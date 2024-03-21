Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц, он самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1. В топ-10 только футболисты «ПСЖ» (L’Equipe)

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Килиан Мбаппе зарабатывает 6 миллионов евро в месяц.

Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов французского чемпионата. 

Первую строчку занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – его зарплата составляет 6 миллионов евро в месяц до уплаты налогов. 

10 первых мест в рейтинге заняли игроки парижского клуба. 

1. Килиан Мбаппе – 6 млн евро;

2-3. Усман Дембеле – 1,12 млн евро;

2-3. Маркиньос – 1,12 млн евро;

4-5. Люка Эрнандес – 1,11 млн евро;

4-5. Милан Шкриньяр – 1,11 млн евро;

6. Джанлуиджи Доннарумма – 849 500 евро;

7. Марко Асенсио – 831 000 евро;

8. Рандаль Коло-Муани – 750 000 евро;

9. Ашраф Хакими – 738 600 евро;

10. Норди Мукиеле – 700 000 евро.

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33 комментария
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Ответ Roman
А в Реал пойдет играть бесплатно, ради любви к сливкам и к Пересу! 💪☝️☝️☝️
В Реал 10 раз не зовут
+33
-11
+22
и этот клуб ни разу не нарушил ффп
+13
-1
+12
Ответ xgmvrbb9mb
В Реал 10 раз не зовут
А вот умоляют - другое дело. Ай да дядюшка Перес, ай да жёсткий переговорщик😎
+14
-3
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Перес вот точно не станет этого делать.
Перес четвертый раз звать игрока тоже не будет.. а ой
+11
-1
+10
представляю,сколько этот парижский мешок платил аргентинцу,Неймару ...там вагоны денег отгружались)
+14
-5
+9
Ответ Roman
А в Реал пойдет играть бесплатно, ради любви к сливкам и к Пересу! 💪☝️☝️☝️
Ещё и за трансфер платить ничего не надо. Сырная пицца, две книжки с комиксами (вторая для брата) - ну что за гениальная сделка, сплошная экономия!🙌🙌🙌
+5
-1
+4
А в Реал пойдет играть бесплатно, ради любви к сливкам и к Пересу! 💪☝️☝️☝️
+13
-11
+2
Ответ rigobersong
Если риал настолько прогнется что брата подпишет, это вообще будет клоунада века:)) Хотя в риале это норма:))
Учитывая, что там безрукий сынуля Зидана числился столько лет, то и братца черепашьего подпишет😎
+4
-2
+2
Роналду 200 лям в год зарабатывает в 40 лет, Мбаппе заглатывает...
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0
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Точикистон, Мбаппеш!
+10
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0
Ответ гилберт
Не верю. Ребята из топа спокойно играли бы в АПЛ за намного большую зарплату.
Намного большую - это сколько? Если у Салаха всего 1.7 и это третье место
+1
-1
0
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