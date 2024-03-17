Мартинес Мунуэра не отразил в протоколе выкрики «Винисиус, умри!», написав, что фанаты вели себя «нормально». Карвахаль обращал внимание судьи на это

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи болельщики Даниэль Карвахаль Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Футбол

Судья матча «Реала» и «Осасуны» не отреагировал на выкрики в адрес Винисиуса.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 29-м туре Ла Лиги. В первом тайме фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль приложил палец к уху, чтобы обратить внимание судьи на эту кричалку. Однако Хуан Мартинес Мунуэра не отразил этот момент в своем протоколе. В графе, посвященной поведению болельщиков, арбитр написал: «Нормальное».

В этой игре вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.

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67 комментариев
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Ответ Лысый Гном
За такую кричалку нужно лишать права посещения стадиона. Дома на телевизор пускай потом кричат что хотят
Забавно что это предлагают персонажи типа тебя, выдающие в комментариях что то примерно того же уровня
+95
-28
+67
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно что это предлагают персонажи типа тебя, выдающие в комментариях что то примерно того же уровня
Ну так а в чем противоречие? Он осознает неприемлимость своих комментариев, поэтому только по ту сторону экрана и выдаёт их, считает что кто так же несдержан, должен быть изолирован со стадионов.
+51
-11
+40
За такую кричалку нужно лишать права посещения стадиона. Дома на телевизор пускай потом кричат что хотят
+85
-60
+25
Судьи в Испании просто некомпетентны. Но большинство клубов всё устраивает.
+23
-6
+17
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
Во первых : расистские кричалки уже были до гола винисиуса. А во вторых : Это не значит что человека можно оскорблять на расовой почве
+26
-11
+15
По моему мнению - любые расистские кричалки говорят о том что у тех кто это орет мозги не на том месте
+21
-9
+12
А местные все ещё считают, что судейки в Испании за Реал))

Хотя и по Мансано, и по этому - всё видно, в целом после новости о Суперлиге который год не объективно Реал засуживают

P. S. При этом действия клубного ТВ мне не нравятся, они ещё больше настраивают этих обиженок рефов против себя, что те ещё хуже судят. Вредители
+32
-24
+8
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
По моему мнению - любые расистские кричалки говорят о том что у тех кто это орет мозги не на том месте
Так это не расистская кричалка и что я этим делать непонятно
+12
-5
+7
Ответ Лысый Гном
За такую кричалку нужно лишать права посещения стадиона. Дома на телевизор пускай потом кричат что хотят
Там явно ваши братья по разуму кричали. Объект истерии другой, а интеллектуальная составляющая один-в-один)
+7
-2
+5
Ответ Tristan...
Меренгам, которые не понимают почему всё это происходит. Напоминаю - в прошлом сезоне после матча с Валенсией, Винисиус назвал всю Испанию расистами. Какое отношение к нему после этого вы ждёте от фанатов других клубов? Я такие действия не одобряю
Ммм, он назвал их расистами и они решили подтвердить его правоту? Разумно
+4
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+4
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Во первых : расистские кричалки уже были до гола винисиуса. А во вторых : Это не значит что человека можно оскорблять на расовой почве
Где тут расизм?
+3
0
+3
Ответ Случайно заскочил
А что тут удивительного, когда Винисиуса уже терпеть не могут половина болельщиков Реала? Вот и своих судей он уже подбешивает. Да что там говорить, когда уже даже инстаграмм Реала его стебёт и сравнивает с обезьяной. Не удивлюсь, если Перес станет платить за провокации, чтобы Винисиус побыстрее свалил из Испании.
И с чего ты решил, что половина болельщиков Реала против? Соц опрос проводил или ты просто пукнул в лужу?
+6
-4
+2
Я так понимаю что Ла Лига не знает что делать: с одной стороны они как бы и игрока должны защищать, а с другой стороны акции против него принимают форму снежного кома и неконтролируемой лавины.
Только что целые стадионы начать дисквалифицировать. Но на это лига пока не готова
+4
-2
+2
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Во первых : расистские кричалки уже были до гола винисиуса. А во вторых : Это не значит что человека можно оскорблять на расовой почве
А что тут расистского?
+3
-1
+2
Сча мадридские лицемеры раскажут что кричалки на Бернабеу "Иньеста умри ! " это другое

https://twitter.com/LxoMessismoFCB/status/1769324201805037952?t=bVY28PqGNaw5tILukhnORg&s=19

И это еа само деле другое , ведь Иньеста мало того что принёс Испании величие . Так ещё всегда был примером как на поле так и вне его .
+10
-9
+1
Ответ meringue
Проблема в том, что отстранили бы фанатов Валенсии или Атлетико от домашних игр команды матча так на три и это бы прекратилось. Сами клубы начали бы бороться с этим, а потому как это безнаказанно происходит - происходит и эффект снежного кома.
Странный посыл. Постоянные отстранения - это путь к тому, что любая жалоба игрока будет грозить отстранением стадиона, что ведет к нечестной конкуренции.
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Ответ King_X
А местные все ещё считают, что судейки в Испании за Реал)) Хотя и по Мансано, и по этому - всё видно, в целом после новости о Суперлиге который год не объективно Реал засуживают P. S. При этом действия клубного ТВ мне не нравятся, они ещё больше настраивают этих обиженок рефов против себя, что те ещё хуже судят. Вредители
Защищать это футбольное позорище которое каждый матч провоцирует болельщиков, игроков других клубов уже абсолютно всем надоело.
Наблюдать как это создание вечно ноет, толкает игроков своими грязными руками уже даже мадридские судьи не могут.
Пора это создвние вообще от футбола на пару месяцев отстранить. Такой глупой, бездарной истерички футбольный мир не видел... Не зря он фанат португальского кринжа кстати. По его пути пошёл
+1
0
+1
Ответ King_X
А местные все ещё считают, что судейки в Испании за Реал)) Хотя и по Мансано, и по этому - всё видно, в целом после новости о Суперлиге который год не объективно Реал засуживают P. S. При этом действия клубного ТВ мне не нравятся, они ещё больше настраивают этих обиженок рефов против себя, что те ещё хуже судят. Вредители
https://twitter.com/mcjpurbion/status/1769034824138813470?t=jx9e4dPPvlwWl6mlOz0sjQ&s=19

Ну да гримасничать и тыкать пальцем это так шутки ... а вот почесать нос это 3 матча штрафа Левандовскому.

Мансано вообще легенда Реала.... столько матчей для них вытащил
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+1
Ответ Borsiano
А что даёт право на провокации? Глупость или чувство безнаказанности?
Спроси у Винисиуса. С тем, что он дурачок, никто не спорит. Но и желать смерти дурачку на провокации так себе причина.
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Игорек Новиков , ты когда задаёшь вопросы удостоверься ,что ты не внес человека в чёрный список. А то выглядишь жалко, хотя жалко ты выглядишь +- всегда ))))
+2
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Ответ окечуква
Осасуну - расформировать, Памплону - закрыть на замок. Нефиг цацкаться с этими расистами, которые наверняка еще и фашисты, а может и наркоманы.
Или просто любят накатить, как ты.
+1
0
+1
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Во первых : расистские кричалки уже были до гола винисиуса. А во вторых : Это не значит что человека можно оскорблять на расовой почве
Арбитр сделал это намеренно - когда на кричалки обратил внимание Вини, то получил ЖК☝️
+3
-2
+1
Меренгам, которые не понимают почему всё это происходит. Напоминаю - в прошлом сезоне после матча с Валенсией, Винисиус назвал всю Испанию расистами.
Какое отношение к нему после этого вы ждёте от фанатов других клубов?

Я такие действия не одобряю
+4
-3
+1
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
Болелщики сами первый начили
+7
-6
+1
Ответ meringue
Или просто любят накатить, как ты.
Да, боулинг я люблю.
0
0
0
Ответ окечуква
Да, боулинг я люблю.
карманный ?
0
0
0
Ответ окечуква
Осасуну - расформировать, Памплону - закрыть на замок. Нефиг цацкаться с этими расистами, которые наверняка еще и фашисты, а может и наркоманы.
Проще выгнать Винисиуса из Испании
0
0
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уважение судье!
0
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Базированный судья
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Ответ Ophiomorph
Надеюсь по твоей матери или жене в следующий раз пройдутся, чтобы ты ощутил насколько это "нормально".
Так это для футбольной Испании норма, а не для меня. Помню Пике как только не обзывали в Мадриде и фанаты попугаев.
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