Гайич свалил Хлусевича в штрафной в матче Россия – Сербия. Судья после ВАР удалил игрока ЦСКА на 21-й и поставил пенальти – Антон Миранчук забил

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу судьи товарищеские матчи (сборные) Антон Миранчук видеоповторы Милан Гайич Арда Кардешлер Даниил Хлусевич Футбол

Защитник сборной Сербии Милан Гайич удален на 21-й минуте игры с Россией.

28-летний футболист ЦСКА в штрафной прихватил за руку Даниила Хлусевича после его быстрого прорыва, и игрок «Спартака» упал на газон.

Турецкая бригада судей изначально зафиксировала офсайд в атаке сборной России, однако после вмешательства ВАР, когда определили, что положения вне игры не было, главный арбитр Арда Кардешлер показал прямую красную карточку Гайичу и назначил пенальти.

Удар с точки реализовал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и открыл счет в матче.

Sports ведет онлайн-трансляцию этой игры.

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70 комментариев
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Красная перебор.
+116
-6
+110
Ответ Эркинбек Апаканов
Красная перебор.
в товарнике не просто перебор, а не понятно зачем.
+96
-1
+95
Смешное удаление, пенальти и жёлтая там край
+67
-4
+63
Ответ Adil1111
В топ лигах вроде не предусмотрено двойное наказание! за фол последней надежды в штрафной должен быть пенальти и желтая карточка. В случае фола последней надежды за штрафной, красная карточка и штрафной удар, недавно только кажется в ла лиге так судили, тут игру двойным наказанием испортили.
Если нет попытки сыграть в мяч - это красная
+45
-6
+39
Выключил сразу, после красной, этот позор...
+49
-29
+20
Ответ Птюч, Ёж.
в товарнике не просто перебор, а не понятно зачем.
чтобы Дюков завтра рассказал о том, что нас выгнали , а наша броня крепка и танки наши быстры)
+30
-12
+18
Как по мне, пенальти+красную надо давать при жестоком фоле без попытки сыграть в мяч. Здесь жестокости нет, травмы тоже; правила есть правила, но такая красная и точка просто ломают игру.
+17
-1
+16
По правилам это безусловно красная, но в товарняке такое смотрится глупо. Реально надо давать в таких случаях замену делать минут через 10 или сжаливаться и давать ЖК. Все равно игра не на результат - на фига тут ее так убивать?
+15
-2
+13
По факту, конечно, красная. Но в товарищеской игре, я бы дал жёлтую. Просто, чтобы интереснее было.
+8
0
+8
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Перечитай правила! Не было попытки сыграть в мяч!
+12
-4
+8
В топ лигах вроде не предусмотрено двойное наказание!
за фол последней надежды в штрафной должен быть пенальти и желтая карточка.
В случае фола последней надежды за штрафной, красная карточка и штрафной удар, недавно только кажется в ла лиге так судили, тут игру двойным наказанием испортили.
+22
-15
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
Красная перебор.
понимаю вашу логику, но судить надо по правилам... по правилам это красная, нет попытки сыграть в мяч
+8
-1
+7
Гайич даже не пытался играть в мяч, чистая КК!!!
+9
-3
+6
Правила надо знать, если нет попытки сыграть в мяч, то все равно красная. Все справедливо
+12
-6
+6
Ответ Roman Araslanov
Да не дают уже за это красную, если фол в шатрафной, хватит лапшу людям на уши вешать
Почитай трактовки правил, чтобы глупости не писать
+4
0
+4
Ответ Roman Araslanov
Да не дают уже за это красную, если фол в шатрафной, хватит лапшу людям на уши вешать
Дают)
А вам бы не придумывать свои правила
+4
0
+4
Клоунада какая-то, как в игре, так и в её «озвучке»
+3
0
+3
И за чем портить спарринг? Судья переборщил.
+4
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+3
Судья вообще в курсе что это товарняк ? Да и прихватил там Гаич слегка. Бред 🤦
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0
+3
Ответ Adil1111
В топ лигах вроде не предусмотрено двойное наказание! за фол последней надежды в штрафной должен быть пенальти и желтая карточка. В случае фола последней надежды за штрафной, красная карточка и штрафной удар, недавно только кажется в ла лиге так судили, тут игру двойным наказанием испортили.
Когда надо было у ЦСКА отобрать очки, реф в матче против Ростова удалял Ахметова + ставил пенку.
Хотя, зачем красную давать в товарняке, я, если честно, не понимаю
+5
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+3
Ответ Павел Гребнев
Матч не смотрю, но больно странные какие-то переплетения. Турецкая бригада выносит двойное наказание(которое вроде бы как отменено) игроку сербских братушек, играющему в РПЛ.
"Матч не смотрю", но это 100% заговор!))) Я вообще в футболе не разбираюсь, но считаю, что удалять нельзя было, а почему? А потому что.
+7
-4
+3
Ну что за бред? Зачем давать красную?! Дали же пенальти и хватит. Испортили игру
+4
-1
+3
Взяли игру сломали
+2
0
+2
Ответ BioTambovez
понимаю вашу логику, но судить надо по правилам... по правилам это красная, нет попытки сыграть в мяч
судить надо по правилам конечно же, но конкретно в данном случае этот матч шоу для зрителя и проверка игроков на способность игры против равного соперника. нужно было ограничиться желтой и пенальти.
+5
-3
+2
после удаления просто противно смотреть на эту порнуху(
+5
-3
+2
Гайич - троянский конь
+2
0
+2
Ответ Он саМый
Да не удивительно. Армеец привык, что спартачей можно безнаказанно валить в штрафной, а тут судейство по букве правил. Армейцы к такому не готовы
Особенно смешно этот юморок выглядит на фоне прошлогоднего судействе Карасева.
+1
0
+1
Ответ Adil1111
В топ лигах вроде не предусмотрено двойное наказание! за фол последней надежды в штрафной должен быть пенальти и желтая карточка. В случае фола последней надежды за штрафной, красная карточка и штрафной удар, недавно только кажется в ла лиге так судили, тут игру двойным наказанием испортили.
ага, а если с линии ворот рукой выбиваешь, тоже что ли жёлтая ? 😂😂Сам правила придумал ?
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Ответ xion76
Выключил сразу, после красной, этот позор...
Тоже самое. Стал абсолютно не интересен этот матч.
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
эт которые на майдане скакали, а теперь прячутся от мобилизации?
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