку ослиной мочи, то конечно много не на торгуют. Надо в принципе больше разной продукции продавать. 45-миллиардныцкоестлвский выглядит жалком в плане коммерции и передиаичевыз развлечений. Там же буквально ничерта нет, кроме 💩 фаст-фуста и формы и шарфами.
+1
0
+1
где то начало 2010-х годов. стадион Лужники матч Спартак - Динамо. ранняя весна холодно. наши Динамики победили по-моему. запомнил момент на трибуне в хламину пьяный болела спартака прямо на трибуне справил нужду на стоящего перед ним болельщика спартака. пиво конечно очень круто но не все так однозначно
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Ответ SadButTrue
А где вообще нормально? Вот что вы считаете нормальным из того, что видите последние несколько лет по телевизору вообще и по спорту в частности в нашей сверхдержаве?
Ну фиг знает, элементарная вежливость и тактичность у профессионального журналиста должна же быть 🤷🏻‍♂️
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Ответ Dinamik1
Он сказал себистоимость пива.А она копеишная а цену ломят по 350-400 рублей за поллитра.Значит наценка вообще сумашедшая?Для обычных болел надо сделать 100-150 рублей а в ложу или в рожу можно и 1000 рубликов.
Вип-ложах ща даром эту мочу пить не будет. Качество ниже плинтуса, но бабки подавай. С таким подходом никогда никого прибыльного бизнеса не будет. В первую очередь должно быть уважение к клиентам, а уж потом о бабках думать, а у нас бизнесмены думают, что они помазанники божьи и всё вокруг холопы, обязанные им.
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Ответ Леопардер
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос: - У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер". Поворачивается к ней и спрашивает: - У меня всего один вопрос. Почему на стала? Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать. Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
Ей надо было ответить ему : "на себя в зеркало посмотри"
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Болельщики, как и пиво переоценены.
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Умалат.. умалат..
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Он сказал себистоимость пива.А она копеишная а цену ломят по 350-400 рублей за поллитра.Значит наценка вообще сумашедшая?Для обычных болел надо сделать 100-150 рублей а в ложу или в рожу можно и 1000 рубликов.
+1
0
+1
Саша, который Царь, только за пивас, но только Охоту Крепкое, а то что там смотреть на поле свежими глазами, когда он там всё знает
+1
0
+1
Ответ Винстон Лайтс
где то начало 2010-х годов. стадион Лужники матч Спартак - Динамо. ранняя весна холодно. наши Динамики победили по-моему. запомнил момент на трибуне в хламину пьяный болела спартака прямо на трибуне справил нужду на стоящего перед ним болельщика спартака. пиво конечно очень круто но не все так однозначно
это говорит только о в хлам пьяном болеле, а не о том, что надо запрещать пиво на стадионах
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Ответ SadButTrue
А где вообще нормально? Вот что вы считаете нормальным из того, что видите последние несколько лет по телевизору вообще и по спорту в частности в нашей сверхдержаве?
Нормально было лет 5 назад, и то не все и не всегда.
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Ответ Леопардер
Ребят, сорри за оффтоп, но я до сих пор пребываю в шоке. За завтраком включил Матч ТВ, там показывают биатлон, и в нём такой короткий репортаж о нашей биатлонистке. Ведёт его известный довольно интервьюер, рожу его часто вижу. Фамилия Занин или Задов, как-то так. И вот сидит рядом с ней в раздевалке и задаёт такой вопрос: - У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер". Поворачивается к ней и спрашивает: - У меня всего один вопрос. Почему на стала? Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать. Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
Спасибо за эту футбольную новость.
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Ответ Unknown Noname
Убрать фан ID, вернуться к системе весна-осень (больше матчей в жаркие дни), предложить действительно вкусное пиво >>> профит!
Какая вам отмена ФанАйдм после Крокуса. Совсем с ума сошли. Это теперь как минимум до конца СВО, а вероятно, что навсегда.
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Ответ FLEXXX
Мост всегда был за Бадаевское
балтика 9ка жы ))))))
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Ответ Dinamik1
Он сказал себистоимость пива.А она копеишная а цену ломят по 350-400 рублей за поллитра.Значит наценка вообще сумашедшая?Для обычных болел надо сделать 100-150 рублей а в ложу или в рожу можно и 1000 рубликов.
Цену ломят специально, чтобы много не пили. Сдерживающий фактор такой.
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Ответ Злодей Спб
Надо пойти дальше и сказать, что единственный шанс повысить посещаемость матчей - это бесплатная раздача пива. С производителями можно рекламные контракты заключить, плюс акции проводить. Например, кто из болельщиков себе набьёт тату с любимой маркой пива - тому безлимит в баре :) Но в любом случае, я на матчи с FAN ID не хожу и ходить не буду, пускай там даже Кубинский ром наливать станут.
полностью поддерживаю !!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Владислав88
Что значит переоценены доходы? Ну если продавать по спекулятивным ценам по 300 рублей за банку ослиной мочи, то конечно много не на торгуют. Надо в принципе больше разной продукции продавать. 45-миллиардныцкоестлвский выглядит жалком в плане коммерции и передиаичевыз развлечений. Там же буквально ничерта нет, кроме 💩 фаст-фуста и формы и шарфами.
+100500
никогда у нас не умели в бизнес и никогда не научатся потомучто во главе угла у них стоит бабло которое они хотят получить ещё вчера...алчность и полная некомпетентность и испонение на отъ...
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