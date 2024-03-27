Все участники Евро-2024: итоговый список команд

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Определились все участники Евро-2024.

Стыковые матчи преодолели команды Грузии, Украины и Польши.

Таким образом, итоговый состав участников чемпионата Европы выглядит следующим образом.

Евро-2024

Группа A

1. Германия

2. Шотландия

3. Венгрия

4. Швейцария

Группа B

1. Испания

2. Хорватия

3. Италия

4. Албания

Группа C

1. Словения

2. Дания

3. Сербия

4. Англия

Группа D

1. Польша

2. Нидерланды

3. Австрия

4. Франция

Группа E

1. Бельгия

2. Словакия

3. Румыния

4. Украина

Группа F

1. Турция

2. Грузия

3. Португалия

4. Чехия

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчем открытия турнира станет игра Германия – Шотландия.

47 комментариев
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Надеюсь покажут мой любимый биатлон со Стивеном Сигалом, а не все эти матчи недружественных стран)
+34
-6
+28
скрепы трещат по швам,срач тв тоже
+29
-10
+19
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
у тебя много свободного времени, болеть против кого-то
+13
0
+13
Украина в 1/8 похоже.
+9
-1
+8
Ответ йоуниггер
у тебя много свободного времени, болеть против кого-то
Плохо то, что скоро у него не останется за кого болеть. Наглядный пример человека, который погрузился в полную изоляцию. Везде враги)
+6
0
+6
Ответ Да, та самая летучая мышь
Надеюсь покажут мой любимый биатлон со Стивеном Сигалом, а не все эти матчи недружественных стран)
Истерика🤣🤣🤣
+6
-1
+5
Чёрный день для скрэпуасов
+7
-4
+3
Ответ PolarBear
У меня много за кого болеть. Португалия, Австрия, Швейцария, Шотландия
Ну это пока тебе не сказали их ненавидеть. Еще не вечер. Ишь ты, разогнался)
+3
0
+3
Ответ PolarBear
Ты проведи себе в подвал укрытия интернет смотреть Евро летом , или в окопе
Да хорош уже людей кошмарить, что за фетиш такой?Самим не надоел этот кошмар?Неужели не хочется нормально жить, как люди?
+5
-2
+3
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Тебе бы лучше выздороветь
+5
-2
+3
Испания-Франция финал
+2
0
+2
Ответ фк кабинет
Финал Франция-Германия
Поддерживаю🔥
+2
-1
+1
Ждём с нетерпением Праздник футбола летом. Всем удачи,
и без травм подойди к
Евро2024 с боевыми составами.
+1
0
+1
Красота, все кто надо на Евро!
+3
-2
+1
Искренне не понимаю, в чем смысл расширения. Ну вот группа Е например (я без политики). Что, это реально группа финальной стадии Евро?.. Румыния - Словакия? В их нынешнем состоянии. Евро?.. Ну вы что...
+2
-1
+1
Ответ Snatsh
Да хорош уже людей кошмарить, что за фетиш такой?Самим не надоел этот кошмар?Неужели не хочется нормально жить, как люди?
золотые слова!
+1
0
+1
Ответ brno2020
Группа "смерти" - группа D.
B
0
0
0
Ответ Topar Topovic
Испания-Франция финал
Португалия- Германия.)
0
0
0
Ответ Да, та самая летучая мышь
Надеюсь покажут мой любимый биатлон со Стивеном Сигалом, а не все эти матчи недружественных стран)
Целый месяц летнего танкового биатлона - мммм, жду с нетерпением !
+2
-2
0
Ответ Юрий Юрьевич
B
И она тоже.
0
0
0
Ответ KiNG_K
Только в одной группе интрига, еще и с 3 места снова выходить будут. Нужно следующий Евро до 32 расширять)
Ну не знаю, зачастую матчи 3 тура превращаются в товарняки, когда расклад уже известен с 2-мя местами в плей-офф. А так в каждой группе будет интрига до конца.
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Легендарный дуэт Шева-Ребров теперь у руля украинского футбола.
Люди переняв европейский опыт развиваются сами и развивают страну.
А кто-то по соседству обижен на весь мир (((((
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Нормально так ботов нагнали
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Португалия. Криш. Ласт денс
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На фронт всю сборную, а не мяч пинать
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Пионтек,Грегорич,Ррахмани-на ЕВРО
Холланд-завидует
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Группа "смерти" - группа D.
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Финал Франция-Германия
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Как всегда у криштика слабейшая группа, что в отборах, что на евро:)) Просто так совпало:)
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