Глава CBF о Винисиусе: «Новые проявления расизма шокируют, я темнокожий и знаю, какую боль он испытывает каждый раз. Не остановимся, пока не изгоним расистов со стадионов»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Севилья Ла Лига УЕФА ФИФА болельщики Федерация футбола Бразилии Винисиус Жуниор расизм дискриминация Эднальдо Родригес Футбол

Глава CBF осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

После матча «Севильи» и «Реала» в прошедшую субботу (1:1) стало известно, что со стадиона «Рамон Санчес Писхуан»  за расистское поведение в отношении Винисиуса был выведен один из зрителей. Ультрас «Севильи» также осудили расизм в отношении бразильца.

«Новые проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора шокируют. Расизм – это преступление, с которым нужно бороться всегда. Жаль, что мы по-прежнему наблюдаем заявления подобного рода.

Я темнокожий, и я знаю, какую боль он испытывает при каждом акте расизма от болельщиков. Я всегда буду солидарен с жертвами расизма. С этим нельзя мириться. Мой голос всегда будет услышан, чтобы обуздать такое жестокое отношение. Мы принимаем эффективные меры и не остановимся, пока не изгоним расистов со стадионов. 

По крайней мере, на этот раз нарушитель не покинул стадион безнаказанным. «Севилья» сделала самое малое из того, чего заслуживает расистское отношение. CBF продолжит оказывать давление на все органы власти в футболе и за его пределами, чтобы это чудовищное преступление строго каралось. CBF продолжает сотрудничать с ФИФА, УЕФА и КОНМЕБОЛ, чтобы все спортивные организации мира решительно выступали против расизма», – сказал глава Бразильской федерайии футбол Эднальдо Родригес.

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20 комментариев

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jam.football
и пусть меня заминусуют фана Реала, но Вини сам провоцирует такое отношение к себе
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David Aprasidze
Нет такого цвета кожи с которым Вини не ненавидели бы
+8
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JENNINGS
Ответ qiqe
в реале одни черные... как можно болеть за такой клуб
Как можно ставить Шамана на аватарку???
+8
-4
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last_guard
А может лучше плачущих обезьянок изгнать? И проблема исчезнет.
+6
-3
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Желько Ражнатович
> глава Бразильской федерайии футбол

Статью лично писал, видимо
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Cruel Snake
Ну так да уж из-за таких как регбист Бонги Мбонамби очень плотно возьмитесь, а то всё про себя, да про себя
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Savardus
Так ты сам постоянно говоришь о том, что твой цвет кожи отличается от кого-то там . Ну и кто тут расист?
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Тухель
Да играйте в футбол в Африке там будут только правильные расисты, нахрен лезете к людям неправильного цвета кожи, неправильной религии и т.д.
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Футбол_это_жизнь
А что по футболу? Джуниор за последние матчи Бразилии вообще голов не забил. Пока он продолжает играть это все пиар и попытка скрыть свою склочную натуру. Вот как Откажется выходить на поле и играть, тогда посмотрим!
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Локоть Артеста
Алаба, Рюдигер, Чуамени и Камавинга наверное неправильные негры, потому что они не ноют каждый матч о расизме.
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ApXuMaHqPuT
Только Золотой мяч и Нобелевская премия мира смогут унять боль и страдания Винни от этих жестоких расистов!😭
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rigobersong
Ответ Локоть Артеста
Алаба, Рюдигер, Чуамени и Камавинга наверное неправильные негры, потому что они не ноют каждый матч о расизме.
Нашли самого тупого, что бы он кричал больше всех:))
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Йохан Чпохан
Ответ jam.football
и пусть меня заминусуют фана Реала, но Вини сам провоцирует такое отношение к себе
отчасти. и чем больше он ноет, тем больше в его сторону хейта
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Йохан Чпохан
наивные, как можно переделать человеческую природу??? люди всегда будут клеймить, обзывать и ненавидеть друг друга, повод здесь может быть любой. такова реальность. а футболистам обижаться на кричали? бред!
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rigobersong
Когда его уже из Испании выгонят, Иньяки Уильямс живет всю жизнь в Испании и благодарен Испанскому народу за то как его приняли, и не судит целую страну по паре неадекватов, а Винисиус сам провоцировал, сам же и ноет, да еще и всех обвиняет в расизме, просто позорище, давно пора запретить на всех стадионах появляться:)
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Владислав Ярлыков
бананов бы изгнать из Европы
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Роман
Клоунаду устроили.
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qiqe
в реале одни черные... как можно болеть за такой клуб
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-5
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Phantom1289
Да что же вы все не угомонитесь никак.
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-3
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