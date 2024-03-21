Гайич свалил Хлусевича в штрафной в матче Россия – Сербия. Судья после ВАР удалил игрока ЦСКА на 21-й и поставил пенальти – Антон Миранчук забил

Защитник сборной Сербии Милан Гайич удален на 21-й минуте игры с Россией.

28-летний футболист в штрафной прихватил за руку после его быстрого прорыва, и игрок « » упал на газон.

Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку и назначил пенальти.

Удар с точки реализовал полузащитник « » и открыл счет в матче.

Sports ведет онлайн-трансляцию этой игры.