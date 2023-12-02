Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal после жеребьевки. Португалия – 2-я, Англия – 3-я, Испания – 5-я, Турция – 6-я, Венгрия – 7-я

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Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов чемпионата Европы.

Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии турнира, который пройдет в Германии следующим летом. 21 сборная уже гарантировала себе участие на Евро-2024, оставшиеся 3 места будут разыграны в стыковых матчах. 

Рейтинг фаворитов чемпионата Европы выглядит так:

1. Франция

2. Португалия

3. Англия

4. Бельгия

5. Испания

6. Турция

7. Венгрия

8. Нидерланды

9. Румыния

10. Австрия

11. Италия

12. Хорватия

13. Дания

14. Германия

15. Словакия

16. Шотландия

17. Швейцария

18. Чехия

19. Сербия

20. Словения

21. Албания. 

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35 комментариев
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В целом справедливо
У Франции Португалии и Англии самые лучшие составы
Звездные до ужасов
+9
-2
+7
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Турция шестая? Ну чушь же
+6
-1
+5
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Ответ Капибарбер
позорище с 0+0 на чм
Лучший бомбардир евро с отрывом
+3
0
+3
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Германия котируется ниже Румынии и Голландии)) Кажется немцы свернули не туда.
+4
-2
+2
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Ответ Капибарбер
позорище с 0+0 на чм
Домиан, ты?)
+3
-1
+2
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Ответ ML26
Это алег aka Бьорн Дэли
+Domian. Это мультиаккаунт. Зайди в новость про стоны на жеребьёвке и почитай мою дискуссию с этим персонажем. С каждым его ответом я теряю веру в адекватность персофанов)
+3
-1
+2
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Ответ Капибарбер
Если Португалия займет второе место в группе то выходит на победителя группы D, Францию, ждём
Не думаю, что Португалия из такой группы способна со второго или третьего места выйти
+2
0
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видно воздушные поцелуи Рональды вчера предназначались кабинету из УЕФА за нагретые шары.
+1
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Португалия топ-2 только если без якоря в составе
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Что-то Венгрия высоковато, или мне кажется?
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Ответ Homelender_666
Домиан, ты?)
Это алег aka Бьорн Дэли
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Ответ Дмитрий Васин
Лучший бомбардир евро с отрывом
конечно будет лучшим если 3 пенальти за 4 матча дают как на Евро 21
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Ответ ML26
Ну да, так и есть. Олег после чм вообще с ума сошел. Думаю, что он человек с ограниченными возможностями и сидит дома целыми днями и пишет комментарии, я серьезно. Он сам говорил, что футбол ему не интересен и он просто молится на Месси. Это не нормально
Он станет тем, кто убьёт Месси, как в своё время Джона Леннона убил больной фанат:)
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Ответ Filipp Gorski
В целом справедливо У Франции Португалии и Англии самые лучшие составы Звездные до ужасов
Что будет к лету сложно сказать. Как подготовятся. Как сезон сложится. Надеюсь все будут здоровы.
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Ответ Filipp Gorski
В целом справедливо У Франции Португалии и Англии самые лучшие составы Звездные до ужасов
Ну насчет португалии оооочень спорно.
Если у Франции, Англии есть финалы и полуфиналы на больших турнирах за последние годы, то у португалии вылеты на ранних стадиях.
Тут очевидна переоценка этой сборной.
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Ответ Streetbor
Германия котируется ниже Румынии и Голландии)) Кажется немцы свернули не туда.
Это goal свернул не туда) Германия дома на все способна
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