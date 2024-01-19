Шевченко – лучший игрок Серии А в 2000-х по версии FourFourTwo. Кака – 2-й, Буффон – 3-й, Пирло – 4-й, Тотти – 9-й, Златан – 16-й

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Андрей Шевченко признан лучшим футболистом Серии А в 2000-х.

Выступавший за «Милан» форвард занял первое место в списке из 33 игроков, составленном FourFourTwo.

В первую двадцатку попали:

1. Андрей Шевченко («Милан»).

2. Кака («Милан»).

3. Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус»).

4. Андреа Пирло («Брешия», «Интер», «Милан»).

5. Фабио Каннаваро («Парма», «Интер», «Ювентус»).

6. Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»).

7. Паоло Мальдини («Милан»).

8. Алессандро Неста («Лацио», «Милан»).

9. Франческо Тотти («Рома»).

10. Павел Недвед («Лацио», «Ювентус»).

11. Дженнаро Гаттузо («Милан»).

12. Давид Трезеге («Ювентус»).

13. Мауро Каморанези («Верона», «Ювентус»).

14. Лука Тони («Виченца», «Брешия», «Палермо», «Фиорентина», «Рома»).

15. Кафу («Рома», «Милан»).

16. Златан Ибрагимович («Ювентус», «Интер»).

17. Кларенс Зеедорф («Интер», «Милан»).

18. Руй Кошта («Фиорентина», «Милан»).

19. Алессандро Костакурта («Милан»).

20. Альберто Джилардино («Пьяченца», «Верона», «Парма», «Милан», «Фиорентина»).

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51 комментарий
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Можно оспорить, конечно, но Шевченко определенно достоин звания лучшего, как и многие другие.
+33
-6
+27
Ответ rigobersong
По Шевченко вообще вопросов нет, в начале 00х одна из главных звезд серии А и всего мирового футбола. В остальном конечно спорно, не включить даже в 20ку Хавьера Дзанетти:))
О, не заметил даже.. Хотя Дзанетти повесомее Каморанези будет, имхо..
+22
-3
+19
Ответ CleveR
Комментарий удален модератором
😂😂😂везде враги
+15
0
+15
По Шевченко вообще вопросов нет, в начале 00х одна из главных звезд серии А и всего мирового футбола. В остальном конечно спорно, не включить даже в 20ку Хавьера Дзанетти:))
+21
-11
+10
Вместо Джилардино должен быть Фелипе Индзаги..
+10
-2
+8
Ответ CleveR
Комментарий удален модератором
"Шевченко лучший и почти наш", - помню, примерно под таким заголовком выше журнал "Футбол" после получения им ЗМ.Прошло много времени, очень многое изменилось, но Шева реально тогда был одним из лучшим нападающих в мире и разрывал Серию А.
+8
-1
+7
Ответ градус ненависти
Комментарий скрыт
У тебя список ещё хуже)
+8
-1
+7
какие имена, ну была же раньше трава зеленее 😭🤌🏻
+6
-1
+5
Ответ градус ненависти
Комментарий скрыт
То есть батистута реально лучший в нулевых? Ты сам-то в это веришь?
+5
0
+5
Ответ Kirkorofff
Кто этот список составлял? Где Пиппо?
в офсайде
+5
0
+5
Ответ dr. cage
Вместо Джилардино должен быть Фелипе Индзаги..
Зашёл только посмотреть на каком он месте будет. А его вообще в списке нет🤦‍♂️
+3
0
+3
Ответ CleveR
Комментарий удален модератором
Потому что речь о футболе на спортивном сайте. Нужно уметь отделять мух от котлет.
+3
0
+3
Если Кафу у них же находится в сборной лучших футболистов за всё время, то как он оказался всего лишь на 15 месте ? У кого там какой диссонанс?
+4
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+2
тут любого, почти, можно ставить на первое место
+2
0
+2
Ответ Пацанчик реальный
Если честно,я бы поставил на первое место Тотти,да я понимаю,что у него всего одно чемпионство за этот период,но ведь и играл он в не самой большой команде серии А,а по игре и по таланту,он никому в этом списке точно не уступает!
Ну, так если по игре и таланту равны, а по результатам уступает, что ему делать на первом месте?)
он кстати, даже в сборной не был лучшим в прайме
+4
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+2
Ответ cachootb
Интер взял 5 чемпионств в нулевые. В топ-20 - лишь один игрок из тех, кто брал эти чемпионства с Интером. Спорный рейтинг.
Ну вот такая цена картонным и околокартонным чемпионствам, все понимают "силу" той команды, отлетавшей в 1/8 ЛЧ от всех подряд, главную свою звезду - Ибрагимовича, и то переманили после наспех состряпанного кальчополи у Юве, такая вот команда была. Ни один клуб в серии А никогда не был в таких комфортных условиях - мало того, что в кабинете подарили чужое чемпионство, так ещё отправили главного конкурента в серию Б, хотя о какой конкуренции речь, достаточно посмотреть сколько очков Юве каждый год привозил интеру, а Милан, Лацио и Фиорентину тупо заминусили на старте, осталась одна хромая Рома в конкурентах, да там нужно было ну очень постараться, чтоб с лучшим в лиге составом, благополучно усиленным Иброй и Виейра, прошляпить скудетто. Ну и дальше по накатанной пошло, пока Ювентус приходил в себя, а Милан переживал смену поколений.
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Ответ romankoucher
Если Кафу у них же находится в сборной лучших футболистов за всё время, то как он оказался всего лишь на 15 месте ? У кого там какой диссонанс?
Кафу в нулевых уже за 30 было...
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Ответ Kirkorofff
Зашёл только посмотреть на каком он месте будет. А его вообще в списке нет🤦‍♂️
Он 25ый. Список из 33х футболистов
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Что не имя, то легенда.
+1
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для тех кто недоволен что в списке Джилардино, поясняю, он все таки на 10 месте в списке лучших бомбардиров серии А за всю историю, и это не всегда играя за топ клубы. По голам он обогнал и Дель Пьеро, и Батистуту, и уж тем более Индзаги. Так же он занимает 14 место по количеству матчей за всю историю в Италии
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Ответ горбатый видеосудья
в офсайде
отличная отсылка
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Шева был крут канеш
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Гаттузо выше Зеедорфа?
Что здесь делает джилардино?
Каморанези высоковато
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Кто этот список составлял? Где Пиппо?
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Ответ Пацанчик реальный
Если честно,я бы поставил на первое место Тотти,да я понимаю,что у него всего одно чемпионство за этот период,но ведь и играл он в не самой большой команде серии А,а по игре и по таланту,он никому в этом списке точно не уступает!
Тоже подумал про Тотти. Всё-таки Шевченко до 2006 года играл в Серии А, а Франческо всё десятилетие - от звонка до звонка.
Ну, и уровень был у него высший, конечно: на позиции ЦП стабильно входил в число лучших бомбардиров чемпионата!
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Не лучший игрок Сельты, но тоже ничего
+3
-2
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Ответ градус ненависти
Комментарий скрыт
Батистута в нулевых только один сезон нормальный провел.
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Ответ Scorpio
Ну, так если по игре и таланту равны, а по результатам уступает, что ему делать на первом месте?) он кстати, даже в сборной не был лучшим в прайме
Я написал не уступает!)
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Ответ Фут.Боль
"Шевченко лучший и почти наш", - помню, примерно под таким заголовком выше журнал "Футбол" после получения им ЗМ.Прошло много времени, очень многое изменилось, но Шева реально тогда был одним из лучшим нападающих в мире и разрывал Серию А.
Комментарий удален модератором
Ответ cachootb
Интер взял 5 чемпионств в нулевые. В топ-20 - лишь один игрок из тех, кто брал эти чемпионства с Интером. Спорный рейтинг.
То была, выражаясь словами Лобановского, не команда звёзд, а команда-звезда. Цепкая, дисциплинированная и неутомимая. Единый механизм.
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