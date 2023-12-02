Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal после жеребьевки. Португалия – 2-я, Англия – 3-я, Испания – 5-я, Турция – 6-я, Венгрия – 7-я

Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов чемпионата Европы.

Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии турнира, который пройдет в следующим летом. 21 сборная уже гарантировала себе участие на , оставшиеся 3 места будут разыграны в стыковых матчах.

Рейтинг фаворитов чемпионата Европы выглядит так:

1. Франция

2. Португалия

3. Англия

4. Бельгия

5. Испания

6. Турция

7. Венгрия

8. Нидерланды

9. Румыния

10. Австрия

11. Италия

12. Хорватия

13. Дания

14. Германия

15. Словакия

16. Шотландия

17. Швейцария

18. Чехия

19. Сербия

20. Словения

21. Албания.

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