Глава CBF о Винисиусе: «Новые проявления расизма шокируют, я темнокожий и знаю, какую боль он испытывает каждый раз. Не остановимся, пока не изгоним расистов со стадионов»
Глава CBF осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.
После матча «Севильи» и «Реала» в прошедшую субботу (1:1) стало известно, что со стадиона «Рамон Санчес Писхуан» за расистское поведение в отношении Винисиуса был выведен один из зрителей. Ультрас «Севильи» также осудили расизм в отношении бразильца.
«Новые проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора шокируют. Расизм – это преступление, с которым нужно бороться всегда. Жаль, что мы по-прежнему наблюдаем заявления подобного рода.
Я темнокожий, и я знаю, какую боль он испытывает при каждом акте расизма от болельщиков. Я всегда буду солидарен с жертвами расизма. С этим нельзя мириться. Мой голос всегда будет услышан, чтобы обуздать такое жестокое отношение. Мы принимаем эффективные меры и не остановимся, пока не изгоним расистов со стадионов.
По крайней мере, на этот раз нарушитель не покинул стадион безнаказанным. «Севилья» сделала самое малое из того, чего заслуживает расистское отношение. CBF продолжит оказывать давление на все органы власти в футболе и за его пределами, чтобы это чудовищное преступление строго каралось. CBF продолжает сотрудничать с ФИФА, УЕФА и КОНМЕБОЛ, чтобы все спортивные организации мира решительно выступали против расизма», – сказал глава Бразильской федерайии футбол Эднальдо Родригес.
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Статью лично писал, видимо