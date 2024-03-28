«Динамо» подарит абонементы донорам, сдавшим кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

«Динамо» подарит абонементы донорам, сдавшим кровь для пострадавших при теракте.

«Для доноров, которые сдали кровь после 22 марта для оказания медицинской помощи пострадавшим, будут доступны бесплатные абонементы на все домашние матчи бело-голубых до конца сезона», – говорится в сообщении в телеграм-канале московского клуба.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 140 человек, среди которых есть дети.