Отступные Ольмо в 60 млн евро активируются этим летом. «Барселона» интересовалась полузащитником «Лейпцига» и сборной Испании

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Фабрицио Романо Футбол

Отступные в контракте Дани Ольмо впервые вступят в силу этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, контракт Дани Ольмо с «Лейпцигом» включает пункт об отступных в размере 60 млн евро, который вступит в силу этим летом. Это произойдет впервые с момента подписания нового соглашения полузащитника с клубом в 2023 году.

Текущий контракт 25-летнего футболиста действует до 2027 года.

В этом сезоне испанец провел 15 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи.

С полной статистикой атакующего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересована «Барселона». По информации Sport Bild, сумма отступных для каталонского клуба может быть снижена.

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26 комментариев
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"Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно скачала продать что-нибудь ненужное, а у нас покупателей нет" - дядя Жоан
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Дани Ольмо совсем не нужен Барсе - полузащита укомплектована - нужен качественный опорник
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Игрок хороший но травмат , по сути и в этом сезоне он уже полгода почти пропускал
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Ответ Bazilic
Не уверен нужно ли возвращать Ольмо домой. Он конечно на голову сильнее того же Торреса, но сейчас необходим опорник и левый вингер
Дани может сыграть левого вингера
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Ответ Rachid
Дани Ольмо совсем не нужен Барсе - полузащита укомплектована - нужен качественный опорник
Опорник - это тоже полузащита
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Не уверен нужно ли возвращать Ольмо домой. Он конечно на голову сильнее того же Торреса, но сейчас необходим опорник и левый вингер
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В мае уже 26... пора уже уезжать, в Ляйпциге потолка достиг
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Было бы шикарно для Барсы продать Феррана и Рафинью, а на их место купить Ольмо и Нико Уильямса 😌
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Хорошая цена за него для покупающего клуба.
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На его позиции у Барсы сейчас есть кому играть. В первую очередь нужно слить немного балласт(который вернётся из аренды) и усилить опорную зону с правым флангом защиты.
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Ответ Андрей
Ольмо пахарь. а в Барсе пашет только ДеЙонг. будь больше таких пахарей, результаты были бы другие.
Главный пахарь это Гави , к сожалению у него серьёзная травма . Надеюсь вернётся и будет играть на высоком уровне и плюс умнее .
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Ответ Bazilic
Не уверен нужно ли возвращать Ольмо домой. Он конечно на голову сильнее того же Торреса, но сейчас необходим опорник и левый вингер
Ну так в сборной он слева и играет. Если выбирать между Ольмо за 60 и Жавой Феликсом за те же деньги испанец все же поинтереснее.
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Зачем интересоваться тем, на что в ближайшее время денег нет и не предвидятся?
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Ага, конечно 60 млн евро, щас
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Не нужен Ольмо, некуда его ставить. В идеале он должен играть атакующим полузащитником. В барсе такой позиции даже нет. Для левого фланга он медленный, на правом есть Ламин свой, есть Педри и Гави поправится в след сезоне. Есть Гюндоган, который тупо лучше и универсальнее. Ольмо за деньги не нужен. Вот так по 40-60млн разбазариваются деньги на Торресов, Рафинью, даже Лёва, который сейчас неплох, за 70 лямов - это вообще нонсенс. Эти затраты потом не отбить. Лучше было вместо парочки этих игроков взять одного топаря адского. И в плане игры лучше и в плане маркетинга
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Отличный игрок и есть куда развиваться . Травмы конечно мешают ему , но я думаю многие топ клубы хотели бы иметь у себя такого игрока !
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Пора возрощатся домой в родную барсу.
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