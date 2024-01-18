«Лион» за 12+8 млн евро купил у «Гента» форварда Орбана. Это 2-я сделка между клубами зимой

«Лион» объявил о приобретении форварда Гифта Орбана.

21-летний нападающий перешел во французский клуб из «Гента». Бельгийцы получат за него 12 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Также «Лион» будет должен перечислить « » 20% прибыли в случае перепродажи футболиста.

Орбан заключил с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

В текущем сезоне он забил 3 гола за 17 матчей в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr

Ранее «Лион» за 17+5 млн евро купил у «Гента» форварда сборной Бельгии U21 Малика Фофана.

«Мечтаю играть в «МЮ», «Сити», «Ливерпуле». Но не в «Арсенале» – они не хотят выигрывать титулы, похоже». Форвард «Гента» Орбан об АПЛ