Мартинес Мунуэра не отразил в протоколе выкрики «Винисиус, умри!», написав, что фанаты вели себя «нормально». Карвахаль обращал внимание судьи на это
Судья матча «Реала» и «Осасуны» не отреагировал на выкрики в адрес Винисиуса.
Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 29-м туре Ла Лиги. В первом тайме фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль приложил палец к уху, чтобы обратить внимание судьи на эту кричалку. Однако Хуан Мартинес Мунуэра не отразил этот момент в своем протоколе. В графе, посвященной поведению болельщиков, арбитр написал: «Нормальное».
В этой игре вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.
Хотя и по Мансано, и по этому - всё видно, в целом после новости о Суперлиге который год не объективно Реал засуживают
P. S. При этом действия клубного ТВ мне не нравятся, они ещё больше настраивают этих обиженок рефов против себя, что те ещё хуже судят. Вредители
Только что целые стадионы начать дисквалифицировать. Но на это лига пока не готова
https://twitter.com/LxoMessismoFCB/status/1769324201805037952?t=bVY28PqGNaw5tILukhnORg&s=19
И это еа само деле другое , ведь Иньеста мало того что принёс Испании величие . Так ещё всегда был примером как на поле так и вне его .
Наблюдать как это создание вечно ноет, толкает игроков своими грязными руками уже даже мадридские судьи не могут.
Пора это создвние вообще от футбола на пару месяцев отстранить. Такой глупой, бездарной истерички футбольный мир не видел... Не зря он фанат португальского кринжа кстати. По его пути пошёл
Ну да гримасничать и тыкать пальцем это так шутки ... а вот почесать нос это 3 матча штрафа Левандовскому.
Мансано вообще легенда Реала.... столько матчей для них вытащил
Какое отношение к нему после этого вы ждёте от фанатов других клубов?
Я такие действия не одобряю