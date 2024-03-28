Макаров смотрел шоу Слуцкого и Дзюбы: «Было интересно. У Леонида неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Чемпионат.com Футбол

Денис Макаров поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Да, смотрел, и мне было интересно.

Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него [Слуцкого] неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом», – сказал полузащитник «Динамо». 

Ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы выходило с апреля по декабрь 2023 года. Гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко и другие футболисты.

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2 комментария
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Слуцкий уехал и Дзюба теперь единолично веселит людей в матчах Локо.
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чё там сложного, на Васю с Лёшей смотришь уже смешно становится 🙂
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