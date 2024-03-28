«Российские вратари где-то даже превосходят иностранных в классической игре. У нас очень сильная школа». Голкипер «Пари НН» Нигматуллин об уровне россиян
Артур Нигматуллин оценил качество российских и иностранных вратарей.
– Для вратаря играть в более слабом чемпионате лучше, чем сидеть в запасе, но в более топовой лиге?
– Главное – получать игровую практику. Конечно, если не играешь долгое время, лучше что-то поменять и начать выходить в состав на постоянной основе. Лунев, например, был в сильной конкурентной среде в «Байере», а приехав в «Карабах», стал показывать свои лучшие навыки в еврокубках. Без того, что пережил Лунев, не было бы того, что он имеет сейчас. Уверен, что его уровень поднялся именно в Бундеслиге.
– Лунев за короткий промежуток перезагрузил свою карьеру. Это стало для вас удивлением?
– Вратари отличаются от полевых игроков. Люди годами ждут своего шанса и могут выстрелить в самый неожиданный момент. В пример могу привести аргентинца Эмилиано Мартинеса, который сидел много лет в запасе, а потом резко стал главным героем Кубка Америки и чемпионата мира.
– Хорошая игра в еврокубках поможет Луневу вернуться в более сильный чемпионат?
– У нас очень сильная вратарская школа, мы точно не уступаем европейским академиям. Конечно, современные тенденции в виде игры ногами все немного меняют. Но если рассматривать конкретно классическую игру, то российские вратари где-то даже превосходят иностранных, – сказал вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин.
О какой тут сильной вратарской школе можно говорить???
Обычные вратари и не более. Даже несмотря на лимит на легионеров в клубах встречались и встречаются вратари-иностранцы. В сборной стояли выпускник провинциальной греческой академии (Лодыгин) и выпусник совсем не топовой бразильской (Гильерме). Лучшие выступления вратарей в иностранных клубах тоже не поражают воображение (Харин, Овчинников, Крицюк с Черчесовым, ну ок, Уваров еще... остальных-то и не вспомнить (типа Р. Нигматуллина да Джанаева с Габуловым).
Свои на виду просто. Но так везде. Уверен, что любой турок Рюштю топом считает, например, и ставит его в один ряд главными звездами а-ля Буффон, Касильяс, Нойер и т.д.. Ну, а мы Акинфеева ровно также ценим. А по факту, вот Рюштю и Акинфеев +/- одинаковые карьере и имеют... и условному шведу и в голову не придет именно их с Буффоном сравнивать .Хотя какого-то своего вполне может приплетет.
Обычная вратарская школа и обычные вратари.
Это ведь он сыграл за ЦСКА 3 матча на ноль из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.
Уровень голкипера в слабой команде будет всегда ниже, чем в сильной. По вашей логике.