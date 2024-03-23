«Атлетико» хочет продать Феликса за 80 млн евро, «Барса» не готова столько платить. Новую аренду рассмотрят в последнюю очередь
«Атлетико» хочет продать Жоау Феликса и назначил цену в 80 миллионов евро.
Как сообщает As, руководство «матрасников» не хочет видеть португальца в составе своей команды и готово рассмотреть предложения от 80 миллионов евро.
Сам игрок также понимает, что пока «Атлетико» тренирует Диего Симеоне, он не вернется.
«Барселона», за которую в этом сезоне на правах аренды выступает Феликс, не может позволить себе полноценный трансфер. Каталонский клуб предлагает продлить аренду еще на один сезон.
Приоритетом для «Атлетико» остается продажа футболиста, а аренда в «Барселону» будет рассматриваться в последнюю очередь.
Жоау Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за 127 миллионов евро. Контракт 24-летнего португальца с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В этом сезоне на счету Феликса 9 голов и 5 результативных передач в 34 официальных матчах за «Барселону». Подробная статистика игрока – тут.
Мечтать, так по-крупному )
За 80 лямов его даже Боули не купит.