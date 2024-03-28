Почеттино о свисте фанатов «Челси» Стерлингу: «Не стоит преувеличивать тему. Рахим – сильный духом игрок, он все понимает»

Маурисио Почеттино высказался о свисте в адрес Рахима Стерлинга.

Во время матча 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера» (4:2) болельщики « » были недовольны решением Маурисио Почеттино заменить , а не на 78-й минуте игры. Англичанин не забил пенальти в первом тайме, а позже отправил мяч выше ворот со штрафного удара, после чего был освистан болельщиками.

«Нам нужно двигаться дальше. Не стоит преувеличивать эту тему, потому что мы знаем, что болельщики любят наших игроков, и я знаю, что они будут поддерживать его и всю команду. Рахим – сильный духом игрок, и он все понимает», – сказал главный тренер « » Маурисио Почеттино.

В этом сезоне АПЛ Стерлинг сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

Стерлинг извинился за незабитый «Лестеру» пенальти. Палмер написал: «Дерьмо случается, не нужно извиняться»