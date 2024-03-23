«Аль-Хилаль» готов заплатить «Барселоне» 100 млн евро за Рафинью и утроить игроку зарплату

Рафинья Диас интересен «Аль-Хилалю».

На прошлой неделе стало известно, что вингера «Барселоны» хочет подписать саудовский клуб, который предлагает свыше 80 млн евро. Diario Sport уточняет, что речь идет именно о лидере чемпионата.

Клуб из Эр-Рияда готов заплатить за бразильца 100 млн евро с учетом бонусов. Также « » намерен назначить игроку в три раза большую зарплату, чем нынешняя. Сейчас он получает 5,5 млн евро после уплаты налогов.

« » намерена обдумать предложение, поскольку вырученные средства помогли бы частично решить финансовые проблемы.

Сам футболист не хотел бы покидать «блауграну». Примечательно, что Деку, выступавший агентом на протяжении всей карьеры игрока, теперь работает спортивным директором каталонцев.