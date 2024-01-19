Шевченко – лучший игрок Серии А в 2000-х по версии FourFourTwo. Кака – 2-й, Буффон – 3-й, Пирло – 4-й, Тотти – 9-й, Златан – 16-й
Андрей Шевченко признан лучшим футболистом Серии А в 2000-х.
Выступавший за «Милан» форвард занял первое место в списке из 33 игроков, составленном FourFourTwo.
В первую двадцатку попали:
1. Андрей Шевченко («Милан»).
2. Кака («Милан»).
3. Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус»).
4. Андреа Пирло («Брешия», «Интер», «Милан»).
5. Фабио Каннаваро («Парма», «Интер», «Ювентус»).
6. Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»).
7. Паоло Мальдини («Милан»).
8. Алессандро Неста («Лацио», «Милан»).
9. Франческо Тотти («Рома»).
10. Павел Недвед («Лацио», «Ювентус»).
11. Дженнаро Гаттузо («Милан»).
12. Давид Трезеге («Ювентус»).
13. Мауро Каморанези («Верона», «Ювентус»).
14. Лука Тони («Виченца», «Брешия», «Палермо», «Фиорентина», «Рома»).
15. Кафу («Рома», «Милан»).
16. Златан Ибрагимович («Ювентус», «Интер»).
17. Кларенс Зеедорф («Интер», «Милан»).
18. Руй Кошта («Фиорентина», «Милан»).
19. Алессандро Костакурта («Милан»).
20. Альберто Джилардино («Пьяченца», «Верона», «Парма», «Милан», «Фиорентина»).
он кстати, даже в сборной не был лучшим в прайме
Что здесь делает джилардино?
Каморанези высоковато
Ну, и уровень был у него высший, конечно: на позиции ЦП стабильно входил в число лучших бомбардиров чемпионата!