Россия выиграла два матча подряд с общим счетом 12:0. Команда Карпина не уступает 5 игр кряду

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России не проигрывает пять матчей подряд.

Команда тренера Валерия Карпина в Москве разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.

Перед этим Россияне крупно обыграли сборную Кубы (8:0), сыграли вничью с Кенией (2:2), победили Камерун (1:0) и разошлись миром с Катаром (1:1).

11 сентября 2023 года Россия проиграла Египту U23 (0:1), играя молодежным составом.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – Сербия.

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53 комментария
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Верните эту машину на международную арену, разорвут всех!
+113
-5
+108
Поздравляю всех с победой, достойный результат! Сейчас найдутся нытики, которые вечно недовольны результатами сборной. Сборная проигрывает или выигрывает им пофиг, лишь бы оставить свои никчемные комменты... А сборной России удачи в дальнейшем! Всегда красивой игры и топового результата!
+60
-9
+51
Ответ Ganibale
Верните эту машину на международную арену, разорвут всех!
Устанут считать расклады)))
+46
-3
+43
Короли футбола! Идеальные расклады перед полуфиналом с Парагваем
+40
-9
+31
Сегодня сыграли хорошо. Прессинг, пассы на атаку, не боялись бить. Состав быстрый умеющий играть один в один и я так понимаю была такая установка. С победой всех!!!
+32
-4
+28
друзья, не как вам, а мне очень приятно было эту сборную смотреть.

да, судья игру отчасти сербам сломал, оставив их вдесятером с 20 минуты. но карточка 50/50 - там выход 1 в 1, хоть и Гайич просто прихватывал, а не фол последней надежды.

да, не самый основной состав вышел с самого начала матча, и только после перерыва вышли все звезды.

да, товарищеский ничего не значащий глобально матч.

но тем не менее, нельзя не отметить как здорово сегодня наши отыграли. молодые парни, заряженные, все бегут, стараются. как комбинировали, как пяточками в зону отдавали, как пытались разыгрывать низом. как прессинговали, поджимали сербов в полуфлагнах.

Головин как всегда - один из лучших. Сафонов спас 2 раза (в конце просто мёртвый вытащил, это чудо сейв). Захарян вышел со скамейки мастерски - перекладина, отмененный чистый гол, ассист. Горшков слева шустро смотрелся.
+24
-7
+17
Давайте не будем принижать прекрасной победы сборной России🇷🇺 Я видел матчи, где команда в меньшинстве обыгрывала не самую слабую команду в полном составе… Россия с победой✌️
+20
-7
+13
Да с нормальными командами играем. Понятно, что не Франция, Аргентина или Италия с Англией. Но и не Фиджи или Никарагуа.
Ну если только Кубу не считать))
+10
-1
+9
Этой сборной надо на ЧЕ - порвут всех !)))
+13
-5
+8
Ответ Timado77
Я щетаю с такой игрой Россия могла бы выйти на Евро, но шулеры из УЕФА не пускают команду, не дают развиваться молодым талантам нашим, русофобы!!! А так на полуфинал можно было бы расчитывать
"А так на полуфинал можно было бы расчитывать"

ну что же вы так, закусывать надо!
+11
-3
+8
Феноменальный результат за 4 игры, 15 голов👍😁
+8
-2
+6
Ответ Ubik-city
Бойся нас, Евро-2024!
Вас туда боснийцы не пустят
+10
-5
+5
Ответ Владимир Пушкарев
Комментарий скрыт
Красная!
+6
-2
+4
Сербов хорошо в баню сводили :)
+4
-1
+3
Ответ gninnur esrever*
Сербов хорошо в баню сводили :)
Да я думаю они не расстроились) Для них матч не принципиальный, зато поиграли в классной атмосфере, приняли их прекрасно, да и сербы прекрасно понимали, что сборная России будет очень заряжена на победу.
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Очень понравился Горшков из Крыльев, особенно на фоне того, кого он заменил
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Таких мастодонтов обыграли.
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Спасибо, парни, за отличную игру! С победой!
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Всех с победой! Ребята красавчики !
Судья болван !
+4
-2
+2
По факту Сербия была единственным серьезным соперником, но Россия показала , что была готова к ним
+2
0
+2
а мне одному, кажется, что у нашей сборной цифры на груди были слишком большими, кринж какой-то прям
+2
-1
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Короли футбола! Идеальные расклады перед полуфиналом с Парагваем
Верим в проход дальше, там Беларусь в июне ожидает соперника по финалу 🏆
+5
-4
+1
Ответ Ganibale
Верните эту машину на международную арену, разорвут всех!
Оно боится)
А если честно, из-за лицемерия "западных партнёров" думаю не скоро это случиться.
+3
-2
+1
Больше всего не понимаю Гаича, товарняк, 20 минута.
Ты фолишь в штрафной на красную, логика)))
+3
-2
+1
Есть все шансы продолжить эту серию и в шестом матче, с Парагваем! Удачи сборной и спасибо за игру🇷🇺
+2
-1
+1
Ответ Ganibale
Верните эту машину на международную арену, разорвут всех!
....поэтому и не хотят возвращать ...потому что очкуют с ней играть😄
0
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Ответ Dark.Babysitter
Да с нормальными командами играем. Понятно, что не Франция, Аргентина или Италия с Англией. Но и не Фиджи или Никарагуа. Ну если только Кубу не считать))
Ну, и, конечно, мощнейшую сборную Кении... И молодëжку Египта...
0
0
0
Бойся нас, Евро-2024!
+7
-7
0
Обясните девке на матч тв, лего было после удаления. Она точно в футболе не разбирается.
+1
-1
0
Ответ Egor Aleksandrovich
друзья, не как вам, а мне очень приятно было эту сборную смотреть. да, судья игру отчасти сербам сломал, оставив их вдесятером с 20 минуты. но карточка 50/50 - там выход 1 в 1, хоть и Гайич просто прихватывал, а не фол последней надежды. да, не самый основной состав вышел с самого начала матча, и только после перерыва вышли все звезды. да, товарищеский ничего не значащий глобально матч. но тем не менее, нельзя не отметить как здорово сегодня наши отыграли. молодые парни, заряженные, все бегут, стараются. как комбинировали, как пяточками в зону отдавали, как пытались разыгрывать низом. как прессинговали, поджимали сербов в полуфлагнах. Головин как всегда - один из лучших. Сафонов спас 2 раза (в конце просто мёртвый вытащил, это чудо сейв). Захарян вышел со скамейки мастерски - перекладина, отмененный чистый гол, ассист. Горшков слева шустро смотрелся.
Евгений Серафимович , ложились бы вы уже спать , время позднее
+1
-1
0
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