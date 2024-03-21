Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц, он самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1. В топ-10 только футболисты «ПСЖ» (L’Equipe)
Килиан Мбаппе зарабатывает 6 миллионов евро в месяц.
Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов французского чемпионата.
Первую строчку занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – его зарплата составляет 6 миллионов евро в месяц до уплаты налогов.
10 первых мест в рейтинге заняли игроки парижского клуба.
1. Килиан Мбаппе – 6 млн евро;
2-3. Усман Дембеле – 1,12 млн евро;
2-3. Маркиньос – 1,12 млн евро;
4-5. Люка Эрнандес – 1,11 млн евро;
4-5. Милан Шкриньяр – 1,11 млн евро;
6. Джанлуиджи Доннарумма – 849 500 евро;
7. Марко Асенсио – 831 000 евро;
8. Рандаль Коло-Муани – 750 000 евро;
9. Ашраф Хакими – 738 600 евро;
10. Норди Мукиеле – 700 000 евро.