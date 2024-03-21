Россия в 4-й раз обыграла Сербию в 7 матчах. 0:5 при Черчесове – единственное поражение

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Лига наций УЕФА Футбол

Сборная России в 4-й раз победила Сербию за 7 матчей.

Команда тренера Валерия Карпина в Москве разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.

В ноябре 2020 года Россия под руководством Станислава Черчесова на выезде уступила сербам со счетом 0:5 в матче Лиги наций.

Это было единственное поражение россиян в 7 матчах против сербов во всех турнирах. Также были две ничьих.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – Сербия.

46 комментариев
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Не при Черчесове, а при неблагоприятных обстоятельствах
+91
-3
+88
Ответ Ноу криминалити
Не при Черчесове, а при неблагоприятных обстоятельствах
не единственное поражение, а тактическое отступление.
+53
-4
+49
Теперь понесется - мы бы шороху на Евро-2024 навели
+50
-12
+38
достойный результат !!!
эххх
хочется посмотреть на эту сборную в соревновательной среде,но будет это нескоро
+17
-1
+16
Черчесов: не поражение 0:5, а роль Ямайки в песне группы Чайф
+14
-3
+11
Читаю комменты. Не могу понять с трибуны залетел народ и бомбит или либералы настолько отошли от Навального.
+42
-32
+10
То было не поражение, а отрицательный результат контрольного матча
+12
-2
+10
Ответ 6tspey7tb5
Читаю комменты. Не могу понять с трибуны залетел народ и бомбит или либералы настолько отошли от Навального.
Ну я русский, люблю свою родину. Мне игра не понравилась - соперник не явился на поле, сопротивления никакого не было, тем более после удаления.
+22
-14
+8
Ответ Jason Kidd
Я не увидел у "братушек" ни капли желания оказывать сопротивление. А смотрел внимательно. Ну и левое удаление, конечно, не добавило сопернику мотивации.
Прикол в том, что это отличительная черта сербов - они либо «на поле» (и ещё как!), либо «их нет». И понять, было ли это «по-братски» или же что-то из традиционного, нам не суждено🤷‍♂️
+8
0
+8
Ответ igls54
Теперь понесется - мы бы шороху на Евро-2024 навели
Да не понесётся. Просто видно как и куда развивается сборная. И как прогрессирует. Неслось д**мо по трубам когда начинали что то строить
+13
-5
+8
Ответ Egor Aleksandrovich
не единственное поражение, а тактическое отступление.
Жест доброй воли
+8
-1
+7
Ответ Egor Aleksandrovich
400-450к евро - это хорошие премиальные?
Да
+8
-1
+7
Ответ 6tspey7tb5
Надеюсь ты понимаешь что играют две команды и бывает так(часто так бывает) что одна команда играет так что не даёт сопернику играть как он привык.
Я не увидел у "братушек" ни капли желания оказывать сопротивление. А смотрел внимательно. Ну и левое удаление, конечно, не добавило сопернику мотивации.
+10
-4
+6
Ответ 6tspey7tb5
Читаю комменты. Не могу понять с трибуны залетел народ и бомбит или либералы настолько отошли от Навального.
Когда что-то хочешь написать, хотя бы пытайся подключать лобную долю
+8
-3
+5
С сербами играли товарняки все тренеры сборной последних лет. Но выделились только Карпин и Черчесов. Один-в лучшую сторону, другой- в худшую.
+5
0
+5
Ответ Vladislav II
Сербы сегодня уедут с хорошими премиальными!) За ними, собственно, и приезжали! Но всё равно приятно) Всех с победой!
400-450к евро - это хорошие премиальные?
+8
-4
+4
Сербы сегодня уедут с хорошими премиальными!) За ними, собственно, и приезжали! Но всё равно приятно) Всех с победой!
+18
-14
+4
Ответ 6tspey7tb5
Тромб подключил
ну прекрасно, хоть скоро тебя не будет на этой земле.
+3
0
+3
Не поражение, а сдача ненужного матча
+10
-7
+3
Ответ Jason Kidd
Я не увидел у "братушек" ни капли желания оказывать сопротивление. А смотрел внимательно. Ну и левое удаление, конечно, не добавило сопернику мотивации.
Левое? Защитник не играет в мяч а в тело при выходе один в ноль не красная?
+4
-2
+2
Только суровый полевой командир сжалился над братским народом
+2
0
+2
Ответ 6tspey7tb5
Читаю комменты. Не могу понять с трибуны залетел народ и бомбит или либералы настолько отошли от Навального.
Кокошник сними и иди победу 88% го отмечай)))
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Уже. В эфире Матча)
Плагиаторы хреновы :)
+2
-1
+1
Ответ igls54
Теперь понесется - мы бы шороху на Евро-2024 навели
Лол, и с реальными чемпионатами так было. Вспомнить только 3:0 с итальянцами перед Евро-2012. В итоге где мы и где итальянцы оказались…
+1
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если чекнуть матчи сербов за последние 4-5 лет, то ничего экстраординарного там не видно. ну португалию в гостях обыграли. сам удивлён. так что вот хз, что итог был бы другим не будь удаления и играй сербы от ножа.
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Ответ Egor Aleksandrovich
400-450к евро - это хорошие премиальные?
Думаю, что ещё в конверте за вялую игру и нелепый фол на пенальти. Сложилось впечатление, что они хотели проиграть.)
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Никак этот Гинер не успокоится 🙈☝️🤬
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Ответ Ноу криминалити
Не при Черчесове, а при неблагоприятных обстоятельствах
отрицательная победа
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Ответ БолельщикСоСтажем
То было не поражение, а отрицательный результат контрольного матча
Самое смешное, что тогда матч был не контрольный. Это была Лига наций
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Это же было знаменитое: "Как твоя фамилия? Я тебя, во-первых, приветствую".
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