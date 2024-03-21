Гайич свалил Хлусевича в штрафной в матче Россия – Сербия. Судья после ВАР удалил игрока ЦСКА на 21-й и поставил пенальти – Антон Миранчук забил
Защитник сборной Сербии Милан Гайич удален на 21-й минуте игры с Россией.
28-летний футболист ЦСКА в штрафной прихватил за руку Даниила Хлусевича после его быстрого прорыва, и игрок «Спартака» упал на газон.
Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку Гайичу и назначил пенальти.
Удар с точки реализовал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и открыл счет в матче.
Sports ведет онлайн-трансляцию этой игры.
за фол последней надежды в штрафной должен быть пенальти и желтая карточка.
В случае фола последней надежды за штрафной, красная карточка и штрафной удар, недавно только кажется в ла лиге так судили, тут игру двойным наказанием испортили.
А вам бы не придумывать свои правила
Хотя, зачем красную давать в товарняке, я, если честно, не понимаю