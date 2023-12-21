Роналдиньо – лучший футболист сборных в 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Кака – 3-й, Роналду – 6-й, Месси – 10-й
Роналдиньо признан лучшим футболистом сборных в 2000-х по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 32 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2000 по 2009 год. Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо возглавил рейтинг.
Топ-15 выглядит так:
1. Роналдиньо (Бразилия)
2. Зинедин Зидан (Франция)
3. Кака (Бразилия)
4. Андрес Иньеста (Испания)
5. Хави (Испания)
6. Криштиану Роналду (Португалия)
7. Роналдо (Бразилия)
8. Рио Фердинанд (Англия)
9. Андреа Пирло (Италия)
10. Лионель Месси (Аргентина)
11. Златан Ибрагимович (Швеция)
12. Самюэль Это’О (Камерун)
13. Эшли Коул (Англия)
14. Андрей Шевченко (Украина)
15. Алессандро Неста (Италия).
Отметим, что Мирослав Клозе занял 16-е место, Тьерри Анри – 18-е, Паоло Мальдини – 22-е, Фабио Каннаваро стал 24-м, Уэйн Руни – 25-м, Хаби Алонсо – 29-м, Джанлуиджи Буффон замкнул топ.
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Как это можно понять?? Или тогда ЧМ не считался за турнир? 😆
Роналдо низко, ну и где Фигу???
Это же про сборные или Месси был лучше в своей сборной, чем Неста в своей в 2000-х?
Евро 04? Может в 08 возобновил Карьеру ? За один чм получил свое второе место
Другое дело что тут делает роналдиню на первом ?)))
Так же как и 8 место Фердинанд и 24 Каннаваро например)
Фигу был лучшим в сборной на Евро-00 и 04 и одним из лучших на этих турнирах.
Или в те времена ты еще не смотрел футбол?