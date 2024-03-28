«МЮ», «Реал», «Ман Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Ольмо. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро (Daily Mail)
Дани Ольмо интересен ряду европейских клубов.
Как сообщает Daily Mail, за развитием полузащитника «Лейпцига» следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси». Интерес к испанскому футболисту также проявляет «Реал».
Контракт Ольмо с немецким клубом действует до 2027 года. В нем указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Этот пункт вступит в силу летом.
В этом сезоне Дани провел 15 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
Ольмо-это обычный добротный игрок по оверпрайс цене.Такие не вписываются в трансферную политику клуба.
Более впечатляющие игроки проваливались