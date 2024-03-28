Почеттино о свисте фанатов «Челси» Стерлингу: «Не стоит преувеличивать тему. Рахим – сильный духом игрок, он все понимает»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино высказался о свисте в адрес Рахима Стерлинга.

Во время матча 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера» (4:2) болельщики «Челси» были недовольны решением Маурисио Почеттино заменить Михаила Мудрика, а не Рахима Стерлинга на 78-й минуте игры. Англичанин не забил пенальти в первом тайме, а позже отправил мяч выше ворот со штрафного удара, после чего был освистан болельщиками.

«Нам нужно двигаться дальше. Не стоит преувеличивать эту тему, потому что мы знаем, что болельщики любят наших игроков, и я знаю, что они будут поддерживать его и всю команду. Рахим – сильный духом игрок, и он все понимает», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

В этом сезоне АПЛ Стерлинг сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

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6 комментариев
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Стерлинг заметно сдал в игре, по сравнению даже с 2022 годом
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Почеттино абсолютно прав. Уже давно ясно, что Стерлингу хоть свести, хоть нет, а он все равно будет принимать эгоистичные решения и упускать моменты.
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Кажется, что со Стерлингом надо прощаться. Играет всё хуже и хуже, а по зарплате в топе (но некоторым источникам). Да и продажа чутка ФФП поправит
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Ответ f0mk4
Стерлинг заметно сдал в игре, по сравнению даже с 2022 годом
Помню еще Каррагер на примере Руни сказал про тех кто слишком рано начинает (с 17 лет) полноценно играть в основе, что им это не просто так дается и тяжесть сезонов ощущается. Если взять того же Салаха, он все таки значительно позже начал постоянно рубиться в АПЛ (самой интенсивной лиге)
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Ответ headmaster
Кажется, что со Стерлингом надо прощаться. Играет всё хуже и хуже, а по зарплате в топе (но некоторым источникам). Да и продажа чутка ФФП поправит
да его за 20 млн арабам слить будет большой удачей при его зарплате. вся надежда на его алчность, что ему там больше насыпят.
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