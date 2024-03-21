Тренер Сербии об удалении Гайича: «Решение убило матч. Это двойное наказание, желтой было достаточно с учетом пенальти»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу судьи Sports.ru Драган Стойкович товарищеские матчи (сборные) Милан Гайич Футбол

Тренер сборной Сербии не согласен с удалением своего игрока в матче с Россией.

Милан Гайич был удален на 21-й минуте игры. Футболист ЦСКА в штрафной прихватил за руку Даниила Хлусевича, и игрок «Спартака» упал на газон. Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку Гайичу и назначил пенальти.

Команда тренера Валерия Карпина в Москве разгромила сербов (4:0) в товарищеском матче.

– Почему такой результат? Недонастрой от Сербии или слишком хорошая игра России?

– Россия – отличная команда. Использовали преимущество. Ключевой момент – красная карточка. Отыграли 70 минут в большинстве.

– Что-то хорошее можете отметить?

– Вряд ли. Первые 20 минут до удаления Галича играли хорошо. Это была отличная тренировочная встреча. Для России, не для нас. Если нам и предстояло проиграть, то лучше сегодня.

– Вы согласны с красной карточкой?

– Не знаю. Это было двойное наказание. Думаю, для такого матча желтой было достаточно.

Жаль, что было принято такое решение. Оно убило матч. Люди на стадионе видели только российскую команду, не сербскую.

Но мы готовимся к Евро. Если уж и проигрывать, то сейчас. Надеюсь, в следующих матчах мы будем в полном составе и забьем.

– Как бы сыграла Россия на Евро?

– Не комментирую. Россия же не вышла. Мы знали, что это хорошая команда – и это значимая победа для России. Потому что дает веру в себя российской команде. Прекрасно использовали преимущество.

– Как этот матч скажется на карьере Милана Гайича в сборной?

– Ему просто не повезло. Очень жаль, но он не виноват. Так отреагировал любой бы игрок, да и красная – слишком жесткое решение с учетом того, что был назначен пенальти.

Паники нет. У нас впереди товарищеский матч с Кипром и матчи в июне. Есть время поправить все. Мне только жаль, что мы играли 10 на 11, а не 11 на 11, – приводит слова Драгана Стойковича корреспондент Sports Ярослав Сусов.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – Сербия.

Россия вынесла Сербию – 4:0! Со странной красной (или нет?) и красивейшим голом

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тут согласен, это товарищеский матч, грубой игры не было, можно было обойтись и желтой, от этого, игра была бы только интереснее
+46
-3
+43
Вообще то да. Можно было без красной, пеналь железный. Но видимо есть регламент, нельзя поставить и не удалить
+18
-2
+16
Ответ Аня Кудинова
Я рада что сборная России удаление клуб
Картошка, мотоцикл, жожоба.
+10
-1
+9
Абсолютно верно.
+4
-1
+3
Ответ kaka10
Сербы пожалели, что приехали
Почему? Деньгу получили, да и ладно
+6
-3
+3
Ответ kaka10
Сербы пожалели, что приехали
Почему? Он же сказал, что если проиграть, то лучше сегодня. Наоборот им на пользу, чтобы команда собранней была, всё же впереди у Сербии будут более важные матчи.
+3
0
+3
Согласны все. Даже Карпин с Дюковым сказали. Это же товарняк !
+3
-1
+2
Замечу, что из любой ситуации в товарняке можно извлечь выгоду. Удаление? Ну ок, это же отличный момент отработать игру в обороне и меньшинстве. Для сербов результат не принципиален, а опыт хороший.
+2
0
+2
Атака прекрасная была, вот тут бы синяя карточка была очень кстати
+1
-1
0
Тупо бессмысленно
+1
-1
0
А почему твои парни были такими пассивными, или они только дома бегают?
+1
-1
0
В товарищеских матчах многое завязано на договорённости сторон.
А возможен был бы вариант, где позволили бы сербам выйти на второй тайм в полном составе? Так сказать, заменив удаленного.
0
0
0
Это Россия,а судьи турки
0
0
0
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
То есть,надо забыть про правила?? Раз это товарищеская игра,верно? Думаешь,у судьи нет своей работы,которую оценивают?
тогда и Облякова надо было удалять на первой минуте)
+2
-2
0
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
То есть,надо забыть про правила?? Раз это товарищеская игра,верно? Думаешь,у судьи нет своей работы,которую оценивают?
для чего конкретно этот товарищеский матч? для зрителей? для сборной, что бы проверить себя в равной игре?
+1
-1
0
Ответ OldRedWhite
С какой целью такую игру надо отрабатывать ? Для официальных матчей ? ))
А для чего ещё нужны тренеру товарняки, ну кроме как зрителей порадовать и то подозреваю им это дело десятое?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий