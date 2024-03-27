Все участники Евро-2024: итоговый список команд
Определились все участники Евро-2024.
Стыковые матчи преодолели команды Грузии, Украины и Польши.
Таким образом, итоговый состав участников чемпионата Европы выглядит следующим образом.
Группа A
1. Германия
2. Шотландия
3. Венгрия
4. Швейцария
Группа B
1. Испания
2. Хорватия
3. Италия
4. Албания
Группа C
1. Словения
2. Дания
3. Сербия
4. Англия
Группа D
1. Польша
2. Нидерланды
3. Австрия
4. Франция
Группа E
1. Бельгия
2. Словакия
3. Румыния
4. Украина
Группа F
1. Турция
2. Грузия
3. Португалия
4. Чехия
Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчем открытия турнира станет игра Германия – Шотландия.
и без травм подойди к
Евро2024 с боевыми составами.
Люди переняв европейский опыт развиваются сами и развивают страну.
А кто-то по соседству обижен на весь мир (((((
Холланд-завидует