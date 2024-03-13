Левандовски забил 94-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду и Месси

Теги Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил 94-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» отличился в матче с «Наполи» в 1/8 финала (3:1).

Польский футболист занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории этого турнира – на его счету 94 мяча. Больше забили только Криштиану Роналду (141) и Лионель Месси (129).

Подробную статистику Левандовского можно найти здесь.

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48 комментариев
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Да, Кубарси крут, и все остальные, но отмечу, как знатно полакомился за 180 минут кунде грузинским хачапури
+65
-10
+55
Ответ Кирилл
Как же Леве повезло, что Роберто с Илкаем разыграли такую шикарную стеночку и выкатили ему на пустые ворота - сложно не попасть )
Вчера один фрукт не попал))
+57
-9
+48
Это Роберто забил Левандовским
+40
0
+40
Как же Леве повезло, что Роберто с Илкаем разыграли такую шикарную стеночку и выкатили ему на пустые ворота - сложно не попасть )
+31
-5
+26
Ответ falkao2013
Сыграл просто отвратительно. До гола его вообще видно не было.
Нормально сыграл, в двух первых голах хорошо увел цз, хватит от него требовать игры Месси и прайм Суареса, давайте ему мячи по чаще и он будет давать результат и в 35, что сейчас и делает)
+28
-3
+25
Вспоминаю, как Черданцев ещё в 2011 году пророчил
"Ну, Левандовский это просто польское бревно. Ещё сезон-другой продержится, это максимум".
Видимо, именно этот прогноз и дал Роберту долгую прекрасную карьеру.
+16
0
+16
Ответ falkao2013
Сыграл просто отвратительно. До гола его вообще видно не было.
Полный бред такое писать, он не Месси или Роналду или даже тотже Суарес, это чистой воды столб, Левандовски футболис момента, дай ему мячь в пустые он забьёт, 1-2 игрока в перейди него перед воротами он может обвести мечь вокруг них, может забить из-за приделов штрафной, но не больше, пускай он и не выделяется в играх, но дай ему момент 50/50 он забьёт 80% случае, моменты в пустые он забьёт, но не более, это игрок с хорошим чиством момента, одним из лучших в футболе, вот что его отличает от редовых форвардов, поэтому он и один из лучших, поэтому он в ТРОЙКЕ ПО ГОДАМ В ЛЧ
+13
-3
+10
Ответ Евгений Орлов
Да, Кубарси крут, и все остальные, но отмечу, как знатно полакомился за 180 минут кунде грузинским хачапури
Блин, мне теперь грузинских хинкали захотелось на ночь глядя😕
+9
-1
+8
Ответ VuNePonimaete
Блин, мне теперь грузинских хинкали захотелось на ночь глядя😕
Да с винцом красненьким…)
+6
0
+6
Ну, раньше он забивал нормальные голы, конечно, был крутым игроком. А, сейчас забивает чаще такие голы, как сегодня второй. На блюдечке ему выкатили Илкай с Роберту
+6
-1
+5
Ответ Artem Piatkov the Best
Комментарий скрыт
Артёмка с 1000 созданными акками вот это космос.
Такого уровня никогда и никому не достигнуть
+5
-1
+4
Ответ Artem Piatkov the Best
Комментарий скрыт
Тема!Спать пора,у тебя завтра химия
+4
0
+4
Ответ Artem Piatkov the Best
Комментарий скрыт
сколько с оффсайдов и левых пенок? И никакого космоса уже
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сдал сильно по физике. Думаю, последний сезон в Барсе.
Почти не сдал именно по физике. Не идеально вписывается в стиль сегодняшней Барсы - это да. Но ещё сезон точно отыграет.
+3
0
+3
Ответ Евгений Орлов
Да, Кубарси крут, и все остальные, но отмечу, как знатно полакомился за 180 минут кунде грузинским хачапури
Да, тот аж утёк в центр или даже направо, как ткемали🤓
+4
-1
+3
Комбинация с голом Роберта - шик!
Оказался там, где надо, молодец!
+4
-1
+3
Как же хороши мои одногодки (Ямаль и Кубарси)
+2
0
+2
Ответ b_arfa
Нормально сыграл, в двух первых голах хорошо увел цз, хватит от него требовать игры Месси и прайм Суареса, давайте ему мячи по чаще и он будет давать результат и в 35, что сейчас и делает)
Спорить не буду. Последние 30 минут его игнорировали Канселу,Гюндоган и Рафинья. Поляку повезло,что Роберто ещё не совсем забыл как играет Барселона. Ладно,проехали. С победой!
+2
0
+2
машина .
+3
-1
+2
Ответ Евгений Орлов
Да, Кубарси крут, и все остальные, но отмечу, как знатно полакомился за 180 минут кунде грузинским хачапури
Слушай, я тоже рад победе Барсы. Но к чему здесь этот жирный шовинизм?
+2
0
+2
Ответ adriano_070
Хочется побольше видеть голов от Левы времен Баварии, где он из ничего делал гол. Сегодня же он забил то, что не забить было просто невозможно. Он должен стать лидером команды, который способен решать матч в одиночку. К сожалению, пока что такого и близко не видно.
Так он старый. Не будет такого больше, обычный спад, который ничем не обратишь. Барселона виновата сама, что держит его.
+2
0
+2
Ответ bel01
Почти не сдал именно по физике. Не идеально вписывается в стиль сегодняшней Барсы - это да. Но ещё сезон точно отыграет.
Он изначально и не вписывался в её стиль. Будут просить снижение зп, если согласится, возможно, останется ещё на сезон, но вряд ли.
+2
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+2
Вообще, надо признать, что Барселона провела в целом прекрасный матч.
И Лёва тоже был в ударе. Кроме гола множество умных полезных открываний весь матч, отличная игра без мяча, особенно для такого возраста
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
Лучший игрок мира 2020-21 для всех адекватных людей
спасибо за напоминание "самый адекватный человек в мире"
+3
-2
+1
Ответ Leon Petov
69 голов в 2021 году, но дали за Копу и провал на клубном уровне
Где ЗМ Месси 2018 за голы тогда?)))
+4
-3
+1
всё Таки нагнул Бензина))) молодец) не 2 хет-трика подряд в плей-офф но тоже неплохо)))
+3
-2
+1
Ответ Roman Betenya
Да что ж это такое, куда смотрят санитары?
вероятно за ромкой. другого обьяснения нет.
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Ответ Nikolaus_H
Вчера один фрукт не попал))
могильщик
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Пару сезонов на высоком уровне ещё точно отыграет.
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Ответ Leon Petov
51 гол это не 69
а 69 не 91
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