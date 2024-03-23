Сергей Семак: «Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека. Огромное спасибо сербским фанатам за сопереживание нашему народу в непростое время»

Сергей Семак высказался после поражения от «Црвены Звезды» (0:1) в Сербии.

– Сергей Богданович, накануне матча в России произошло трагическое событие. В каком состоянии команда выходила на поле? Насколько ощущалась поддержка сербов?

– Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека. Что касается поддержки сербских болельщиков, то хочу сказать им огромное спасибо за сопереживание нашему народу в столь непростое время.

Думаю, что болельщики, которые пришли сегодня, показали этим свое уважение и переживания по поводу ситуации, которая произошла вчера. Безусловно, для всех нас это большой удар.

– Сегодня в составе нашей команды отсутствовало несколько лидеров, итог – поражение с минимальным счетом. Как оцените сегодняшний матч?

– С точки зрения качества игра получилась хорошей, но мы, к сожалению, не смогли забить и пропустили не совсем обязательный мяч. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Что касается состава, то сегодня мы дали возможность сыграть тем, у кого меньше возможностей получить игровую практику. Те, кто не приехал, восстанавливаются и работают в Санкт-Петербурге.

– Как, по-вашему, результат сегодняшней встречи закономерен?

– Сложно сказать. Выигрывает та команда, которая забивает. Раз мы не смогли сегодня забить, вернее, смогли, но этот гол не засчитали, говорить о том, сколько у кого моментов было, наверное, неправильно. «Црвену Звезду» – с победой, а мы будем готовиться к официальным матчам.

– Несмотря на то, что « » забила во второй половине встречи, возникло ощущение, что в этот период зенитовцы были ближе к голу. Сложилось ли у вас такое впечатление?

– Моменты хорошие были, но реализация сегодня подвела.

– Скажите пару слов об эпизоде с пропущенным голом.

– Думаю, в этом эпизоде мы сыграли неудачно: не скоординировался , мяч отскочил в центр, а там им хорошо распорядился игрок соперника.

– Успели ли вы уже пообщаться с коллегами из «Црвены Звезды»?

– Нет, не успели – только перекинулись парой слов, но атмосфера, которую нам сегодня создали болельщики – это что-то непередаваемое. Думаю, что эти люди сейчас вместе с нашим народом. И мы тоже сочувствуем и сопереживаем нашим людям, – сказал главный тренер « ».

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