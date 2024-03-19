«Реал» направил жалобы на судью, не внесшего крики «Винисиус, умри!» в протокол матча с «Осасуной», в федерацию и госкомиссию по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью

«Реал» обратился в различные инстанции после матча против «Осасуны» (4:2).

«Наш клуб подал жалобу в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации на арбитра матча в связи с небрежным составлением судейского протокола.

Этот судья намеренно и умышленно проигнорировал оскорбления и грубые выкрики в адрес («Винисиус, умри!» – Sports), несмотря на то, что наши футболисты настойчиво указывали ему на них, когда они раздавались.

Также «Реал» передал жалобу в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, чтобы нарушители были выявлены и наказаны.

В связи с этими прискорбными событиями на «Эль-Садаре» «Реал» дополнил жалобу, поданную в Генеральную прокуратуру в пятницу, 15 марта, в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора в районе Олимпийского стадиона на Монтжуике и стадиона « » в Мадриде, и просит установить личности виновных.

Мадридский «Реал» вновь осуждает эти жестокие нападения на почве расизма, дискриминации и ненависти и требует принять необходимые меры, чтобы раз и навсегда искоренить насилие, которому подвергается Винисиус Жуниор», – сказано в сообщении на сайте клуба.

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«Реал» обратился в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы» и «Атлетико» перед матчами ЛЧ