«Лион» за 12+8 млн евро купил у «Гента» форварда Орбана. Это 2-я сделка между клубами зимой

Теги Лион лига 1 Франция Гент высшая лига Бельгия трансферы деньги Гифт Орбан Футбол

«Лион» объявил о приобретении форварда Гифта Орбана.

21-летний нападающий перешел во французский клуб из «Гента». Бельгийцы получат за него 12 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Также «Лион» будет должен перечислить «Генту» 20% прибыли в случае перепродажи футболиста.

Орбан заключил с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

В текущем сезоне он забил 3 гола за 17 матчей в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr

Ранее «Лион» за 17+5 млн евро купил у «Гента» форварда сборной Бельгии U21 Малика Фофана.

«Мечтаю играть в «МЮ», «Сити», «Ливерпуле». Но не в «Арсенале» – они не хотят выигрывать титулы, похоже». Форвард «Гента» Орбан об АПЛ

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7 комментариев
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Загорел Виктор
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Наконец то чёткий трансфер у ткачей.
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Ответ Great ManUtd
Не совсем понятно почему он не поехал на КАН.
Этот сезон провально проводит, не всегда в старте играет, мало забивает, прошлогоднего Орбана Лион бы не потянул
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Не совсем понятно почему он не поехал на КАН.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Неудивительно на каком месте они идут,лучше бы Бензема б вернули ,чем всякий хлам берут
потянут по зарплате ?
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Ответ Great ManUtd
Не совсем понятно почему он не поехал на КАН.
Конкуренция мощная в атаке у Нигерии
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