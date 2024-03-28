«МЮ», «Реал», «Ман Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Ольмо. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо интересен ряду европейских клубов.

Как сообщает Daily Mail, за развитием полузащитника «Лейпцига» следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси». Интерес к испанскому футболисту также проявляет «Реал». 

Контракт Ольмо с немецким клубом действует до 2027 года. В нем указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Этот пункт вступит в силу летом. 

В этом сезоне Дани провел 15 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь

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35 комментариев
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Ответ Jadie James
Пора в Мадрид
Райо Вальекано бы пригодился, да вот беда, нет у клуба таких денег))
+13
-1
+12
Значит Сити, прям идеальный трансфер, как для игрока, так и для Сити. Пора уже подписать замену Де Брюйне, травм слишком много.
+14
-4
+10
Ответ Evgen_Hazard
Челси просто так преплетают?
для Челси ценник 120
+8
0
+8
60 млн по нынешним временам за такого игрока - сумма совсем небольшая. Можно сказать, отступные по божески прописали
+11
-4
+7
Ответ Fan of Sport
Значит Сити, прям идеальный трансфер, как для игрока, так и для Сити. Пора уже подписать замену Де Брюйне, травм слишком много.
А Ольмо прям богатырь без травм... Да и точность дальних передач у него хуже.
+6
0
+6
Ответ Amalfitano
Историю Ольмо мне напоминает историю Берарди. Каждое лето его хотят топ клубы и каждое лето он никуда не уходит.
Белотти и Кулибали тоже передают привет
+6
0
+6
Ай короче, всем спокойной ночи
+8
-3
+5
Реалу и Сити не нужен.Там своих хватает
+4
0
+4
Историю Ольмо мне напоминает историю Берарди. Каждое лето его хотят топ клубы и каждое лето он никуда не уходит.
+4
0
+4
Ответ Авторитетное Мнение
"по-божески"
человеку с именем Богдан виднее
+2
0
+2
нафиг Реал впутывать во все трансферные слухи, они им даже не интересовались.. куда Реалу Ольмо, на его позиции есть кому играть, совсем неактуально.. за счет имени Реала цену набивают вечно игрокам
+1
0
+1
Ответ rusik krasav4ik
Хэй, а Барса? Барса тоже интересуется
в бесплатную аренду до 2027 года
+1
0
+1
Ответ фк кабинет
Реалу и Сити не нужен.Там своих хватает
Кевин стал слишком часто ломаться, для Сити это имеет смысл
+2
-1
+1
Ответ Авторитетное Мнение
"по-божески"
👍
+1
0
+1
Незнаю как другим но Реалу он не нужен , тут в основной состав очередь -Камавинга , Браим, Арда .
+1
0
+1
Челси просто так преплетают?
+1
0
+1
Ольмо? По моему кто- то желтуху разгоняет.
+1
0
+1
Будем наблюдать, спасибо.
+1
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+1
И снова здравствуйте. Последние года три Ольмо каждое межсезонье топы "интересуются")
0
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0
им уже 4й год все интересуются, толку то?
0
0
0
Ответ Богдан
60 млн по нынешним временам за такого игрока - сумма совсем небольшая. Можно сказать, отступные по божески прописали
"по-божески"
+2
-2
0
очень странно он должен был переходить в топ клуб еще из динамо Загреба , но так долго задержался в Лейпциге
0
0
0
Реал подписывает 3 типа игроков:лютые топы,потенциально лютые топы и рабочие лошадки,которых берет почти бесплатно,чтобы залатать дыры.
Ольмо-это обычный добротный игрок по оверпрайс цене.Такие не вписываются в трансферную политику клуба.
+2
-2
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Ответ Tne Gold
Ай короче, всем спокойной ночи
Взаимно
+1
-1
0
Ответ Amalfitano
Историю Ольмо мне напоминает историю Берарди. Каждое лето его хотят топ клубы и каждое лето он никуда не уходит.
ну,.. "хотеть - не значит жениться"!
0
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0
Хэй, а Барса? Барса тоже интересуется
+1
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Ответ Evgen_Hazard
Челси просто так преплетают?
не говори тАк
0
0
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Статистка так себе, даже по меркам Бундеслиги, непонятно, отчего такой интерес.
Более впечатляющие игроки проваливались
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