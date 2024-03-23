«Барселона» сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт: «У них было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение. Они этого не сделали»

«Барселона» сообщила Nike о намерении растогнуть контракт.

Об этом рассказал президент клуба , выступая на премьере подкаста Barça Studios.

«Мы сказали , что на основании грубого нарушения контракта мы расторгаем его. У них было 45 дней, чтобы выплатить нам компенсацию, они этого не сделали.

Мы сообщили им о расторжении, на что они напомнили нам о мерах предосторожности, теперь мы ищем решение.

Они пытались улучшить контракт, но этого было недостаточно, потому что мы знаем, что на рынке платят больше. Мы ведем цивилизованные переговоры по всем вариантам, которые у нас есть.

Мы убеждены, что у нас будет лучший контракт в мире. Мы открыты ко всему, но мы не можем заключить контракт ниже того, что платит рынок. Это наша обязанность как директоров клуба – получить лучший контракт», – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Puma увеличила предложение для «Барсы»: 120-140 млн евро в год и 100 млн подписного бонуса. Nike платит до 105 млн за сезон. Каталонцы также ведут переговоры с датской компанией Hummel.

Контракт клуба с американской фирмой рассчитан до 2026 года.

Лапорта про 27 лет с Nike: «Барса» стоит дороже. У нас должен быть лучший контракт на рынке, сейчас – нет, а мы продаем больше всего футболок в мире»