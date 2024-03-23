Лапорта о 200 млн за Ямаля: «Мы сказали «нет», потому что доверяем парню, и нет необходимости в продаже. Экономика клуба восстанавливается, видим свет в конце туннеля»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Френки де Йонг Рональд Араухо деньги Педри Алекс Бальде Гави Фермин Лопес Ламин Ямаль Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барса» отказалась продать Ламина Ямаля за 200 млн евро.

«Нам поступают предложения по таким игрокам, как Ламин Ямаль. 200 миллионов евро (писали про «ПСЖ» – Sports), и мы сказали «нет». Потому что мы доверяем парню, его спортивному видению.

И у нас нет в этом (в продаже – Sports) необходимости. Мы находимся в процессе восстановления экономики и уже видим свет в конец туннеля.

У нас были предложения по Алексу Бальде, Фермину Лопесу, очень важным для команды Гави, Педри, де Йонгу, Араухо... Но мы не хотим их продавать. Только с учетом того, что я вам сказал, мы бы получили доход в 1 миллиард», – заявил президент «Барсы»

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23 комментария
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200 млн и ни единый серьезный источник об этом даже не объявил? Ни Романо, ни The Athletic, ни Sky Sports, ни Times

Такой колоссальный предложенный билд и кроме каталонских изданий дальше не зашло почему-то
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Ля,такой звездабол
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Он серьезно думает, что ему поверят?
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200 лямов за 17 летнего пацана ник о не предложит. Это огромный риск, вспомните того де Фати. Из поздних есть Боян и т д.
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Ответ Bazilic
Сейчас прибегут умники вспоминать МЮ и Фати Но не забывайте, что Ансу сломали в стыке, это невозможно было предугадать
Причём тут фати?
За 200млн Лапорта сам бы отнёс Ямаля и отдал бы ПСЖ.
Не факт что он даже без травм выйдет на уровень Салаха.
+9
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да 500 сразу, почему только 200.
+4
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Ответ King Ragnar
200 млн и ни единый серьезный источник об этом даже не объявил? Ни Романо, ни The Athletic, ни Sky Sports, ни Times Такой колоссальный предложенный билд и кроме каталонских изданий дальше не зашло почему-то
"каталонская" Марка писала, серьезный источник или так себе?
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там вроде романо опровергал) но будь это правда,лапорта - дурак,если не продаст....шанс,что ламин станет мировым топом и без травм 50/50,а тут 100%-ая возможность хоть заработать баснословные деньжата)
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Если испанские тренеры не угробят как Гави,Фати, Педри...
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Ну вот отказаться от 150 за Фати была фатальная ошибка.
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Свет в конце туннеля видеят после смерти
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А 200 млн кто предлагали. Кредиторы?
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ПСЖ никогда бы в жизни не предложил 200 миллионов за Ямаля. Да, в свое время они брали Неймара за рекордные деньги, Мбаппе тоже, но это люди жгли на поле и уже были одними из лучших. Ямаль пока выделяется только для своего возраста, не меняет ход матчей и не дает экстраординарную эффективность. Молодые игроки часто резко сдуваются, тот же пример Фати буквально перед глазами (а есть пример поинтереснее - Санчо).

А вообще фантазии Лапорты просто не имеют никакого смысла в бедственном финансовом положении клуба. Продали Месси и издевались над ключевым игроком центра поля Де Йонгом, но не продали бы Ямаля за 200, неужели?)
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Ответ Фанат спорта01
Причём тут фати? За 200млн Лапорта сам бы отнёс Ямаля и отдал бы ПСЖ. Не факт что он даже без травм выйдет на уровень Салаха.
Тоже считаю что утка. Думаю больше 100 за него бы никто сейчас не дал, да и то это было бы большим риском.
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