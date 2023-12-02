Победитель Евро-2024 получит до 28,25 млн евро. За участие в турнире платят 9,25 млн, общий призовой фонд – 331 млн

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Победитель Евро-2024 может заработать вплоть до 28,25 млн евро.

Такие призовые возможные в том случае, если чемпион по ходу турнира выиграет все матчи.

За участие в чемпионате УЕФА выплатит каждой сборной по 9,25 млн евро. За победу в отдельно взятой игре начисляется 1 млн, за ничью – 500 тысяч.

Выход в 1/8 финала принесет 1,5 млн евро, в четвертьфинал – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн. Проигравшей в финале сборной полагается 5 млн, победившей – 8 млн.

Общий призовой фонд турнира составляет 331 млн евро, как и на Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Евро-2024. Жеребьевка начнется в 20:00. Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия – в 1-й корзине

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2 комментария
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Нормально так
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Кому нужны эти копейки?))
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