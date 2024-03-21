Тренер Сербии об удалении Гайича: «Решение убило матч. Это двойное наказание, желтой было достаточно с учетом пенальти»

Тренер сборной Сербии не согласен с удалением своего игрока в матче с Россией.

был удален на 21-й минуте игры. Футболист ЦСКА в штрафной прихватил за руку , и игрок « » упал на газон. Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку Гайичу и назначил пенальти.

Команда тренера Валерия Карпина в Москве разгромила сербов (4:0) в товарищеском матче.

– Почему такой результат? Недонастрой от или слишком хорошая игра России?

– Россия – отличная команда. Использовали преимущество. Ключевой момент – красная карточка. Отыграли 70 минут в большинстве.

– Что-то хорошее можете отметить?

– Вряд ли. Первые 20 минут до удаления Галича играли хорошо. Это была отличная тренировочная встреча. Для России, не для нас. Если нам и предстояло проиграть, то лучше сегодня.

– Вы согласны с красной карточкой?

– Не знаю. Это было двойное наказание. Думаю, для такого матча желтой было достаточно.

Жаль, что было принято такое решение. Оно убило матч. Люди на стадионе видели только российскую команду, не сербскую.

Но мы готовимся к Евро. Если уж и проигрывать, то сейчас. Надеюсь, в следующих матчах мы будем в полном составе и забьем.

– Как бы сыграла Россия на Евро?

– Не комментирую. Россия же не вышла. Мы знали, что это хорошая команда – и это значимая победа для России. Потому что дает веру в себя российской команде. Прекрасно использовали преимущество.

– Как этот матч скажется на карьере Милана Гайича в сборной?

– Ему просто не повезло. Очень жаль, но он не виноват. Так отреагировал любой бы игрок, да и красная – слишком жесткое решение с учетом того, что был назначен пенальти.

Паники нет. У нас впереди товарищеский матч с Кипром и матчи в июне. Есть время поправить все. Мне только жаль, что мы играли 10 на 11, а не 11 на 11, – приводит слова корреспондент Sports Ярослав Сусов.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – .

Россия вынесла Сербию – 4:0! Со странной красной (или нет?) и красивейшим голом