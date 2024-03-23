«Аль-Хилаль» готов заплатить «Барселоне» 100 млн евро за Рафинью и утроить игроку зарплату

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рафинья Диас деньги Футбол

Рафинья Диас интересен «Аль-Хилалю».

На прошлой неделе стало известно, что вингера «Барселоны» хочет подписать саудовский клуб, который предлагает свыше 80 млн евро. Diario Sport уточняет, что речь идет именно о лидере чемпионата.

Клуб из Эр-Рияда готов заплатить за бразильца 100 млн евро с учетом бонусов. Также «Аль-Хилаль» намерен назначить игроку в три раза большую зарплату, чем нынешняя. Сейчас он получает 5,5 млн евро после уплаты налогов.

«Барселона» намерена обдумать предложение, поскольку вырученные средства помогли бы частично решить финансовые проблемы.

Сам футболист не хотел бы покидать «блауграну». Примечательно, что Деку, выступавший агентом Рафиньи на протяжении всей карьеры игрока, теперь работает спортивным директором каталонцев.

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44 комментария
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Однозначно надо уходить.
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Митрович - Неймар - Малком - Рафинья

Они хотят криштика совсем с ума свести:))
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Ответ Алдис Старцев
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В подарочную ленту завернуть
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+17
100 млн + Неймар в аренду на два года
+8
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главное чтоб уломали самого рафинью,а так это подарок
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ПРОДАВАЙ ЛАПОРТА
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Ответ Sakata Gintoki
Рафинья самый креативный игрок атаки, из основы, его нельзя продавать. Да есть Ямаль, ну пацану всего 16 лет. Его надо постепенно подводить к основе, а не бросать грудью на амбразуру. Найти адекватный вариант, на замену Рафе с учетом, что Барселона может тратить только 1/2 или даже к 3, от суммы продажи, просто не рационально.
Рационально, продать Рафинью и купить Нико Уильямса, а разницу в карман
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Не думая!
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Лучший вариант 80 млн + Малком
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Ответ Dark.Babysitter
Лучший вариант 80 млн + Малком
Это был бы отличный вариант!
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Звучит как подарок для Барсы. Но очень сомневаюсь, что Рафинья в расцвете лет захочет поехать к арабам.
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Продать не глядя
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И ещё красной ленточкой перевязать и чтобы Рафинья из торта выпрыгнул в Эр-Рияде)
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Чего тут думать?) надо соглашаться и сделать доставку за счёт клуба😉
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Ответ Sakata Gintoki
Мало того, что он играет на левом фланге, так еще и захочет ли он сам переходить? с учетом продления контракта.
Они дружат с Ямалем, Педри и Гави. Зарплаты побольше предложить и перейдет, но я думаю и так перейдет.
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Ответ samatzakirzyanov
Рационально, продать Рафинью и купить Нико Уильямса, а разницу в карман
Мало того, что он играет на левом фланге, так еще и захочет ли он сам переходить? с учетом продления контракта.
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Ответ Sakata Gintoki
Рафинья самый креативный игрок атаки, из основы, его нельзя продавать. Да есть Ямаль, ну пацану всего 16 лет. Его надо постепенно подводить к основе, а не бросать грудью на амбразуру. Найти адекватный вариант, на замену Рафе с учетом, что Барселона может тратить только 1/2 или даже к 3, от суммы продажи, просто не рационально.
надеюсь, что смогут продать
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ПРОДАНО!
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Ответ alberto-m
такие бабки ,как ему могут предложить арабы, он больше никогда в жизни не получит.
Там очень тяжёлые климатические условия,
Он там не продержится больше 2-3 лет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рафинья 27 лет - не рановато ли ему в Саудовскую Аравию ?
такие бабки ,как ему могут предложить арабы, он больше никогда в жизни не получит.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рафинья 27 лет - не рановато ли ему в Саудовскую Аравию ?
Бразильцы долго не играют
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рафинья 27 лет - не рановато ли ему в Саудовскую Аравию ?
Вейга: "Рановато конечно"
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Ответ Bazilic
Чтобы вы потом ныли «а почему Ямал играет так много в 17 лет?» Рафа необходим клубу
а 109 лямов необходимо в такой финансовый положение?
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Ответ Bazilic
Чтобы вы потом ныли «а почему Ямал играет так много в 17 лет?» Рафа необходим клубу
я точно не буду ныть )
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Продано!
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Его надо продать!!! тем более за такие деньги… А чтоб Арабы были довольны, эту змею Деку, надо отдать в придачу….
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Лапорта срочно продавай не задумываясь
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Разумеется оставить
Человек второй год в топ 2 по гол плюс пас
Рафа дает возможность Ямалу развиваться постепенно, а не играть в 17 лет 70% матчей
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Можно и 150 просить
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