Головин – в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 на Transfermarkt. Первые 9 мест – у «ПСЖ», Мбаппе лидирует с отрывом в 115 млн евро

Александр Головин входит в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 на Transfermarkt.

После промежуточного обновления цен на футболистов, выступающих во французском чемпионате, стоимость составила 30 млн евро. Полузащитник « » делит 20-е место с из «ПСЖ» и из «Монако».

Первые девять мест в рейтинге занимают игроки «ПСЖ». Самым дорогим игроком чемпионата Франции с отрывом в 115 млн евро стал нападающий , его цена на Transfermarkt – 180 млн евро. Вторым идет защитник Ашраф Хакими (65 млн евро), третье место делят сразу пять футболистов – Усман Дембеле, Нуну Мендеш, Мануэль Угарте, Уоррен Заир-Эмери и Рандаль Коло-Муани (все – 60 млн евро).

Маркиньос – восьмой в списке (55 млн евро), Гонсалу Рамуш делит 9-е место с форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом (оба – 50 млн евро).