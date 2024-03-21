Россия в 4-й раз обыграла Сербию в 7 матчах. 0:5 при Черчесове – единственное поражение

Сборная России в 4-й раз победила Сербию за 7 матчей.

Команда тренера в Москве разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.

В ноябре 2020 года Россия под руководством на выезде уступила сербам со счетом 0:5 в матче Лиги наций.

Это было единственное поражение россиян в 7 матчах против сербов во всех турнирах. Также были две ничьих.

Sports вел онлайн-трансляцию игры Россия – .