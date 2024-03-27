Все участники Евро-2024: итоговый список команд

Определились все участники Евро-2024.

Стыковые матчи преодолели команды Грузии, и .

Таким образом, итоговый состав участников чемпионата Европы выглядит следующим образом.

Группа A

1. Германия

2.

3. Венгрия

4. Швейцария

Группа B

1. Испания

2. Хорватия

3. Италия

4. Албания

Группа C

1. Словения

2. Дания

3. Сербия

4. Англия

Группа D

1. Польша

2. Нидерланды

3. Австрия

4. Франция

Группа E

1. Бельгия

2. Словакия

3. Румыния

4. Украина

Группа F

1. Турция

2. Грузия

3. Португалия

4. Чехия

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в . Матчем открытия турнира станет игра Германия – Шотландия.