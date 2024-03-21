Карпин о том, что лучше бы Гайича не удаляли: «100%. Результатом довольны, но информации не получили. После 2:0 подрасслабились»

Валерий Карпин высказался об удалении игрока Сербии в матче с Россией.

был удален на 21-й минуте игры. Футболист ЦСКА в штрафной прихватил за руку , и игрок « » упал на газон. Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку Гайичу и назначил пенальти.

Команда тренера в Москве разгромила сербов (4:0) в товарищеском матче.

– Сегодня довольны всем?

– Глобально при таком счете… Удаление сыграло большую роль. Если это отбросить, то концовка мне понравилась. После 2:0 и удаления подрасслабились.

– Лучше, если бы не удаляли?

– 100% да. Может, с точки зрения результата и хуже. Но с точки зрения информации было бы интереснее проверить себя.

А так, к сожалению, с точки зрения информации ничего не получили. Хотя с точки зрения результата довольны.

– Как вам уровень , и Захаряна?

– Не разделял бы их от остальных.

Головин прибавил. Один из лучших игроков, но дело не только в [отъезде заграницу]. Может, он так же бы развился, если бы [остался в России]. Остальных бы не стал так выделять.

– Полный стадион, много болельщиков. Не скучаете по этому в ?

– Все скучаем. Не только по болельщикам, но и по, повторюсь, если бы была игра 11 на 11 с таким накалом и проверкой, как в еврокубках и отборах… Все по этому скучаем, – приводит слова главного тренера сборной России Карпина корреспондент Sports Ярослав Сусов.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – .

Россия вынесла Сербию – 4:0! Со странной красной (или нет?) и красивейшим голом