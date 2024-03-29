Макаров о «Динамо» и 0:2 от «Зенита»: «Испугались еще до игры. Не было эмоций на поле» 

Денис Макаров рассказал, почему «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2).

Команды встречались 13 марта в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ (первая игра – 1:0 в пользу москвичей).

«Тяжело ответить. Я думаю, что были не готовы. Сказались давление в Санкт-Петербурге и счет первого матча. Мы будто бы сами себя стали бояться. Проблема была в том, что мы испугались еще до игры. Было такое ощущение, что перегорели.

Что-то пошло не так, когда вышли на поле. Не было эмоций на поле. Я сидел, смотрел игру со стороны, и мне было очень грустно, что не было эмоций у ребят на поле. Мы все вместе не смогли найти их в Петербурге, поэтому такой печальный результат», — сказал хавбек « ».