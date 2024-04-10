Атлетико – Боруссия Дортмунд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 10 апреля

Теги Боруссия Дортмунд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Футбол

В среду, 10 апреля, сыграют Атлетико и Боруссия Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Атлетико – Боруссия Дортмунд

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Атлетико: все новости

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Прогноз на матч Атлетико – Боруссия

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