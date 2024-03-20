Головин – в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 на Transfermarkt. Первые 9 мест – у «ПСЖ», Мбаппе лидирует с отрывом в 115 млн евро

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Александр Головин входит в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 на Transfermarkt.

После промежуточного обновления цен на футболистов, выступающих во французском чемпионате, стоимость Головина составила 30 млн евро. Полузащитник «Монако» делит 20-е место с Фабианом Руисом из «ПСЖ» и Фоларином Балогуном из «Монако».

Первые девять мест в рейтинге занимают игроки «ПСЖ». Самым дорогим игроком чемпионата Франции с отрывом в 115 млн евро стал нападающий Килиан Мбаппе, его цена на Transfermarkt – 180 млн евро. Вторым идет защитник Ашраф Хакими (65 млн евро), третье место делят сразу пять футболистов – Усман Дембеле, Нуну Мендеш, Мануэль Угарте, Уоррен Заир-Эмери и Рандаль Коло-Муани (все – 60 млн евро).

Маркиньос – восьмой в списке (55 млн евро), Гонсалу Рамуш делит 9-е место с форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом (оба – 50 млн евро).

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22 комментария
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Достойно, Саня на своем месте
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+34
Топ-20 это отличный результат! А вот что касается стоимости, то можно было бы дать и 35-40 млн.
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Ответ Michael1969
Они точно не в рублях считали? Быть в топ-20 в такой лиге очень серьёзно, но вот что за него столько заплатят, не верю совсем
Почему не веришь? Я вот верю. Один из лидеров команды с 3-го места, 11 очков по гол плюс пас за 23 игры в чемпионате. Лямов 40 по нынешним ценам он точно стоит
+17
-1
+16
Хочется верить что у Сани ещё будет шанс показать себя в топе или околотопе европейского футбола. В том же Юве/Милане вполне бы ко двору пришёлся
+6
-1
+5
Ответ Миндовг
40 млн весь Фаренцварош вместе со своим стадионом не стоит, который отвозил этот весь Монако с Головином в ЛЕ
Так а причем тут это? У всех бывают неудачные матчи. Будем цепляться к этому?
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Днарь Заир-Эмери стоит дороже Головина?
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Новость какая-то неполная
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Реальная стоимость, но в целом учитывая взрыв ценников Саня в цене не прибавляет.
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Удачи Сане. Отгрузи парочку сербам!
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Сделали бы подборку из топ 5 лиг
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Ответ Андрей Вернигора
Топ-20 это отличный результат! А вот что касается стоимости, то можно было бы дать и 35-40 млн.
У Вас есть прекрасная возможность купить)))
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Ответ Michael1969
Они точно не в рублях считали? Быть в топ-20 в такой лиге очень серьёзно, но вот что за него столько заплатят, не верю совсем
Так его из ЦСКА за 30 купили.
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Ответ Street Fighter
Так а причем тут это? У всех бывают неудачные матчи. Будем цепляться к этому?
А когда у него удачные были? Квалификацию никогда даже пройти не могут за 7 лет как играет. Потолок группа ЛЕ. Это очень нужно постараться, чтобы из Франции в ЛЧ не выходить
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Ответ гилберт
Реальная стоимость, но в целом учитывая взрыв ценников Саня в цене не прибавляет.
28 лет почти уже
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