Победитель Евро-2024 получит до 28,25 млн евро. За участие в турнире платят 9,25 млн, общий призовой фонд – 331 млн
Победитель Евро-2024 может заработать вплоть до 28,25 млн евро.
Такие призовые возможные в том случае, если чемпион по ходу турнира выиграет все матчи.
За участие в чемпионате УЕФА выплатит каждой сборной по 9,25 млн евро. За победу в отдельно взятой игре начисляется 1 млн, за ничью – 500 тысяч.
Выход в 1/8 финала принесет 1,5 млн евро, в четвертьфинал – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн. Проигравшей в финале сборной полагается 5 млн, победившей – 8 млн.
Общий призовой фонд турнира составляет 331 млн евро, как и на Евро-2020.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Евро-2024. Жеребьевка начнется в 20:00. Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия – в 1-й корзине
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