«Барселона» сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт: «У них было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение. Они этого не сделали»
«Барселона» сообщила Nike о намерении растогнуть контракт.
Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта, выступая на премьере подкаста Barça Studios.
«Мы сказали Nike, что на основании грубого нарушения контракта мы расторгаем его. У них было 45 дней, чтобы выплатить нам компенсацию, они этого не сделали.
Мы сообщили им о расторжении, на что они напомнили нам о мерах предосторожности, теперь мы ищем решение.
Они пытались улучшить контракт, но этого было недостаточно, потому что мы знаем, что на рынке платят больше. Мы ведем цивилизованные переговоры по всем вариантам, которые у нас есть.
Мы убеждены, что у нас будет лучший контракт в мире. Мы открыты ко всему, но мы не можем заключить контракт ниже того, что платит рынок. Это наша обязанность как директоров клуба – получить лучший контракт», – сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что Puma увеличила предложение для «Барсы»: 120-140 млн евро в год и 100 млн подписного бонуса. Nike платит до 105 млн за сезон. Каталонцы также ведут переговоры с датской компанией Hummel.
Контракт клуба с американской фирмой рассчитан до 2026 года.
Лапорта про 27 лет с Nike: «Барса» стоит дороже. У нас должен быть лучший контракт на рынке, сейчас – нет, а мы продаем больше всего футболок в мире»
Это как купить товар со скидкой 30%, потому что у тебя в одном месте загорелось, а через месяц в другом магазине увидеть скидку в 50% на этот же товар, забомбить с этого и прибежать в первый магазин ныть, что продавец контракт нарушил.
Хотелось бы подробностей про это нарушение.
только как это относится к моему вопросу?
написать что угодно можно
а спекулировать кто угодно может
2. Суареса так «подстрекали к мнимым травмам», что он отыграл весь сезон за Ливерпуль и клубы обо всем договорились еще до начала нового сезона )
Ну и Коутиньо так «подстрекали», что он и за Барселону не играл 4 матча после перехода )
3. Мне кажется, Ливерпуль никогда в своей истории за 2 игроков в сумме не получил примерно 220 млн )
"Предыдущий контракт на указанных суммах их никто не заставлял подписывать"
откуда Саня знает, что в контракте было кроме суммы?
может, там были другие пункты, например, касательно возможности расторжения при каких-то условиях, например, конкурентного предложения
я не знаю, но видимо Саня знает, раз писал
собственно, про это я и спросил изначально
но Саня, видимо, не умеет читать, а только писать