Россия выиграла два матча подряд с общим счетом 12:0. Команда Карпина не уступает 5 игр кряду
Сборная России не проигрывает пять матчей подряд.
Команда тренера Валерия Карпина в Москве разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.
Перед этим Россияне крупно обыграли сборную Кубы (8:0), сыграли вничью с Кенией (2:2), победили Камерун (1:0) и разошлись миром с Катаром (1:1).
11 сентября 2023 года Россия проиграла Египту U23 (0:1), играя молодежным составом.
Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – Сербия.
да, судья игру отчасти сербам сломал, оставив их вдесятером с 20 минуты. но карточка 50/50 - там выход 1 в 1, хоть и Гайич просто прихватывал, а не фол последней надежды.
да, не самый основной состав вышел с самого начала матча, и только после перерыва вышли все звезды.
да, товарищеский ничего не значащий глобально матч.
но тем не менее, нельзя не отметить как здорово сегодня наши отыграли. молодые парни, заряженные, все бегут, стараются. как комбинировали, как пяточками в зону отдавали, как пытались разыгрывать низом. как прессинговали, поджимали сербов в полуфлагнах.
Головин как всегда - один из лучших. Сафонов спас 2 раза (в конце просто мёртвый вытащил, это чудо сейв). Захарян вышел со скамейки мастерски - перекладина, отмененный чистый гол, ассист. Горшков слева шустро смотрелся.
Ну если только Кубу не считать))
ну что же вы так, закусывать надо!
Судья болван !
А если честно, из-за лицемерия "западных партнёров" думаю не скоро это случиться.
Ты фолишь в штрафной на красную, логика)))