Директор РФС по коммерции о возвращении пива на стадионы: «Немного переоценено, доходы непосредственно от продажи не такие большие. Больший эффект дадут возможности для рекламы»
В РФС прокомментировали возможное разрешение продажи пива на стадионах.
– С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене.
– Если говорить с коммерческой точки зрения...
– С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Все это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, все это умножить на посещаемость.
– Вы считали?
– И мы, и клубы считали. Но доходы непосредственно от продажи не такие большие. А вот возможности для рекламы дадут больший эффект для клубов. Одно время производители пива играли очень значимую роль. Тогда были ограничения только по тому, где они могут рекламироваться, а где – нет. И это был один из очень сильных игроков на рынке.
Так что надо смотреть, в каком формате потенциально может быть принят законопроект: просто продажи пива – это одно, но возможность его рекламировать – другая ситуация, – сказал руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.
- У меня тут слова о тебе из репортажа 10-летней давности после соревнования, которое ты выиграла. "Юная биатлонистка Ильченко выиграла две гонки, и при этом статная красивая девушка, так что имеет все шансы стать новой Магдаленой Нойнер".
Поворачивается к ней и спрашивает:
- У меня всего один вопрос. Почему на стала?
Девушка бедолага на него смотрит офигевшим взглядом, не знает, что на такую дичь ответить - она же не может ему сказать: "Да пошёл ты #####, пёс ######". Поэтому начинает смеяться от неловкости и что-то бормотать.
Я в шоке, это нормально вообще, что репортёр такую бестактность себе позволяет? Или Матч ТВ окончательно превратился в Дом-2, только со спортивной тематикой?
Вообще, вопрос нормальный для интервью в нормальной обстановке, а не флеш-интервью. Но! Это если бы она заявляла, что станет новой Нойнер, а не Занин.
С производителями можно рекламные контракты заключить, плюс акции проводить. Например, кто из болельщиков себе набьёт тату с любимой маркой пива - тому безлимит в баре :)
Но в любом случае, я на матчи с FAN ID не хожу и ходить не буду, пускай там даже Кубинский ром наливать станут.
никогда у нас не умели в бизнес и никогда не научатся потомучто во главе угла у них стоит бабло которое они хотят получить ещё вчера...алчность и полная некомпетентность и испонение на отъ...