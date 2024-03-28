Макаров смотрел шоу Слуцкого и Дзюбы: «Было интересно. У Леонида неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом»

Денис Макаров поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Да, смотрел, и мне было интересно.

Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него [Слуцкого] неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом», – сказал полузащитник « ».

Ютуб-шоу Леонида Слуцкого и выходило с апреля по декабрь 2023 года. Гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко и другие футболисты.