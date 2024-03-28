«Эвертон» получит кредит от будущего владельца на выплату зарплат и строительство стадиона. Инвестиции 777 Partners приближаются к 200 млн фунтов
«Эвертон» получит кредит от будущего владельца.
Ранее АПЛ одобрила продажу «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners.
Как пишет Inews, потенциальные владельцы «Эвертона» предоставят клубу очередной кредит в конце марта, чтобы покрыть расходы на зарплату и строительство нового стадиона.
Кредит будет предоставлен в ожидании того, что решение о покупке клуба будет принято после Пасхи. Источники, близкие к американской компании, утверждают, что «весьма вероятно», что клубу будет предоставлен еще один транш финансирования.
Хотя размер займа неизвестен, он приблизит общую сумму инвестиций в клуб к отметке в 200 миллионов фунтов стерлингов – деньги, которые будут конвертированы в капитал, если поглощение будет одобрено.
Отметим, что компания 777 Partners уже владеет несколькими футбольными клубами – в том числе «Дженоа», «Гертой», «Стандардом» и «Васко да Гамой».
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