Отступные Ольмо в 60 млн евро активируются этим летом. «Барселона» интересовалась полузащитником «Лейпцига» и сборной Испании

Отступные в контракте Дани Ольмо впервые вступят в силу этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, контракт Дани Ольмо с «Лейпцигом» включает пункт об отступных в размере 60 млн евро, который вступит в силу этим летом. Это произойдет впервые с момента подписания нового соглашения полузащитника с клубом в 2023 году.

Текущий контракт 25-летнего футболиста действует до 2027 года.

В этом сезоне испанец провел 15 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи.

С полной статистикой атакующего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересована «Барселона». По информации Sport Bild, сумма отступных для каталонского клуба может быть снижена.