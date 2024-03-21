Карпин о том, что лучше бы Гайича не удаляли: «100%. Результатом довольны, но информации не получили. После 2:0 подрасслабились»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Валерий Карпин Sports.ru товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Александр Головин Милан Гайич Арсен Захарян Футбол

Валерий Карпин высказался об удалении игрока Сербии в матче с Россией.

Милан Гайич был удален на 21-й минуте игры. Футболист ЦСКА в штрафной прихватил за руку Даниила Хлусевича, и игрок «Спартака» упал на газон. Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку Гайичу и назначил пенальти.

Команда тренера Валерия Карпина в Москве разгромила сербов (4:0) в товарищеском матче.

– Сегодня довольны всем?

– Глобально при таком счете… Удаление сыграло большую роль. Если это отбросить, то концовка мне понравилась. После 2:0 и удаления подрасслабились.

– Лучше, если бы не удаляли?

– 100% да. Может, с точки зрения результата и хуже. Но с точки зрения информации было бы интереснее проверить себя.

А так, к сожалению, с точки зрения информации ничего не получили. Хотя с точки зрения результата довольны.

– Как вам уровень Головина, Миранчук и Захаряна?

– Не разделял бы их от остальных.

Головин прибавил. Один из лучших игроков, но дело не только в [отъезде заграницу]. Может, он так же бы развился, если бы [остался в России]. Остальных бы не стал так выделять.

– Полный стадион, много болельщиков. Не скучаете по этому в РПЛ?

– Все скучаем. Не только по болельщикам, но и по, повторюсь, если бы была игра 11 на 11 с таким накалом и проверкой, как в еврокубках и отборах… Все по этому скучаем, – приводит слова главного тренера сборной России Карпина корреспондент Sports Ярослав Сусов.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – Сербия.

Россия вынесла Сербию – 4:0! Со странной красной (или нет?) и красивейшим голом

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25 комментариев
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Как и ожидалось - Карпин недоволен удалением (к судье без претензий) . Я тоже недоволен, хотелось посмотреть на реальную силу команды а так...
+36
0
+36
Легионеры смотрелись на голову сильнее, все старались, согласен с Валерием Георгиевичем.
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+22
В любом случае сегодня был офигенный праздник))
Давно такого не было) Прям ностальгия)
Ну а братьям-сербам удачи и порвать всех на Евро...Вся Россия за вас. Спасибо за праздник, родные))
+22
-5
+17
Ответ gukmamop
Опять судья виноват
Да не виноват, просто в таких матчах нужно быть лояльнее. Такие матчи и созданы для того что бы поиграть, посмотреть на себя. А так вроде выиграли, а смысл. Сербы и так не старались, а после удаления так и вовсе играть не хотели.
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-1
+9
Там Черчесов в эфире матча назвал контрольный! матч «товарищеским» 🤯
+7
-2
+5
Карпин конечно же правдоруб до мозга костей ! Респект ему за это !!! Спасибо за открытость
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Ответ sidoroff13
Что значит лояльнее? Для судьи это не проходной товарняк, а личный рейтинг в ФИФА.
Это товарищеский матч, я конечно понимаю что за него дают рейтинг. Но в таких матчах можно и замены делать хоть всей команды если договорятся. И судят такие матчи всегда лояльнее, потому что все понимают, что матч не для рейтинга играют.
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Достойно что почтили память Васи Уткина, после красной карточки выключил это бред
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Да, можно было и не удалять.
Но можно было и не дёргать.
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Ответ sidoroff13
Фол последней надежды это называется. Если в штрафной, то КК + пенальти
как скажешь
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Комментарий удален модератором
Ответ Птюч, Ёж.
Какая блин ошибка? Желтая вместо красной и поставленная пенка? Еще блин раз, это блин сраный товарняк.
Фол последней надежды это называется. Если в штрафной, то КК + пенальти
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Ответ Slaven_Bilic
Да, но к судье претензий быть не может. Вопрос скорее к правилам, может в таких случаях давать возможность тренеру противника решать удалять игрока или заменить
Да нет к нему претензий, как и не было бы если бы дал жёлтую.
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Ответ Птюч, Ёж.
Это товарищеский матч, я конечно понимаю что за него дают рейтинг. Но в таких матчах можно и замены делать хоть всей команды если договорятся. И судят такие матчи всегда лояльнее, потому что все понимают, что матч не для рейтинга играют.
Да, но к судье претензий быть не может. Вопрос скорее к правилам, может в таких случаях давать возможность тренеру противника решать удалять игрока или заменить
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Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий удален модератором
Скорее не владельцы придут, а спортс доиграется
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Хм. Так а в чём проблема? Дал бы задание своим игрокам уровняться в составах (может 10 на 10 не тоже самое что в полных составах, но точно показательнее)
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Эх, Валера... Ротенберг после такого счета на финал ЧМ замахнулся бы, как минимум и последующую тотальную гегемонию на канадцами, в смысле, бразильцами.
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