ПСЖ – Барселона, прогноз на матч 10 апреля, Лига чемпионов

На момент написания этого текста не сыграны еще матчи национальных сборных и не сыграны ещё ряд матчей в национальных чемпионатах ряда европейских стран. Но мы снова говорим о Лиге чемпионов УЕФА, а именно о стадии четвертьфиналов, которая обязательно начнется после завершения перерыва на игры сборных.

В одном из таких двухматчевых противостояний встречаются ПСЖ и «Барселона»: у парижан до сих пор наверняка зуб на каталонцев за злосчастные 6:1 из плей-офф сезона 2016/2017. И все же с тех пор много воды утекло, и многие уже и не играют. Что ждать от этого противостояния? Матчи пройдут 10 и 16 апреля, так давайте же обратимся к первому матчу, который парижане проводят у себя дома.

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ПСЖ

Килиан Мбаппе продолжает ставить рекорды в составе ПСЖ. В минувшем туре Лиги 1 парижане разгромили «Монпелье» со счетом 6:2, а Мбаппе оформил хет-трик и установил персональный рекорд, забив 250 мячей в 297 играх за ПСЖ (с учетом всех турниров, в которых выступал ПСЖ). Эпохальное достижение, но даже для Мбаппе очередная победа в Лиге 1 не будет таким крупным успехом, как гипотетическая победа в ЛЧ. В предыдущем раунде парижане обыграли дважды «Реал Сосьедад» 2:0 и 2:1, особо при этом не напрягаясь.

Но в четвертьфинале их ждет грозный испанский гранд, у которого они, прежде всего, хотят взять реванш за сезон 2016/2017: напомним, что тогда парижане выиграли 4:0 дома, но потерпели эпическое поражение 1:6 в гостях, пропустив от «Барселоны» дважды в компенсированное время. Еще большую принципиальность поединку придаёт то, что Луис Энрике играет против клуба, тренером которого сам был в 2018–2019 годах.

В том же сезоне Мбаппе играл за «Монако» и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, раздавив в первом раунде плей-офф «Манчестер Сити». И в том же 2017 году он дебютировал в сборной. По совокупности игр за ПСЖ, «Монако» и сборную Франции в активе Килиана 432 матча, в которых он забил 323 гола и отдал 130 голевых передач. Но, как и на клубном уровне, ему нужна победа в главном европейском турнире – титул чемпиона Европы (лучшим в мире он уже становился 6 лет тому назад). Первая попытка выиграть Евро потерпела неудачу в 2021 году, когда французы в эпической битве со Швейцарией были повержены в послематчевых пенальти.

23 марта сборная Франции проведет товарищеский матч против сборной Германии, хозяев турнира, и для подопечных Дидье Дешама это будет первая проверка на прочность. В заявке на матч сборной значатся, помимо Килиана Мбаппе, еще три представителя ПСЖ: Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле и Уоррен Заир-Эмери. Из «Реала» в расположение команды Дешама также прибыли Орельен Чуамени и Эдуардо Камавинга. 26 марта французы сыграют и со сборной Чили еще один товарищеский матч.

Кому-то из поколения молодых игроков предстоит в августе соревноваться на Олимпиаде, но «Реал» прямо заявил, что не отпустит никого из своих игроков на Олимпиаду. Поэтому ни Камавинга, ни Чуамени, ни Мбаппе на домашних играх не выступят. Впрочем, это уже очень далекая перспектива и самый канун начала следующего сезона. Отметим, что перед лигочемпионским поединком парижане сыграют 31 марта и 7 апреля очередные матчи «Лиги 1» против «Марселя» и «Клермона», а 3 апреля проведут кубковый матч против «Ренна».

Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити

Барселона

О борьбе за титул Ла Лиги и за победу в Лиге чемпионов думает и «Барселона». Всё ещё непонятно, были ли настоящими угрозы Хави уйти после окончания этого сезона (они прозвучали после оглушительного фиаско 3:5 от «Вильярреала»). Но с тех пор каталонцы не потерпели ни одного поражения ни в одном из турниров. В одной восьмой Лиги чемпионов они прихлопнули «Наполи» (ничья 1:1, победа 3:1) и продолжили свой путь к главному клубному трофею Европы. Несмотря на отставание в 8 очков от «Реала», Хави и компания продолжают гнаться за первым местом. Попутно они отодвинули на 3-е место «Жирону», главную сенсацию Ла Лиги в этом сезоне.

Но даже эти промежуточные результаты «Барселоны» даются очень тяжело, крайне большими усилиями. За весь сезон в составе каталонцев были зафиксированы 24 травмы: пострадали 17 игроков, четверо перенесли операцию (это Марк-Андре тер Стеген, Маркос Алонсо, Алехандро Бальде и Гави). Прямо сейчас травмированными числятся Ферран Торрес, Педри, Алехандро Бальде и Френки де Йонг. Из игроков, перенесших хирургическое вмешательство, стоит обратить внимание на Гави. В конце прошлого года в матче отбора на Евро против Грузии, не имевшего никакого турнирного значения, он получил жуткую травму – разрыв крестов – и выбыл точно на полгода, что стало невероятным ударом и для каталонцев, и для всей сборной. Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании, искренне надеется на чудо и возвращение Гави в строй в канун старта чемпионата Европы. Но вряд ли Гави успеет отыграть хотя бы заключительный тур Ла Лиги.

Что касается предстоящей паузы на игры сборных, то 11 игроков «Барселоны» примут участие в этих матчах. В расположение своих команд уехали вышеозначенный Марк-Андре тер Стеген, а также Рафинья Диас, Жюль Кунде, Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски, Жоау Канселу, Жоау Феликс, Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Рональд Араухо. Ну и еще Фермин Лопес отправляется в расположение молодежной сборной Испании. А клуб будет ждать возвращения всех своих игроков с надеждой, что никто не получил травму в ходе международных встреч.

Прогноз

Первый матч этого противостояния пройдет 10 апреля, на парижском «Парк де Пренс». Точно так же, как 7 лет тому назад. Но букмекеры BetBoom считают, что у ПСЖ есть не призрачный, а очень даже реальный шанс отомстить за унизительные 1:6 и выйти в полуфинал по сумме двух встреч. Коэффициент 1.75 на итоговую победу ПСЖ против 2.05 на победу «Барселоны». Впрочем, все будет зависеть от того, у кого будет меньше в лазарете ценных игроков. Да и не стоит недооценивать фактор Хави, который после неудачи с «Вильярреалом», издав «крик души», поражений с тех пор вообще не знает. Что касается текущей встречи, то у фаворита в лице ПСЖ кэф на победу составляет 2.05, у «Барселоны» он достигает отметки 3.54, а на ничью он чуть-чуть выше и составляет 3.74. Добыть ничью на этом поле, возможно, для «Барселоны» будет тоже относительным успехом при условии, что она одержит убедительную победу на домашнем Олимпийском стадионе в ответной встрече. Но не будем забегать вперед.

От исходов перейдем к тоталам. Вниманию зрителей BetBoom предлагает выбор между кэфом 2.13 на тотал больше 3 и 1.75 на тотал меньше 3. Крупные тоталы были пробиты успешно и тем, и другим клубом, но всё же давайте узнаем, что именно из этих тоталов фиксировалось в предыдущих встречах. Оценим пять предыдущих матчей ПСЖ.

1 марта. Лига 1. Монако 0:0 ПСЖ

5 марта. Лига чемпионов. Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ

10 марта. Лига 1. ПСЖ 2:2 Реймс

13 марта. Кубок Франции. ПСЖ 3:1 Ницца

17 марта. Лига 1. Монпелье 2:6 ПСЖ

Лидерство ПСЖ в Лиге 1 все еще удерживает, а с момента поражения от «Милана» в ЛЧ со счетом 1:2 никому не уступает. Впрочем, ничейные результаты не позволяют клубу считаться действительно несокрушимым: если брать только игры Лиги 1, то в 5 турах зафиксировано три ничейных исхода. И хотя идущий вторым «Брест» пока что отстает и не может догнать ПСЖ, это может сыграть в теории очень злую шутку…

Что касается тоталов, то тотал ровно больше 3 строго был пробит парижанами три раза подряд в матчах с «Реймсом», «Ниццей» и «Монпелье». Формально это также тотал больше 3.5 (на него можно поставить с кэфом 2.71). Тотал больше 5.5, который был реализован в игре с «Монпелье», предлагается за 9.82: исходя из этой цифры, объективно признаков повторения шоу а-ля «Барселона» против «Баварии» в 2020 году не предвидится. Два тотала технически являются тоталами меньше 3.5 (коэффициент 1.48), причём один раз была зафиксирована нулевая ничья (тотал меньше 0.5, который сейчас предлагается за 13.19).

Теперь перейдем к «Барселоне», о беспроигрышной серии которой мы уже говорили много раз, и взглянем на ее «стату».

24 февраля. Ла Лига. Барселона 4:0 Хетафе

3 марта. Ла Лига. Атлетик 0:0 Барселона

8 марта. Ла Лига. Барселона 1:0 Мальорка

12 марта. Лига чемпионов. Барселона 3:1 Наполи

17 марта. Ла Лига. Атлетико 0:3 Барселона

Здесь два раза был реализован тотал ровно больше 3 (это победы над «Хетафе» и «Наполи»). Остальные тоталы формально попадают под категорию меньше 3.5, но и там была одна нулевая ничья против «Атлетика Бильбао». Победа над «Атлетико Мадрид» также может быть отнесена к тоталу больше 2.5, предлагаемому за 1.65 (тотал ниже этой отметки можно выбрать с кэфом 2.27). Если говорить о других отметках тоталов, то победа над «Мальоркой» и ничья с «Атлетиком» попадают формально под тотал меньше 2 (за 3.73), а все остальные результаты – уже больше 2 (1.29).

В первом матче четвертьфинальной дуэли ожидаются голы от обеих команд (1.6 против 2.37). В частности, от ПСЖ ожидается тотал или больше 1.5 за 1.82, или меньше 1.5 за 2.02, ведь не одним Мбаппе сильна команда (в ворота «Монпелье» залетали мячи и после ударов других игроков). Кто не уверен, может поставить на тотал больше 1.25 за 1.51 (обратный тотал, ниже этой отметки, оценивается кэфом 2.63). Для любителей риска предлагается тотал больше 2.5 за 3.54 (при тотале ниже этой же отметки за 1.31).

Что касается персональных тоталов «Барселоны», то здесь ситуация менее благоприятная для Хави: тотал больше 1 за 1.73 и меньше 1 за 2.15 являются здесь своеобразным потолком. Ожидать тотала больше 1.25 (за 2.17) или больше 1.5 (за 2.7) просто не имеет смысла в связи с тем, что у каталонцев нет возможности выставить оптимальный состав. В таком случае, как говорилось, ничья будет вполне удовлетворительным результатом. Впрочем, ответный матч будет уже 16 апреля, и это надо тоже учитывать.

Ну и под конец немного о форах: преимущество у ПСЖ есть, но все-таки с точки зрения фор, оно не такое уж большое. Оптимальными будут форы (-0.5) на хозяев за 2.03 или (+0.5) на гостей за 1.83. Нулевую фору можно выбрать с кэфами 1.5 на хозяев и 2.64 на гостей. Информация о вероятных авторах голов по состоянию на 19.03.2024 конторой BetBoom не предоставлялась.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (за 1.65), забьют обе команды (за 1.6)

Не будем торопиться и отдавать заранее предпочтение ПСЖ: ведь 7 лет назад «Барселона» отыгралась и с 0:4. И надо еще ПСЖ сначала выйти вперед, чтоб потом можно было говорить о каком-либо преимуществе. Но мы можем рассчитывать одновременно и на тотал больше 2.5, и на голы от обеих команд.

Где смотреть матч ПСЖ – Барселона

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