Мартинес Мунуэра не отразил в протоколе выкрики «Винисиус, умри!», написав, что фанаты вели себя «нормально». Карвахаль обращал внимание судьи на это

Судья матча «Реала» и «Осасуны» не отреагировал на выкрики в адрес Винисиуса.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 29-м туре . В первом тайме фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!»

Защитник «Реала» приложил палец к уху, чтобы обратить внимание судьи на эту кричалку. Однако Хуан Мартинес Мунуэра не отразил этот момент в своем протоколе. В графе, посвященной поведению болельщиков, арбитр написал: «Нормальное».

В этой игре вингер « » сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.