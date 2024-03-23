Лапорта о 200 млн за Ямаля: «Мы сказали «нет», потому что доверяем парню, и нет необходимости в продаже. Экономика клуба восстанавливается, видим свет в конце туннеля»
Жоан Лапорта заявил, что «Барса» отказалась продать Ламина Ямаля за 200 млн евро.
«Нам поступают предложения по таким игрокам, как Ламин Ямаль. 200 миллионов евро (писали про «ПСЖ» – Sports), и мы сказали «нет». Потому что мы доверяем парню, его спортивному видению.
И у нас нет в этом (в продаже – Sports) необходимости. Мы находимся в процессе восстановления экономики и уже видим свет в конец туннеля.
У нас были предложения по Алексу Бальде, Фермину Лопесу, очень важным для команды Гави, Педри, де Йонгу, Араухо... Но мы не хотим их продавать. Только с учетом того, что я вам сказал, мы бы получили доход в 1 миллиард», – заявил президент «Барсы»
Такой колоссальный предложенный билд и кроме каталонских изданий дальше не зашло почему-то
За 200млн Лапорта сам бы отнёс Ямаля и отдал бы ПСЖ.
Не факт что он даже без травм выйдет на уровень Салаха.
А вообще фантазии Лапорты просто не имеют никакого смысла в бедственном финансовом положении клуба. Продали Месси и издевались над ключевым игроком центра поля Де Йонгом, но не продали бы Ямаля за 200, неужели?)