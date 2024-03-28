«МЮ», «Реал», «Ман Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Ольмо. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро (Daily Mail)

Дани Ольмо интересен ряду европейских клубов.

Как сообщает Daily Mail, за развитием полузащитника « » следят « », « », « » и « ». Интерес к испанскому футболисту также проявляет «Реал».

Контракт Ольмо с немецким клубом действует до 2027 года. В нем указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Этот пункт вступит в силу летом.

В этом сезоне Дани провел 15 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.