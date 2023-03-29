Фергюсон и Венгер включены в Зал славы АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Зал славы АПЛ Футбол

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и экс-тренер «Арсенала» стали первыми людьми, которые вошли в Зал славы английской лиги в 2023 году. 

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Фергюсона и Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, а всего выиграл 38 трофеев. 

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. С лондонской командой он трижды брал чемпионский титул в Англии и выиграл еще 14 трофеев. 

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65 комментариев

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marchellinos
Странно, что их включили позже многих футболистов.
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андрэ
если я правильно понимаю это зал славы игроков, возможно в этом году решили и тренеров включить, логично что они первыми вошли как тренера
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cruyff_14
Как же символично, что оба великих тренера включены в один день.
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Francev
👍👍👍
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rooney1990
Странно, Гиггза нет....
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Aleksandr Khachoyan
Комментарий удален модератором
Ну и заранее предугадав комментарии некотороых про то, что Венгер мало выиграл, я приведу его цитату после сезона 2002-03, после которого последовал сезон Непобедимых: "Самое сложное - это быть стабильными, и мы были на удивление стабильны. Мы проиграли конкуренцию клубу который потратил 30 миллионов фунтов после проигранного чемпионства. В этом году они сделают то же самое, и надо быть готовыми к этому". Венгер начиная с 2005ого года тратил копейки, в то время как Челси, МЮ а затем и Сити тратили миллиарды. Нелогично винить его в том, что он выиграл меньше. Он держал команду стабильно в ТОП4, в то время как те же МЮ и Челси умудрялись оттуда выпадать иногда, несмотря на свои траты.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ QWertY
Благодаря ему Сэр Алекс оформил требл, благодаря ему Абрамович купил Челси и сделал первым клубом Лондона, благодаря ему шейхи купили Сити, которые потом пригласили Гвардиолу, чтобы тот поставил АПЛ на колени (во второй раз после Фергюсона) Спасибо влиянию пуховика!)
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Ivchev
Ответ Рашпель793
Их можно было вообще первыми в этот зал включать, а потом уже и других )
Вот вот, именно.
САФ вообще самый первый выбор должен был быть, если и тренера участвуют.
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ДедаДома.нет
А что тут делает бездарь Венгер ?! У Пепа уже, если я не ошибаюсь титулов АПЛ больше.
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Милан 777
А где Терри ?
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Милан 777
Долго наверное думали 🤦‍♂️ ...
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Dobiday
Ответ Имя Фамилия
и Джеррард, Виейра, Анри, Руни, Компани...)
Все они включены за игровые заслуги. Никто из них пока как тренер себя не доказал, чтоб быть включенным в зал славы
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Чёрный тюльпан
Ответ Rhett Butler
Их нужно было вносить туда первыми! Вряд-ли кто-то оказал большее влияние на АПЛ, чем они...
Вносить не надо, это всё таки не морг и не мавзолей, да и Алекс с Арсеном пока живы, а вот включить вполне можно было!
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ak83
Ферги только сейчас вступил в этот клуб? дичь
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Rhett Butler
Их нужно было вносить туда первыми! Вряд-ли кто-то оказал большее влияние на АПЛ, чем они...
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bbear4ks
Стоило закрыть его и открыть по новой, чтобы САФ там был первым в нем
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bbear4ks
я себе это примерно так представляю: два года люди такие ходят и спрашивают друг друга "что же мы про*бали, что же мы про*бали" и тут кого-то осеняет "точно, Ферги!".
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Теннисный абсолют
Ответ Today I feel Qatari
Надо было хоть каких-то легенд из сити наскрести. Понятно дело, что игроков МЮ можно вводить сразу целыми составами, но надо же соблюдать инклюзивность, все дела. Сейчас это модно
Компании сильнее Видича во всем, кроме здоровья.
Это с отрывом самый сильный защитник в истории АПЛ.
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Neron
Ответ Слутск Халлского
в жену брата разве что
Это же зал славы Футбола!!! Ну при чём тут моральные аспекты жизни?! Бэст вообще пол мира поимел, а вторую пропил и ничего, ЗМ дали! Кому какое дело до братьев и жён, когда говорим про Футбол?!
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Владимир Самсонов
Так они должны быть там с самого начала.
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zer
мастодонты АПЛ, люди, которые ковали славу английского футбола на рубеже тысячелетий - и это не пафос, а реальный факт
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Today I feel Qatari
Ответ Максим Семин
Видич был два раза игроком года в АПЛ, но в зал входит Компани. Кажется, Видич это единственный защитник, который этого достиг.
Надо было хоть каких-то легенд из сити наскрести. Понятно дело, что игроков МЮ можно вводить сразу целыми составами, но надо же соблюдать инклюзивность, все дела. Сейчас это модно
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QWertY
Ответ Aleksandr Khachoyan
Физрук? Вот это конечно понимание футбола. Можно говорить что угодно, но наибольшее влияние на английский футбол имел именно Венгер. Это он изменил старомодный и силовой английский футбол. Если бы не он, сейчас АПЛ валялась бы так же под Серией А, как было до его прихода.
Благодаря ему Сэр Алекс оформил требл, благодаря ему Абрамович купил Челси и сделал первым клубом Лондона, благодаря ему шейхи купили Сити, которые потом пригласили Гвардиолу, чтобы тот поставил АПЛ на колени (во второй раз после Фергюсона)
Спасибо влиянию пуховика!)
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Теннисный абсолют
Ответ Максим Семин
Видич был два раза игроком года в АПЛ, но в зал входит Компани. Кажется, Видич это единственный защитник, который этого достиг.
Комментарий скрыт
+7
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Доминатор3000
Ответ Роман Добрецов
А где Гиггз и Нистелрой?
Гиггза «отменили»
Ван Нистелрой наверно будет,как и Видич,но позже.
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