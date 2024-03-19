«Реал» направил жалобы на судью, не внесшего крики «Винисиус, умри!» в протокол матча с «Осасуной», в федерацию и госкомиссию по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига происшествия болельщики Федерация футбола Испании Олимпик Льюис Компанис Эль-Садар Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Метрополитано дискриминация Футбол

«Реал» обратился в различные инстанции после матча против «Осасуны» (4:2).

«Наш клуб подал жалобу в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации на арбитра матча Хуана Мартинеса Мунуэру в связи с небрежным составлением судейского протокола.

Этот судья намеренно и умышленно проигнорировал оскорбления и грубые выкрики в адрес Винисиуса Жуниора («Винисиус, умри!» – Sports), несмотря на то, что наши футболисты настойчиво указывали ему на них, когда они раздавались.

Также «Реал» передал жалобу в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, чтобы нарушители были выявлены и наказаны.

В связи с этими прискорбными событиями на «Эль-Садаре» «Реал» дополнил жалобу, поданную в Генеральную прокуратуру в пятницу, 15 марта, в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора в районе Олимпийского стадиона на Монтжуике и стадиона «Метрополитано» в Мадриде, и просит установить личности виновных.

Мадридский «Реал» вновь осуждает эти жестокие нападения на почве расизма, дискриминации и ненависти и требует принять необходимые меры, чтобы раз и навсегда искоренить насилие, которому подвергается Винисиус Жуниор», – сказано в сообщении на сайте клуба.

«Винисиус, умри!» скандировали фанаты «Осасуны». Вингер «Реала» после дубля приложил руку к уху и указал на трибуны

«Реал» обратился в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы» и «Атлетико» перед матчами ЛЧ

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32 комментария
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После дела Негрейры следует тщательно проверять судей на предвзятость и банковские переводы из Каталонии
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Ответ Blaumerc
Не королевский клуб, а кляузный или как там называют доносчиков. Постоянно на кого-то пишут жалобы. Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью. Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
Реал защищает своего игрока - тебе какое дело?

Он как-то задевает Барсу или что, откуда столько желчи?)
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+6
Не королевский клуб, а кляузный или как там называют доносчиков.
Постоянно на кого-то пишут жалобы.
Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью.
Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
+33
-28
+5
Ответ NartApsua
Несложно догадаться, что примерно кричали 70 тысяч болельщиков Атлетико в адрес Феликса во время вчерашней игры. Че там по жалобе от Барсы?)
Реал должен был писать жалобу за Барсу?
+4
-1
+3
Ответ Blaumerc
Не королевский клуб, а кляузный или как там называют доносчиков. Постоянно на кого-то пишут жалобы. Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью. Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
кстати, а за что удалили Хави в последнем матче кто-нибудь понял?) матч не смотрел, только обзор.
+9
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они орали Урий! Улий! Угли! а стоп это не то.
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Ответ Blaumerc
Не королевский клуб, а кляузный или как там называют доносчиков. Постоянно на кого-то пишут жалобы. Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью. Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
Уж лучше продолжать давить ручных свистков(которые отбирают победу как недавно Мансано) чтобы больше не было судейских скандалов,или можно лицемерить как Хави и Лапорта,которые этих судей критикуют но ничего с этим делать не собираются)
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Ответ Borillaz
кстати, а за что удалили Хави в последнем матче кто-нибудь понял?) матч не смотрел, только обзор.
За то же что Винисиус карточки получает
За разговоры
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Ответ Гамарджоба Генацвале
На матчах Реала срочно нужно ввести должность наблюдателя по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью.
Биджо займись этим делом, к выходным отчитаешься .
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Ответ Олег Карпов
Какой-то бред, судья должен качественно судить 22 игроков на поле, а тут еще нужно каких-то дурачков с трибун расслышать
Бред, это когда Олег сам решает, что должны делать судьи в Испании)

Всё у них прописано в обязанностях. Ещё и качество газона проверяют...
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Ответ Михон Мясной
Мерзкий клубишко!
Пожизненно мерзкий это БПМФ.
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Ответ Borillaz
кстати, а за что удалили Хави в последнем матче кто-нибудь понял?) матч не смотрел, только обзор.
Он назвал Винисиуса Ниггером
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Ответ Blaumerc
Не королевский клуб, а кляузный или как там называют доносчиков. Постоянно на кого-то пишут жалобы. Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью. Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
Молчаливое поведение оставь у себя дома
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Ответ Blaumerc
Не королевский клуб, а кляузный или как там называют доносчиков. Постоянно на кого-то пишут жалобы. Ладно, сейчас сливочные предъявят о Хави который жалуется на газон или судью. Уж лучше высказать о судействе, чем заниматься официальными кляузами.
Лучше бы к матчам против Сити готовились!
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Ответ Pelerin
В обязанностях прописано... Во время игры судье напрямую говорили о выкриках... Судья ничего не сделал... На судью написали жалобу... Олег считает это бредом. Выздоравливай, Олег)
Мой посыл-судья судит игру. Все. А еще можно было написать, что судья сетку у ворот проверяет, вот это да, многое бы это поменяло?
Во время игры ему что-то говорили другие игроки, а если например он лично не слышал?
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Судья просто не хочет чтобы Винисиус умирал.
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Надо записывать всё, что кричат болельщики?
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Ответ NartApsua
Несложно догадаться, что примерно кричали 70 тысяч болельщиков Атлетико в адрес Феликса во время вчерашней игры. Че там по жалобе от Барсы?)
Я думаю что Барсе очень выгодно что бы этого крысёныша хейтили,это позволит сбить за него цену.)
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