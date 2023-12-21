Роналдиньо – лучший футболист сборных в 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Кака – 3-й, Роналду – 6-й, Месси – 10-й

Роналдиньо признан лучшим футболистом сборных в 2000-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 32 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2000 по 2009 год. Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо возглавил рейтинг.

Топ-15 выглядит так:

1. Роналдиньо (Бразилия)

2. ( )

3. Кака (Бразилия)

4. Андрес Иньеста (Испания)

5. Хави ( )

6. ( )

7. Роналдо (Бразилия)

8. Рио Фердинанд (Англия)

9. Андреа Пирло (Италия)

10. Лионель Месси (Аргентина)

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

12. Самюэль Это’О (Камерун)

13. Эшли Коул (Англия)

14. Андрей Шевченко (Украина)

15. Алессандро Неста (Италия).

Отметим, что Мирослав Клозе занял 16-е место, Тьерри Анри – 18-е, Паоло Мальдини – 22-е, Фабио Каннаваро стал 24-м, Уэйн Руни – 25-м, Хаби Алонсо – 29-м, Джанлуиджи Буффон замкнул топ.

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