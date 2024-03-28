«Российские вратари где-то даже превосходят иностранных в классической игре. У нас очень сильная школа». Голкипер «Пари НН» Нигматуллин об уровне россиян

Теги премьер-лига Россия Артур Нигматуллин Эмилиано Мартинес Андрей Лунев Пари НН Футбол

Артур Нигматуллин оценил качество российских и иностранных вратарей.

Для вратаря играть в более слабом чемпионате лучше, чем сидеть в запасе, но в более топовой лиге?

– Главное – получать игровую практику. Конечно, если не играешь долгое время, лучше что-то поменять и начать выходить в состав на постоянной основе. Лунев, например, был в сильной конкурентной среде в «Байере», а приехав в «Карабах», стал показывать свои лучшие навыки в еврокубках. Без того, что пережил Лунев, не было бы того, что он имеет сейчас. Уверен, что его уровень поднялся именно в Бундеслиге.

Лунев за короткий промежуток перезагрузил свою карьеру. Это стало для вас удивлением?

– Вратари отличаются от полевых игроков. Люди годами ждут своего шанса и могут выстрелить в самый неожиданный момент. В пример могу привести аргентинца Эмилиано Мартинеса, который сидел много лет в запасе, а потом резко стал главным героем Кубка Америки и чемпионата мира.

Хорошая игра в еврокубках поможет Луневу вернуться в более сильный чемпионат?

– У нас очень сильная вратарская школа, мы точно не уступаем европейским академиям. Конечно, современные тенденции в виде игры ногами все немного меняют. Но если рассматривать конкретно классическую игру, то российские вратари где-то даже превосходят иностранных, – сказал вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не знаю кто придумал этот миф но вратари у нас слабые в принципе как и игроки других позиций. Было поколение 90ых да они решали во всех позициях. Сейчас один сафонов показывает какой-то уровень. (Акинфеев не в счет)
+37
-6
+31
Российские вратари превосходят иностранных, - сказал Нигматуллин, отвернулся и налил себе ещё полный стакан водочки.
+32
-4
+28
При всём уважении, но наш лучший голкипер 25 лет назад играл в составе аутсайдера Серии А и даже в Серии Б. И то не в основе. На данный момент 90% основных вратарей Серии А сильнее нашего Сафонова. Вот и весь уровень. Про то как нелепо смотрелся Лунёв в Байере я вообще промолчу.
+20
-4
+16
У нас рекордсмен по сухарям в нашем болоте одновременно стал рекордсменом в Лиге чемпионов!
О какой тут сильной вратарской школе можно говорить???
+16
-8
+8
Ответ Только Крылья
Справедливости ради - поставь в тот ЦСКА Нойера, Куртуа, Буффона, который тогда еще играл, ла любого топового воротчика, у того такая же серия была, может, чуть меньше
Реально. Цикличная тактика Слуцкого играть со стариками в искусственный офсайд - ночные кошмары для Акинфеева)
+9
-3
+6
Непонятно откуда взятый миф: 10 позиций из 11 просто средненькие, а вратари вдруг топ))
Обычные вратари и не более. Даже несмотря на лимит на легионеров в клубах встречались и встречаются вратари-иностранцы. В сборной стояли выпускник провинциальной греческой академии (Лодыгин) и выпусник совсем не топовой бразильской (Гильерме). Лучшие выступления вратарей в иностранных клубах тоже не поражают воображение (Харин, Овчинников, Крицюк с Черчесовым, ну ок, Уваров еще... остальных-то и не вспомнить (типа Р. Нигматуллина да Джанаева с Габуловым).

Свои на виду просто. Но так везде. Уверен, что любой турок Рюштю топом считает, например, и ставит его в один ряд главными звездами а-ля Буффон, Касильяс, Нойер и т.д.. Ну, а мы Акинфеева ровно также ценим. А по факту, вот Рюштю и Акинфеев +/- одинаковые карьере и имеют... и условному шведу и в голову не придет именно их с Буффоном сравнивать .Хотя какого-то своего вполне может приплетет.

Обычная вратарская школа и обычные вратари.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Российские вратари превосходят иностранных, - сказал Нигматуллин, отвернулся и налил себе ещё полный стакан водочки.
Он у нас не по водочки. Он больше специалист по траве.))
+4
-1
+3
Вратари хорошие, но это для уровня нашей лиги, по мировым меркам достаточно средние
+4
-1
+3
Ответ Только Крылья
Справедливости ради - поставь в тот ЦСКА Нойера, Куртуа, Буффона, который тогда еще играл, ла любого топового воротчика, у того такая же серия была, может, чуть меньше
Так даже у БАТЭ сухари были уже в первом сезоне в ЛЧ против Ювентуса, а там весь состав меньше стоил, чем у Акинфеева зарплата за год
+7
-4
+3
Ответ Михон Мясной
У нас рекордсмен по сухарям в нашем болоте одновременно стал рекордсменом в Лиге чемпионов! О какой тут сильной вратарской школе можно говорить???
Справедливости ради - поставь в тот ЦСКА Нойера, Куртуа, Буффона, который тогда еще играл, ла любого топового воротчика, у того такая же серия была, может, чуть меньше
+11
-9
+2
Ответ Каба
90% лучше Сафонова? Это ты зря так. Ладно бы 40-50%, но какие 90%? Сафонов уверенно смотрелся бы во многих командах Серии А. Просто он стоит дорого для них, ТМ оценивает аж в 18млн, в Италии дороже только Меньян сейчас. А Лунёв в Байере никак не смотрелся, т.к. сидел под довольно качественным вратарём, и заранее знал, что шансы ему дадут от силы 1-2 матча в сезоне.
Всё просто. Если Сафонов слишком дорогой для простых клубов и недостаточно хорош для топ клубов, значит моя оценка права. Игрок стоит ровно столько сколько за него дают. Если его никто не приглашает, значит это вот такая реальность. Значит он того не стоит.
+3
-2
+1
Ответ Миндовг
Так даже у БАТЭ сухари были уже в первом сезоне в ЛЧ против Ювентуса, а там весь состав меньше стоил, чем у Акинфеева зарплата за год
Причем тут цена, если тактикой рулил Лёня Слуцкий?
+4
-3
+1
Это было очень давно,а сейчас не правда.
0
0
0
Ответ Только Крылья
Справедливости ради - поставь в тот ЦСКА Нойера, Куртуа, Буффона, который тогда еще играл, ла любого топового воротчика, у того такая же серия была, может, чуть меньше
Это что за фантазии из жёлтого дома???
+4
-4
0
Ответ Михон Мясной
У нас рекордсмен по сухарям в нашем болоте одновременно стал рекордсменом в Лиге чемпионов! О какой тут сильной вратарской школе можно говорить???
В конкретном случае, думаю вопрос не к вратарю, а к команде в целом и защите в частности.
0
0
0
Ответ Пользователь Huawei
В конкретном случае, думаю вопрос не к вратарю, а к команде в целом и защите в частности.
Ну, конечно! Святой Игарь ни в чём не виноват, это всё защита!))🤡
0
0
0
Ответ Михон Мясной
Ну, конечно! Святой Игарь ни в чём не виноват, это всё защита!))🤡
Нет, я так не считаю. Совсем наоборот. Но уровень натиска и колличество ударов по воротам никто не отменял. Если условному Буффону по 15-20 ударов в створ за матч наносить, то и там будут подобная статистика.
0
0
0
Ответ Пользователь Huawei
Нет, я так не считаю. Совсем наоборот. Но уровень натиска и колличество ударов по воротам никто не отменял. Если условному Буффону по 15-20 ударов в створ за матч наносить, то и там будут подобная статистика.
Ну, отлично! Значит, запишем Владимира Габулова во вратари, уровнем выше Буффона.
Это ведь он сыграл за ЦСКА 3 матча на ноль из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.
0
0
0
Ответ Михон Мясной
Ну, отлично! Значит, запишем Владимира Габулова во вратари, уровнем выше Буффона. Это ведь он сыграл за ЦСКА 3 матча на ноль из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.
Не в ту степь.
0
0
0
Ответ Михон Мясной
Вы и все, кто выдаёт феерическое "поставь Буффона на ворота в ЦСКА, он пропустит столько же" - больные люди, я это на полном серьёзе говорю. Без тени злорадства или желания оскорбить. Вам действительно давным-давно пора провериться у специалиста.
Я не защищаю Акенфеева более того, не долюбливаю, особенно после истории с великом, но то, что вы пишите-это полная ересь.
Уровень голкипера в слабой команде будет всегда ниже, чем в сильной. По вашей логике.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий