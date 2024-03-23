«Барселона» сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт: «У них было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение. Они этого не сделали»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Nike стиль деньги Спортивный маркетинг бизнес и маркетинг Футбол

«Барселона» сообщила Nike о намерении растогнуть контракт.

Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта, выступая на премьере подкаста Barça Studios.

«Мы сказали Nike, что на основании грубого нарушения контракта мы расторгаем его. У них было 45 дней, чтобы выплатить нам компенсацию, они этого не сделали.

Мы сообщили им о расторжении, на что они напомнили нам о мерах предосторожности, теперь мы ищем решение.

Они пытались улучшить контракт, но этого было недостаточно, потому что мы знаем, что на рынке платят больше. Мы ведем цивилизованные переговоры по всем вариантам, которые у нас есть.

Мы убеждены, что у нас будет лучший контракт в мире. Мы открыты ко всему, но мы не можем заключить контракт ниже того, что платит рынок. Это наша обязанность как директоров клуба – получить лучший контракт», – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Puma увеличила предложение для «Барсы»: 120-140 млн евро в год и 100 млн подписного бонуса. Nike платит до 105 млн за сезон. Каталонцы также ведут переговоры с датской компанией Hummel.

Контракт клуба с американской фирмой рассчитан до 2026 года.

Лапорта про 27 лет с Nike: «Барса» стоит дороже. У нас должен быть лучший контракт на рынке, сейчас – нет, а мы продаем больше всего футболок в мире»

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42 комментария
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Нарушение настолько грубое, что президент клуба даже не сказал, в чем оно состоит, но при этом Найк "недостаточно улучшил контракт". Что-то как-то не сходится в словах г-на Лапорты )))
+40
-5
+35
Ответ Кирилл
Аж даже интересно что за такое «грубое нарушение контракта» со стороны Найк, что Барселона приняла решение о расторжении контракта )
Не согласились резко начать платить больше
+28
-2
+26
Туда их, Пума лучший вариант
+31
-6
+25
Аж даже интересно что за такое «грубое нарушение контракта» со стороны Найк, что Барселона приняла решение о расторжении контракта )
+20
-3
+17
Барселона как обычно действует за счет шантажа. Лапорта тот еще жулик. После таких действий многие потенциальные инвесторы подумают 100 раз, прежде чем иметь дело с Лапортой.
+22
-12
+10
Хорошая новость, теперь осталось подписать с пума
+9
-2
+7
Ответ Konservator
Нарушение настолько грубое, что президент клуба даже не сказал, в чем оно состоит, но при этом Найк "недостаточно улучшил контракт". Что-то как-то не сходится в словах г-на Лапорты )))
Это и есть нарушение 😀
+7
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+7
Ответ LNk O
Туда их, Пума лучший вариант
кто больше платит, тот и лучший
+8
-2
+6
Ответ Sanya Kruus
Хз даже, попахивает проигрышем в суде. Предыдущий контракт на указанных суммах их никто не заставлял подписывать
откуда вы знаете условия контракта?
+7
-2
+5
Так а в чем выражено грубое нарушение контракта? В том, что Барселона и Nike заключили его на одних условиях (очевидно, что там была воля обеих сторон), а сейчас Puma предложила другие условия с большей ценой? В чем нарушение? В том, что в Барселоне сидят бездари, которые заключили контракт с заниженной суммой до 2026 года?

Это как купить товар со скидкой 30%, потому что у тебя в одном месте загорелось, а через месяц в другом магазине увидеть скидку в 50% на этот же товар, забомбить с этого и прибежать в первый магазин ныть, что продавец контракт нарушил.
+8
-3
+5
Ответ Кирилл
Аж даже интересно что за такое «грубое нарушение контракта» со стороны Найк, что Барселона приняла решение о расторжении контракта )
Не подарили клубу ярд евро просто так
+9
-4
+5
Ответ Уладзіслаў Рабіч
А она по-другому умеет? Кражи, шантажи - обычное дело десятого каталонского
Рекомендую почитать про криминальные дела флорентино переса)
+7
-3
+4
Ответ Under
кто больше платит, тот и лучший
и тот, кто делает достаточно красивые формы, а не рисует узоры в paint
+6
-3
+3
Ответ Кирилл
Аж даже интересно что за такое «грубое нарушение контракта» со стороны Найк, что Барселона приняла решение о расторжении контракта )
По слухам найк сильно накосячил со сроками и Барса хорошо так денег потеряла
+3
0
+3
О как, оказывается что ещё и Найк виноват с "грубым нарушением" !
Хотелось бы подробностей про это нарушение.
+4
-1
+3
Умнику Лапорте надо заключить и со 2 спонсором контракт, чтобы больше выходило денег, и тогда получится Пумник (Pumnike)
+2
0
+2
Хз даже, попахивает проигрышем в суде. Предыдущий контракт на указанных суммах их никто не заставлял подписывать
+10
-8
+2
Отфутболила... Во всех смыслах! )
+1
0
+1
Ответ Sanya Kruus
ты читал мой первый коммент? Ты видишь, что там написано?
эм, ну как бы да, я обычно читаю, что комментирую
только как это относится к моему вопросу?
написать что угодно можно
+1
0
+1
Ура, puma прокачает форму Барсы.
+2
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Ответ Sanya Kruus
если условия контракта обязывает кого-то перебивать сумму конкурентов, то 💁‍♂️
вопрос же был не в том, обязывает или нет, а в том, знаете вы это или нет
а спекулировать кто угодно может
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Ответ Валерий Верн
Найк это империя покруче Барсы. Сдаётся мне, что инфантильные каталонцы с треском провалят любые судебные разбирательства. Детский лепет про "грубые нарушинея" в отношении Найка должен быть железобетонным, аргументированым и естественно с фактами. Вся остальная лирика обернётся возмещением репутационного ущерба компании Найк, тем более Найк это не Сектор газа какой-нибудь, чтоб "латиносы" санкции накладывать могли))
Все империи рано или поздно распадаются, расслабься и получай удовольствие...
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Шантаж футболистов и их близких, подстрекательство к мнимым травмам
1. Можно поподробнее про «Шантаж футболистов и их близких» с доказательствами, как говорится ?)

2. Суареса так «подстрекали к мнимым травмам», что он отыграл весь сезон за Ливерпуль и клубы обо всем договорились еще до начала нового сезона )
Ну и Коутиньо так «подстрекали», что он и за Барселону не играл 4 матча после перехода )

3. Мне кажется, Ливерпуль никогда в своей истории за 2 игроков в сумме не получил примерно 220 млн )
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Опять 25. Я свои симпатии к Реалу всегда опускал в хейте. А вот. как БОЛЕЛЬЩИК Красных способы трансферов Коутиньо и Суареса прощать не намерен
а какие там способы трансферов?
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Ответ Konservator
Нарушение настолько грубое, что президент клуба даже не сказал, в чем оно состоит, но при этом Найк "недостаточно улучшил контракт". Что-то как-то не сходится в словах г-на Лапорты )))
Формулировка "г-на" оставляет огромный простор для домысливания и нехороших предположений😅
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Ответ Sanya Kruus
что-то не очень и похоже, что ты умеешь вдумываться в прочитанное
ну давайте подумаем вместе что ли, раз вы такой умный
"Предыдущий контракт на указанных суммах их никто не заставлял подписывать"
откуда Саня знает, что в контракте было кроме суммы?
может, там были другие пункты, например, касательно возможности расторжения при каких-то условиях, например, конкурентного предложения
я не знаю, но видимо Саня знает, раз писал
собственно, про это я и спросил изначально
но Саня, видимо, не умеет читать, а только писать
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Орден
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Барселона: не может/не хочет заплатить 30 млн за Феликса. Так же Барселона: мы величайшие, у нас должен быть лучший контракт в мире!!!
Потому что он не нужен, зачем платить за то, что тебе не нужно? Если будет возможность опять взять его аренду без лишних трат, вполне можно подписать, все другие варианты сразу лесом, ибо есть более важные позиции для усиления.
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жульбаны
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Ответ LNk O
и тот, кто делает достаточно красивые формы, а не рисует узоры в paint
для болельщика возможно (хотя я лично как болельщик ставлю финансовые интересы клуба выше своего персонального удовлетворения формой, но это субъективно), для клуба точно плевать
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