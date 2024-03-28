Артур Нигматуллин о конкуренции с Акинфеевым в ЦСКА: «У него титулов было больше, чем у меня волос на голове. Понимал, что надо дорожить наличием таких партнеров»

Артур Нигматуллин высказался о конкуренции с Игорем Акинфеевым.

– В ЦСКА вы тренировались с Акинфеевым. Был шанс выиграть у него конкуренцию? Это вообще возможно?

– Нет! Я пришел в команду в 2010 году, когда Акинфеев уже был обладателем Кубка УЕФА, у него на тот момент титулов было больше, чем у меня волос на голове. Я четко понимал, что мне надо полностью выкладываться на тренировках, дорожить таким временем и наличием таких партнеров.

– скоро 38, а он все еще играет, недавно отбил пенальти против «Крыльев». Не удивлены, что он столько лет держит уровень?

– Мы же все видим, как он хорошо выглядит. Буффону 43 года было, а он играл в Серии А. Если уровень позволяет и держит, если он чувствует, то конечно, будет играть еще. Я смотрел матчи, Акинфеев сейчас показывает хорошую игру.

– Как Акинфеев еще не устал от футбола?

– Он уникальный, человек любит футбол. Недавно в команде мы сидели с молодыми ребятами на ужине, и у меня спросили: «Ты так же любишь футбол, как и раньше?». Я ответил, что еще больше люблю, потому что с возрастом понимаешь, что времени все меньше остается. И ты дорожишь тем, что ты в футболе и играешь в , – сказал вратарь « ».

находился в системе ЦСКА с 2003 по 2013 год, но не провел ни одного матча за основную команду.