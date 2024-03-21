Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц, он самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1. В топ-10 только футболисты «ПСЖ» (L’Equipe)

Килиан Мбаппе зарабатывает 6 миллионов евро в месяц.

Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов французского чемпионата.

Первую строчку занял нападающий « » – его зарплата составляет 6 миллионов евро в месяц до уплаты налогов.

10 первых мест в рейтинге заняли игроки парижского клуба.

1. Килиан Мбаппе – 6 млн евро;

2-3. – 1,12 млн евро;

2-3. Маркиньос – 1,12 млн евро;

4-5. Люка Эрнандес – 1,11 млн евро;

4-5. Милан Шкриньяр – 1,11 млн евро;

6. – 849 500 евро;

7. – 831 000 евро;

8. Рандаль Коло-Муани – 750 000 евро;

9. Ашраф Хакими – 738 600 евро;

10. Норди Мукиеле – 700 000 евро.