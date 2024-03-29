Макаров о «Динамо» и 0:2 от «Зенита»: «Испугались еще до игры. Не было эмоций на поле» 

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Денис Макаров Футбол

Денис Макаров рассказал, почему «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2).

Команды встречались 13 марта в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ (первая игра – 1:0 в пользу москвичей). 

«Тяжело ответить. Я думаю, что были не готовы. Сказались давление в Санкт-Петербурге и счет первого матча. Мы будто бы сами себя стали бояться. Проблема была в том, что мы испугались еще до игры. Было такое ощущение, что перегорели. 

Что-то пошло не так, когда вышли на поле. Не было эмоций на поле. Я сидел, смотрел игру со стороны, и мне было очень грустно, что не было эмоций у ребят на поле. Мы все вместе не смогли найти их в Петербурге, поэтому такой печальный результат», — сказал хавбек «Динамо».

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9 комментариев
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Мышление середнячка.
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Перед этим Динамо два последних матча у Зенита выиграло, в том числе и матч в Петербурге - с чего бы это им вдруг пугаться то было?
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Проблему мотивации можно решить лишением премии. Оставить только ставку МРОТ за тренировки. Остальное выплачивать в виде премии за победы.
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Мне думается,что испугался прежде всего сам ГТ и это передалось команде.Игроки были сами не свои.Давненько не помню,чтобы Динамо у ворот соперника не создало ни одного голевого момента.Поражение Лички..
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"Личное" поражение
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Ответ ОЛЛС1911
Проблему мотивации можно решить лишением премии. Оставить только ставку МРОТ за тренировки. Остальное выплачивать в виде премии за победы.
Если такую зп действительно сделать игрокам, то тогда все футболисты будут грызть землю и мы получим топ-1 лигу в мире по самоотдаче и работоспособности игроков.
Надоело играть? Уходи из футбола - ответ прост.
Да даже при зарплате в 100-200 тыс руб в месяц игроки не потеряют рассудок. Но клубы даже слабым футболистам дают немыслимые деньги.
Да, с этих миллионов идут бешеные откаты третьим лицам, но даже так до игроков доходит около половины суммы его зарплаты и получается все равно очень много
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Страхи, эмоции, перегорания. Девчачьи оправдания какие-то.
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Зенит боятся-в ФНЛ играть
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