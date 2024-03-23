Лапорта о 200 млн за Ямаля: «Мы сказали «нет», потому что доверяем парню, и нет необходимости в продаже. Экономика клуба восстанавливается, видим свет в конце туннеля»

Жоан Лапорта заявил, что «Барса» отказалась продать Ламина Ямаля за 200 млн евро.

«Нам поступают предложения по таким игрокам, как . 200 миллионов евро (писали про «ПСЖ» – Sports), и мы сказали «нет». Потому что мы доверяем парню, его спортивному видению.

И у нас нет в этом (в продаже – Sports) необходимости. Мы находимся в процессе восстановления экономики и уже видим свет в конец туннеля.

У нас были предложения по , , очень важным для команды , , де Йонгу, Араухо... Но мы не хотим их продавать. Только с учетом того, что я вам сказал, мы бы получили доход в 1 миллиард», – заявил президент «Барсы»