«Российские вратари где-то даже превосходят иностранных в классической игре. У нас очень сильная школа». Голкипер «Пари НН» Нигматуллин об уровне россиян

Артур Нигматуллин оценил качество российских и иностранных вратарей.

– Для вратаря играть в более слабом чемпионате лучше, чем сидеть в запасе, но в более топовой лиге?

– Главное – получать игровую практику. Конечно, если не играешь долгое время, лучше что-то поменять и начать выходить в состав на постоянной основе. , например, был в сильной конкурентной среде в «Байере», а приехав в «Карабах», стал показывать свои лучшие навыки в еврокубках. Без того, что пережил Лунев, не было бы того, что он имеет сейчас. Уверен, что его уровень поднялся именно в Бундеслиге.

– Лунев за короткий промежуток перезагрузил свою карьеру. Это стало для вас удивлением?

– Вратари отличаются от полевых игроков. Люди годами ждут своего шанса и могут выстрелить в самый неожиданный момент. В пример могу привести аргентинца , который сидел много лет в запасе, а потом резко стал главным героем Кубка Америки и чемпионата мира.

– Хорошая игра в еврокубках поможет Луневу вернуться в более сильный чемпионат?

– У нас очень сильная вратарская школа, мы точно не уступаем европейским академиям. Конечно, современные тенденции в виде игры ногами все немного меняют. Но если рассматривать конкретно классическую игру, то российские вратари где-то даже превосходят иностранных, – сказал вратарь « » .