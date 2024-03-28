«Эвертон» получит кредит от будущего владельца на выплату зарплат и строительство стадиона. Инвестиции 777 Partners приближаются к 200 млн фунтов

«Эвертон» получит кредит от будущего владельца.

Ранее АПЛ одобрила продажу « » американской инвестиционной компании 777 Partners.

Как пишет Inews, потенциальные владельцы « » предоставят клубу очередной кредит в конце марта, чтобы покрыть расходы на зарплату и строительство нового стадиона.

Кредит будет предоставлен в ожидании того, что решение о покупке клуба будет принято после Пасхи. Источники, близкие к американской компании, утверждают, что «весьма вероятно», что клубу будет предоставлен еще один транш финансирования.

Хотя размер займа неизвестен, он приблизит общую сумму инвестиций в клуб к отметке в 200 миллионов фунтов стерлингов – деньги, которые будут конвертированы в капитал, если поглощение будет одобрено.

Отметим, что компания 777 Partners уже владеет несколькими футбольными клубами – в том числе «Дженоа», «Гертой», «Стандардом» и «Васко да Гамой».