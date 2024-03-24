Ерохин об игре с «Црвеной Звездой» после теракта: «Была атмосфера дружбы, единения и памяти погибших. Мы еще раз убедились, насколько братские наши народы»

Александр Ерохин высказался об игре с «Црвеной Звездой» после теракта в Москве.

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

В субботу «Зенит» в Белграде уступил « » (0:1) в товарищеском матче.

– Естественно, что хоть мы и находились в Белграде, оставаться в стороне от событий в Москве было невозможно. В первую очередь хотим еще раз выразить соболезнования и слова поддержки тем людям, чьи близкие пострадали в этой трагедии.

– Что скажете об атмосфере на стадионе «Райко Митич» в Белграде?

– Поддержка со стороны трибун очень сильно чувствовалась. Российские и сербские флаги вместе, местные и наши болельщики – как единое целое. Это было и видно, и слышно.

В общем, игра проходила в атмосфере дружбы, единения и памяти погибших. Спасибо огромное болельщикам «Црвены Звезды» за такой прием.

– После игры «Зенит» и «Црвена Звезда» пошли благодарить не только свои сектора, но и сектора команды‑соперницы.

– Тоже показательный момент. Мы от души поблагодарили всех болельщиков и весь стадион, фанатов «Црвены Звезды». Вообще мы еще раз убедились, насколько братскими являются наши народы, и все, что происходило на стадионе, очень воодушевляло.

– Перед матчем «Зенит» побывал в Храме Святого Саввы, где вас встретили живым исполнением российского и сербского гимнов.

– Поддержка чувствовалась на протяжении всей этой поездки. Это говорит очень о многом. Наши народы – это про одно. Так было всегда и, надеюсь, будет в дальнейшем.

– Команда вернулась домой. Какое‑то время нужно будет, чтобы прийти в себя?

– По‑человечески мы очень переживаем эту ситуацию. Но футбол и спорт в целом – они имеют объединяющее и движущее к единству свойство. Благодаря им люди тоже могут сплотиться. Мы должны помогать друг другу все вместе, – сказал полузащитник «Зенита» .

Баннер «Москва. 22.03. Скорбим» появился на игре «Зенита» с «Црвеной Звездой». Сербы показали перфоманс «Братья навсегда», местная певица исполнила «Катюшу»