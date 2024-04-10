Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд, прогноз на матч 10 апреля, Лига чемпионов

Пока еще не сыграны матчи сборных как товарищеского характера, так и официальных турниров разных конфедераций, мы готовим уже прогнозы на матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одной из четвертьфинальных пар сразятся мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Для «Боруссии» дуэль против ПСВ выдалась непростой, но это меркнет по сравнению с тем, через что пришлось пройти «Атлетико», который выдержал 210 (!) минут тяжелейших боев против «Интера» и серию пенальти. Итак, давайте оценим шансы потенциальных полуфиналистов.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Атлетико

«Атлетико» играет в этом сезоне очень плохо на выезде в Ла Лиге, и эта тенденция аукнулась в первом матче против «Интера», проходившем в гостях. К моменту ответного матча домашних поражений в Ла Лиге «Атлетико» не терпел, равно как и в еврокубках. Но в дуэли против грозных «нерадзурри», давно не проигрывавших никому в Серии А, трудно было рассчитывать на успех дома, особенно при игре с расстановкой 5-4-1 (хотя по традиции команда Диего Симеоне в сезоне играет по схеме 5-2-3) и при номинальном счете 0:1 не в твою пользу.

После того, как Федерико Димарко открыл счет на 33-й минуте, на мгновение показалось, что задача неразрешима. На мгновение, потому что Гризманн через две минуты сравнял счет. Последующий второй тайм прошел в атаках мадридцев, а на 85-й Мемфис Депай с передачи Коке вывел команду вперед, обеспечив как минимум овертайм. Могла бы действительно прогреметь громкая сенсация в этом матче, если бы на 90-й минуте Родриго Рикельме еще бы и попал по воротам…

Но игра перешла в овертайм, и там «Интер» имел несколько опаснейших моментов, причем мог забить и Чалханоглу, и Тюрам, и даже Лаутаро Мартинес. В итоге все пришлось решать в серии пенальти. И в этой самой лотерее дважды команду из Мадрида спас Ян Облак, отразивший удары Деви Классена и Алексиса Санчеса, а Лаутаро Мартинес, бивший последним, и вовсе промахнулся, пробив выше ворот. Кто бы мог предполагать, что «Атлетико» выстоит и выйдет в четвертьфинал? А ведь они заслуженно победили! По статистике, преимущество было на стороне «Атлетико» по ударам по воротам и по ударам в створ: конечно, им пришлось чаще фолить, но ради срыва атак на что только не идет команда… Ну а Облак признан лучшим игроком недели ЛЧ по версии УЕФА, и это тоже заслуженно!

К сожалению, эмоций и сил на эту игру «Атлетико» затратил столько, что в следующем же матче в рамках очередного тура Ла Лиги, потерпел неудачу, пропустив три безответных мяча от «Барселоны»: впервые с 2012 года в дуэли этих соперников была зафиксирована победа каталонцев с разницей в 3 мяча. Прессинг команды Симеоне против Хави действовал первые полчаса, а уже потом каталонцы взяли игру под свой контроль, доведя ее до уверенной победы. Один из голов забил Жоао Феликс, за что подвергся освистываниям и чуть ли не оплёвываниям, а болельщики стали жечь футболки с его фамилией. Ну что поделать, если «индейцы» отдали его в аренду… Сейчас «медведи» идут на 5-м месте с 55 очками, отставая от «Атлетика» из Бильбао на одно очко. «Жирона» с 62 очками занимает 3-е место, поэтому задача Топ-3 для Диего Симеоне и компании пока кажется неразрешимой.

Теперь надо дождаться завершения товарищеских и официальных матчей многих сборных, да еще сыграть против «Вильярреала» в Ла Лиге перед очной стычкой со «шмелями». Увы, Антуан Гризманн из-за травмы голеностопа не сможет сыграть против Германии или Чили. Таким образом, он пропустит впервые за 84 матча игры сборной Франции. В то же время на подготовку к Евро-2024 еще есть. В идеале Гризманн мог бы еще сыграть и на Олимпиаде в Париже, но есть вероятность, что его туда не отпустит клуб. «Реал» уже принял аналогичное решение, но «Атлетико» намерен ориентироваться и на позицию других клубов Ла Лиги.

Прогноз на матч ПСЖ – Барселона

Боруссия

Драмы и накала такого уровня, как у «Атлетико» и «Интера», в противостоянии ПСВ и «Боруссии», конечно же, не было. Что не отменяло тот факт, что выйти в четвертьфинал одинаково хотели и дортмундцы, и эйндховенцы. В первом матче победителя выявить не удалось: ничья 1:1 с голом «шмеля» Доньелла Малена и ответом в исполнении Люка де Йонга. С учетом новых правил ответный матч не давал никакого преимущества «Боруссии», кроме фактора хозяйского поля.

А ответный матч начался с того, что уже на 3-й минуте Джейдон Санчо вывел «Боруссию» вперед. В последующие 30 минут дортмундцы буквально методично уничтожали противника, даже не давая ему возможности провести атаку с ударом по воротам, но увеличить преимущество не смогли. Но и ПСВ тоже активно пытался склонить чашу весов в свою сторону, оправившись от удара в самом начале игры. По итогам встречи преимущество по ударам было у ПСВ (16:11), по ударам в створ было равенство (7:7)... Но Марко Ройс в компенсированное время все же довел дело до конца, забив второй мяч и выведя свою команду в четвертьфинал.

Спустя три года дортмундцы снова в четвертьфинале ЛЧ, и в этом есть заслуга Джейдона Санчо, который очень хочет играть за команду в жёлтых и чёрных цветах и не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед». Ради сохранения у себя игрока «Боруссия» готова заплатить «Юнайтед» до 35 миллионов евро за оформление официального перехода Джейдона в свои ряды. Если им удастся каким-либо способом выбить себе место в Лиге чемпионов, то Санчо может им очень и очень пригодиться в новой еврокубковой кампании. Но сначала надо это место выбить.

У «шмелей» сейчас в активе 50 очков и 4-е место, а у идущего третьим «Штутгарта» 56 очков. Очередной шаг вперед они сделали, обыграв «Айнтрахт» со счетом 3:1, но этих шагов явно недостаточно, чтобы выбить хотя бы 3-е место. О том, чтобы догнать «Баварию» или «Байер», даже и мечтать не стоит: они далеко впереди, хотя там совершенно другая интрига. Ну а о том, что ждет «Боруссию» после перерыва на матчи сборные, остается только гадать. Никлас Фюллькруг уже сосредоточен на товарищеских матчах против Франции и Нидерландов. А сама Германия как страна-хозяйка впервые за 18 лет готовится к масштабному международному турниру.

Прогноз

«Вандо Метрополитано» примет первый матч этой дуэли 10 апреля, начало матча в 22:00 по московскому времени. По данным BetBoom, номинально небольшое преимущество будет в этой дуэли на стороне «Атлетико»: кэф 1.6 на победу Диего Симеоне по сумме двух встреч против 2.3 на победу Славенко Терзича и его подопечных. В пределах первого матча это преимущество будет побольше: 1.81 на «Атлетико», 4.75 на «Боруссию», 3.64 на ничью. Ну как уже все убедились, дома и стены помогают.

Далее обзор тоталов и обобщение результатов пяти предыдущих встреч команд. На тоталы больше/меньше 2.5 предлагаются кэфы 1.98 и 1.88 соответственно. Что из этого было сыграно? Для начала взглянем на результаты «индейцев», то есть «Атлетико».

29 февраля. Кубок Испании. Атлетик Бильбао 3:0 Атлетико Мадрид

3 марта. Ла Лига. Атлетико Мадрид 2:1 Бетис

9 марта. Ла Лига. Кадис 2:0 Атлетико Мадрид

13 марта. Лига чемпионов. Атлетико Мадрид 2:1 Интер (3:2 пен.)

17 марта. Ла Лига. Атлетико Мадрид 0:3 Барселона

Да, из турниров у мадридцев остались только Ла Лига, где они успели в шести турах проиграть трижды (!), да Лига чемпионов. И крайне нестабильные выступления (вспомните, что говорилось о гостевых матчах). Что касается тоталов, то в четырех случаях пробито строго больше 2.5 (ровно три мяча), один раз меньше 2.5 (игра против «Кадиса»). Тотал меньше 1.5 предлагается за 3.79: его фиксировали в первом матче против «Интера», первом матче двухраундового противостояния с басками из «Атлетика» и игре против «Севильи» в одном из предыдущих туров Ла Лиги. Во всех трех случаях Симеоне проиграл.

Ну а теперь посмотрим «стату» дортмундской «Боруссии», у которой остались опять же только два турнира: ЛЧ и чемпионат.

25 февраля. Бундеслига. Боруссия Дортмунд 2:3 Хоффенхайм

2 марта. Бундеслига. Унион 0:2 Боруссия Дортмунд

8 марта. Бундеслига. Вердер 1:2 Боруссия Дортмунд

13 марта. Лига чемпионов. Боруссия Дортмунд 2:0 ПСВ

17 марта. Бундеслига. Боруссия Дортмунд 3:1 Айнтрахт Франкфурт

Здесь есть два тотала больше 3.5: один против «Хоффенхайма» и один против «Айнтрахта». На повторение этого тотала можно поставить с кэфом 3.37. После неудачи с «Хоффенхаймом» (первой с декабря 2023 года неудачей в Бундеслиге) дортмундцы выиграли 4 матча подряд. Что не является гарантией того, что они зацепятся за Топ-3: им еще играть с «Баварией» и «Штутгартом», и если они там потеряют очки, с мечтами о ЛЧ им придется распрощаться почти наверняка (спасти их может только победа в турнире).

Будут ли голы в исполнении обеих команд? Трудно сказать: кэфы 1.9 и 1.94 с соответствующими ответами «Да» и «Нет». Все еще может измениться после международных встреч, а пока что имеем на руках вот какой расклад на индивидуальные тоталы. У мадридцев оптимальной парой тоталов будет больше/меньше 1.5: кэфы 1.87 и 1.96 соответственно. Пару раз они пробили первый тотал, кстати, забив «Кадису» в первом случае и «Интеру» во втором. У «Боруссии» в этом плане перспективы не радужные от слова «совсем»: 1.98 на тотал больше 0.75 и 1.85 на тотал меньше 0.75. Хотя они пробивали тотал больше 1.5 пять раз подряд (на него кэф 3.84), с «Атлетико» такие шутки не пройдут. В заключение немного о форах: оптимальными вариантами будут (-0.5) на «Атлетико» с кэфом 1.82 и (+0.5) на «Боруссию» с кэфом 2.05, а нулевые предлагаются за 1.32 и 3.48 соответственно.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.88.

Есть предположение, что в первом матче мы не увидим открытую игру и большое количество голов. У «Атлетико» есть шансы на победу, не ожидается, что она будет крупной. Возможно, будет счет 1:0 или 2:0. Хотя нельзя исключать и ничьи, которая лишь перенесет выяснение отношений на неделю позже.

Где смотреть матч Атлетико – Боруссия

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁