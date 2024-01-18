«Лион» за 12+8 млн евро купил у «Гента» форварда Орбана. Это 2-я сделка между клубами зимой
«Лион» объявил о приобретении форварда Гифта Орбана.
21-летний нападающий перешел во французский клуб из «Гента». Бельгийцы получат за него 12 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Также «Лион» будет должен перечислить «Генту» 20% прибыли в случае перепродажи футболиста.
Орбан заключил с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2028 года.
В текущем сезоне он забил 3 гола за 17 матчей в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ol.fr
Ранее «Лион» за 17+5 млн евро купил у «Гента» форварда сборной Бельгии U21 Малика Фофана.
«Мечтаю играть в «МЮ», «Сити», «Ливерпуле». Но не в «Арсенале» – они не хотят выигрывать титулы, похоже». Форвард «Гента» Орбан об АПЛ