Глава CBF о Винисиусе: «Новые проявления расизма шокируют, я темнокожий и знаю, какую боль он испытывает каждый раз. Не остановимся, пока не изгоним расистов со стадионов»

Глава CBF осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

После матча «Севильи» и « » в прошедшую субботу (1:1) стало известно, что со стадиона «Рамон Санчес Писхуан» за расистское поведение в отношении Винисиуса был выведен один из зрителей. Ультрас «Севильи» также осудили расизм в отношении бразильца.

«Новые проявления расизма в отношении шокируют. Расизм – это преступление, с которым нужно бороться всегда. Жаль, что мы по-прежнему наблюдаем заявления подобного рода.

Я темнокожий, и я знаю, какую боль он испытывает при каждом акте расизма от болельщиков. Я всегда буду солидарен с жертвами расизма. С этим нельзя мириться. Мой голос всегда будет услышан, чтобы обуздать такое жестокое отношение. Мы принимаем эффективные меры и не остановимся, пока не изгоним расистов со стадионов.

По крайней мере, на этот раз нарушитель не покинул стадион безнаказанным. « » сделала самое малое из того, чего заслуживает расистское отношение. CBF продолжит оказывать давление на все органы власти в футболе и за его пределами, чтобы это чудовищное преступление строго каралось. CBF продолжает сотрудничать с ФИФА, УЕФА и КОНМЕБОЛ, чтобы все спортивные организации мира решительно выступали против расизма», – сказал глава Бразильской федерайии футбол Эднальдо Родригес.

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