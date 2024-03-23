«Атлетико» хочет продать Феликса за 80 млн евро, «Барса» не готова столько платить. Новую аренду рассмотрят в последнюю очередь

«Атлетико» хочет продать Жоау Феликса и назначил цену в 80 миллионов евро.

Как сообщает As, руководство «матрасников» не хочет видеть португальца в составе своей команды и готово рассмотреть предложения от 80 миллионов евро.

Сам игрок также понимает, что пока «Атлетико» тренирует Диего Симеоне, он не вернется.

« », за которую в этом сезоне на правах аренды выступает Феликс, не может позволить себе полноценный трансфер. Каталонский клуб предлагает продлить аренду еще на один сезон.

Приоритетом для « » остается продажа футболиста, а аренда в «Барселону» будет рассматриваться в последнюю очередь.

перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за 127 миллионов евро. Контракт 24-летнего португальца с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В этом сезоне на счету Феликса 9 голов и 5 результативных передач в 34 официальных матчах за «Барселону». Подробная статистика игрока – тут.