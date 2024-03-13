Левандовски забил 94-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду и Месси

Роберт Левандовски забил 94-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» отличился в матче с « » в 1/8 финала (3:1).

Польский футболист занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории этого турнира – на его счету 94 мяча. Больше забили только (141) и (129).

Подробную статистику Левандовского можно найти здесь.