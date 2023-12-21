Роналдиньо – лучший футболист сборных в 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Кака – 3-й, Роналду – 6-й, Месси – 10-й

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Роналдиньо признан лучшим футболистом сборных в 2000-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 32 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2000 по 2009 год. Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо возглавил рейтинг.

Топ-15 выглядит так:

1. Роналдиньо (Бразилия)

2. Зинедин Зидан (Франция)

3. Кака (Бразилия)

4. Андрес Иньеста (Испания)

5. Хави (Испания)

6. Криштиану Роналду (Португалия)

7. Роналдо (Бразилия)

8. Рио Фердинанд (Англия)

9. Андреа Пирло (Италия)

10. Лионель Месси (Аргентина)

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

12. Самюэль Это’О (Камерун)

13. Эшли Коул (Англия)

14. Андрей Шевченко (Украина)

15. Алессандро Неста (Италия).

Отметим, что Мирослав Клозе занял 16-е место, Тьерри Анри – 18-е, Паоло Мальдини – 22-е, Фабио Каннаваро стал 24-м, Уэйн Руни – 25-м, Хаби Алонсо – 29-м, Джанлуиджи Буффон замкнул топ. 

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55 комментариев
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Каннаваро обладатель ЗМ и ЧМ 2006 года даже не попал в топ 10… но есть Месси и находится выше другого ЧМ Несты)

Как это можно понять?? Или тогда ЧМ не считался за турнир? 😆
+25
-8
+17
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси вообще непонятно каким боком тут, какие у него достижения в нулевые со сборной?
Нулевые 😁
+17
-3
+14
Этот 442 похоже может бесконечно генерировать свои рейтинги и все будут делать об этом новости
+12
-1
+11
Ответ Эрнандес Эрнандес
Каннаваро обладатель ЗМ и ЧМ 2006 года даже не попал в топ 10… но есть Месси и находится выше другого ЧМ Несты) Как это можно понять?? Или тогда ЧМ не считался за турнир? 😆
Месси вообще непонятно каким боком тут, какие у него достижения в нулевые со сборной?
+15
-4
+11
Ответ KING_OF_RUSSIA
Меси вообще в топ 30 не должно быть, тут в обратную сторону батхёрт. Криш хотя бы серебро Евро и бронза ЧМ, хотя и он высоковато. Месси тут ваще хз каким боком
У Криштиану нет никаких медалей чм вообще. В 2006 в матче за бронзу португальцев уничтожила Германия, а если конкретнее Швайнштайгер.
+4
0
+4
Зидан лучший в 00-х в сборной, тут вообще без вариантов.
Роналдо низко, ну и где Фигу???
+5
-1
+4
Месси выше Несты который выиграл ЧМ в 2006?

Это же про сборные или Месси был лучше в своей сборной, чем Неста в своей в 2000-х?
+7
-4
+3
Бред, Зидан уничтожил жогу бониту
+6
-4
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Молодежный ЧМ и Олимпиада? Ты серьезно? 😆😆😆
Лучше, чем 0 у Роналду.
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Меси вообще в топ 30 не должно быть, тут в обратную сторону батхёрт. Криш хотя бы серебро Евро и бронза ЧМ, хотя и он высоковато. Месси тут ваще хз каким боком
4-е место заняла Португалия на ЧМ 2006. Бронза у немцев. Фанаты Роналду уже завышают его достижения. Скоро чемпионом мира у вас станет
+3
-1
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Меси вообще в топ 30 не должно быть, тут в обратную сторону батхёрт. Криш хотя бы серебро Евро и бронза ЧМ, хотя и он высоковато. Месси тут ваще хз каким боком
расскажи это тем кто родился в конце нулевых)
+2
0
+2
Ответ Ёшимин Бональдо
щас начнется: какого Месси ниже Рона и тд и тп
Меси вообще в топ 30 не должно быть, тут в обратную сторону батхёрт. Криш хотя бы серебро Евро и бронза ЧМ, хотя и он высоковато. Месси тут ваще хз каким боком
+5
-3
+2
Ответ Заборостроитель
Бред, Зидан уничтожил жогу бониту
А Зидана уничтожил греческий автобус. Кстати почему Загоракиса например в списке нету
+2
0
+2
Ответ МБ14
Зидан лучший в 00-х в сборной, тут вообще без вариантов. Роналдо низко, ну и где Фигу???
Зидан на чм 2002’ впечатлял на групповом этапе )
Евро 04? Может в 08 возобновил Карьеру ? За один чм получил свое второе место
Другое дело что тут делает роналдиню на первом ?)))
+2
0
+2
кто придумывает эти рейтинги последние 6 дней?))))
+2
0
+2
Вот и самый бредовый из всех подъехал, первое место даже комментировать не хочется)
Так же как и 8 место Фердинанд и 24 Каннаваро например)
+3
-1
+2
щас начнется: какого Месси ниже Рона и тд и тп
+2
0
+2
Кака третий? 25 минут на ЧМ 2002
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Что фига выиграла со сборной?:))
Что выиграли в 00-е Ибра, Коул, Фердинанд, Криштиану, Это,О, Шевченко, Месси?
Фигу был лучшим в сборной на Евро-00 и 04 и одним из лучших на этих турнирах.
Или в те времена ты еще не смотрел футбол?
+4
-2
+2
Ответ Ёшимин Бональдо
щас начнется: какого Месси ниже Рона и тд и тп
какого х ори там оба делают вообще?
+1
0
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси вообще непонятно каким боком тут, какие у него достижения в нулевые со сборной?
он был нулевым
+2
-1
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Каннаваро обладатель ЗМ и ЧМ 2006 года даже не попал в топ 10… но есть Месси и находится выше другого ЧМ Несты) Как это можно понять?? Или тогда ЧМ не считался за турнир? 😆
ЧМ считается за турнир лишь в 2022 году.
+1
0
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Ответ И здесь и там
Роналду тоже выше, чем нужно, но он на пару лет старше, сыграл больше в нулевые и брал серебро евро, что круче чем серебро копы(ои и молодёжка вообще за серьезные турниры не нужно принимать)
Серебро Евро это достижение? Тогда где греки, чемпионы Европы? Почему Роналду выше Роналдо, который ЧМ и обладатель Кубка Конфедераций?
+2
-1
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Ответ Evergreen
Этот 442 похоже может бесконечно генерировать свои рейтинги и все будут делать об этом новости
Какая-то сверхпродуктивная контора, скоро, наверное, будут выпускать новости в духе : сегодня 442 не придумал никакого рейтинга, но его редакция считает ,что лучший правый инсайд Анголы U 17 в 2000-х это это точно не Марадона
+1
0
+1
Ответ Ru Gold
кто придумывает эти рейтинги последние 6 дней?))))
месси наверно
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0
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Ответ Илья Мурашов
Лучше, чем 0 у Роналду.
ЭтоО тоже олимпийский чемпион 😆
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Ответ МБ14
Что выиграли в 00-е Ибра, Коул, Фердинанд, Криштиану, Это,О, Шевченко, Месси? Фигу был лучшим в сборной на Евро-00 и 04 и одним из лучших на этих турнирах. Или в те времена ты еще не смотрел футбол?
У Это’о есть кубок африки в 2002 году, но согласен что он в списке что-то очень высоковато, один гол на чм-2002, следующий вообще пропустил
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Ответ Иса Умаров
месси наверно
он твой кумир, но не мой.
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Ответ rigobersong
Вывел скромную сборную в 1/4 Чемпионата мира, был настоящим лидером который тащил команду!:) В отличии от того же Ибрагимовича у которого 0 голов на Чемпионатах мира:))
насколько я помню его вклад в тот успех был не так велик, Украина продирались за счёт защиты.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Каннаваро обладатель ЗМ и ЧМ 2006 года даже не попал в топ 10… но есть Месси и находится выше другого ЧМ Несты) Как это можно понять?? Или тогда ЧМ не считался за турнир? 😆
А как Криш выше Несты можешь объяснить или Фердинанд к примеру
+1
-1
0
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