«Эвертон» получит кредит от будущего владельца на выплату зарплат и строительство стадиона. Инвестиции 777 Partners приближаются к 200 млн фунтов

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес стадионы деньги Футбол

«Эвертон» получит кредит от будущего владельца.

Ранее АПЛ одобрила продажу «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners.

Как пишет Inews, потенциальные владельцы «Эвертона» предоставят клубу очередной кредит в конце марта, чтобы покрыть расходы на зарплату и строительство нового стадиона.

Кредит будет предоставлен в ожидании того, что решение о покупке клуба будет принято после Пасхи. Источники, близкие к американской компании, утверждают, что «весьма вероятно», что клубу будет предоставлен еще один транш финансирования.

Хотя размер займа неизвестен, он приблизит общую сумму инвестиций в клуб к отметке в 200 миллионов фунтов стерлингов – деньги, которые будут конвертированы в капитал, если поглощение будет одобрено.

Отметим, что компания 777 Partners уже владеет несколькими футбольными клубами – в том числе «Дженоа», «Гертой», «Стандардом» и «Васко да Гамой». 

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6 комментариев
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Чё за кредит? А ну ещё минус 10 очков
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Англичане вынудили иранца Мошири продать клуб ?
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777 Partners

«Азино» три топора
На-на-началась игра!
Все по-чесноку
Если поднял
Отгрузят бабла
Дёрнул за канат
И макака поймала банан
Сегодня я гуляю
И бабки не влазят в карман ©
+4
-1
+3
Кстати, гляньте на канале Эвертона съемку стадиона. Очень очень симпатично получается
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Англичане вынудили иранца Мошири продать клуб ?
он британец
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Ответ Okaka
он британец
Ну уж если быть точным - он имеет гражданство Ирана и Великобритании, а живёт в Монако.
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