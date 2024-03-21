Россия выиграла два матча подряд с общим счетом 12:0. Команда Карпина не уступает 5 игр кряду

Сборная России не проигрывает пять матчей подряд.

Команда тренера в Москве разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.

Перед этим Россияне крупно обыграли сборную Кубы (8:0), сыграли вничью с Кенией (2:2), победили Камерун (1:0) и разошлись миром с Катаром (1:1).

11 сентября 2023 года Россия проиграла Египту U23 (0:1), играя молодежным составом.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – .