«Атлетико» хочет продать Феликса за 80 млн евро, «Барса» не готова столько платить. Новую аренду рассмотрят в последнюю очередь

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

«Атлетико» хочет продать Жоау Феликса и назначил цену в 80 миллионов евро.

Как сообщает As, руководство «матрасников» не хочет видеть португальца в составе своей команды и готово рассмотреть предложения от 80 миллионов евро.

Сам игрок также понимает, что пока «Атлетико» тренирует Диего Симеоне, он не вернется.

«Барселона», за которую в этом сезоне на правах аренды выступает Феликс, не может позволить себе полноценный трансфер. Каталонский клуб предлагает продлить аренду еще на один сезон.

Приоритетом для «Атлетико» остается продажа футболиста, а аренда в «Барселону» будет рассматриваться в последнюю очередь.

Жоау Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за 127 миллионов евро. Контракт 24-летнего португальца с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В этом сезоне на счету Феликса 9 голов и 5 результативных передач в 34 официальных матчах за «Барселону». Подробная статистика игрока – тут.

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38 комментариев
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Главный вопрос как его можно было купить за 127 млн. 😱
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😂😂😂 Руководство «Атлетико» видимо в другом мире живет, раз назначает такие цены))
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Кому этот недоКака нужен, по осени будет уже 25 лет, а все в перспективных ходит. Хороший игрок но не топ.
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Атлетико оказывается оптимисты
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Обратно заберите тогда к себе. Может только как с гризманом, за 20 🍋 выкупить.
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Ответ Дмитрий Манин
Да так-то лямов 50-60 он и счас стоит, а тогда ещё и был молод и перспективен, на 80-90 объективно тянул, ну да, чутка переплатили.
это где он 50-60 стоит? он на 20 пока не играет. вспыхнет раз в 10-15 игр и снова где-то витает.
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Ответ Fona
Почему это? Сплавят в условный Челси или МЮ за подобную цену. А после слов Феликса о том, что он любит Барсу и праздновал гол в ворота своей команды, то я бы его принципиально барсукам не продал
Челси он не нужен, да и другие клубы апл за ним не выстраивались
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Ответ Дмитрий Манин
Да так-то лямов 50-60 он и счас стоит, а тогда ещё и был молод и перспективен, на 80-90 объективно тянул, ну да, чутка переплатили.
Он на маркете 30 стоит
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80 мало, нужно просить 800.
Мечтать, так по-крупному )
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Атлеты продадут его максимум за 60,но и это Барса не потянет.Кто то из англичан прихватит.
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Ответ jind28
Интересно было бы почитать разбор от Дорского или Лукомского, почему у Феликса не получается. Ни в Атлетико, ни в Челси, ни в Барсе не заиграл, но при этом до сих пор высоко оценивается
кем высоко оценивается?
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Ответ Michael Mirin
Мне иногда кажется, что Феликс специально "скидывает обороты" и плохо играет, чтобы цену скинуть... 🤔🤷🏻
вообще то от его цены зависит и подписной. бонус, мне кажется он это делает не специально
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Ответ василий иванов
это где он 50-60 стоит? он на 20 пока не играет. вспыхнет раз в 10-15 игр и снова где-то витает.
Нигде. По мнению Атлетико, которому он принадлежит - стоит 80, судя по новости.
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Ответ Streetbor
Кому этот недоКака нужен, по осени будет уже 25 лет, а все в перспективных ходит. Хороший игрок но не топ.
Жоау Фелиш это Кака с АлиЭкспресс 🤭
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Ответ Lose Yourself
Он на маркете 30 стоит
Ну можно глянуть, скока на тм стоили мудрики, чуквуэмэки(ну ок - это челси), Нуньес, Антони. Реальные покупки это плюс процентов 50 от трансфермаркта, в зависимости от разных факторов. Вон, Атлетико вообще 80 хочет, судя по новости, хотя очевидно, что он им не уперся вообще.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели Феликса за 40-50 млн не могут пристроить в Англии ? За 80 лямов его даже Боули не купит.
По мне, так ему в Англии делать нечего совсем. С интенсивностью и постоянным прессингом как в премьер лиге ему ловить нечего с его ленью. Он любит и может играть на открытых мячах, пахать - это не про него. На первую скрипку в топ-клубах он не тянет, поэтому таскать рояль за него будут разве что в середняках
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Ответ Sergeant Squirting
Главный вопрос как его можно было купить за 127 млн. 😱
Да так-то лямов 50-60 он и счас стоит, а тогда ещё и был молод и перспективен, на 80-90 объективно тянул, ну да, чутка переплатили.
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Ответ Penguin
кем высоко оценивается?
Атлетико
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Ответ Fona
Почему это? Сплавят в условный Челси или МЮ за подобную цену. А после слов Феликса о том, что он любит Барсу и праздновал гол в ворота своей команды, то я бы его принципиально барсукам не продал
🤡🤡🤡
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80лямов??!! Я так вижу, уже прям очередь выстроилась из желающих, кто там последний, за кем занимать?
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Нищебродам каталонским на трансферы скиньтесь
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К 25 годам не провёл не одного стабильного сезона. Какие 80 миллионов?
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значит новая аренда)
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Будет как Коутиньо или Мората склоняться по арендам. Никто за него не будет платить большие деньги.
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Интересно было бы почитать разбор от Дорского или Лукомского, почему у Феликса не получается. Ни в Атлетико, ни в Челси, ни в Барсе не заиграл, но при этом до сих пор высоко оценивается
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Уже проходили. Будет играть в Роме в следующем сезоне. Там любят хватать то что никому нафиг не нужно с большой ЗП.
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Неужели Феликса за 40-50 млн не могут пристроить в Англии ?
За 80 лямов его даже Боули не купит.
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А его на этот сезон за деньги брали в аренду?
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В Челсю
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