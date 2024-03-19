«Реал» направил жалобы на судью, не внесшего крики «Винисиус, умри!» в протокол матча с «Осасуной», в федерацию и госкомиссию по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью
«Реал» обратился в различные инстанции после матча против «Осасуны» (4:2).
«Наш клуб подал жалобу в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации на арбитра матча Хуана Мартинеса Мунуэру в связи с небрежным составлением судейского протокола.
Этот судья намеренно и умышленно проигнорировал оскорбления и грубые выкрики в адрес Винисиуса Жуниора («Винисиус, умри!» – Sports), несмотря на то, что наши футболисты настойчиво указывали ему на них, когда они раздавались.
Также «Реал» передал жалобу в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, чтобы нарушители были выявлены и наказаны.
В связи с этими прискорбными событиями на «Эль-Садаре» «Реал» дополнил жалобу, поданную в Генеральную прокуратуру в пятницу, 15 марта, в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора в районе Олимпийского стадиона на Монтжуике и стадиона «Метрополитано» в Мадриде, и просит установить личности виновных.
Мадридский «Реал» вновь осуждает эти жестокие нападения на почве расизма, дискриминации и ненависти и требует принять необходимые меры, чтобы раз и навсегда искоренить насилие, которому подвергается Винисиус Жуниор», – сказано в сообщении на сайте клуба.
«Винисиус, умри!» скандировали фанаты «Осасуны». Вингер «Реала» после дубля приложил руку к уху и указал на трибуны
«Реал» обратился в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы» и «Атлетико» перед матчами ЛЧ
Он как-то задевает Барсу или что, откуда столько желчи?)
Постоянно на кого-то пишут жалобы.
Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью.
Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
За разговоры
Всё у них прописано в обязанностях. Ещё и качество газона проверяют...
Во время игры ему что-то говорили другие игроки, а если например он лично не слышал?