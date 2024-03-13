Левандовски забил 94-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду и Месси
Роберт Левандовски забил 94-й гол в Лиге чемпионов.
Нападающий «Барселоны» отличился в матче с «Наполи» в 1/8 финала (3:1).
Польский футболист занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории этого турнира – на его счету 94 мяча. Больше забили только Криштиану Роналду (141) и Лионель Месси (129).
Подробную статистику Левандовского можно найти здесь.
"Ну, Левандовский это просто польское бревно. Ещё сезон-другой продержится, это максимум".
Видимо, именно этот прогноз и дал Роберту долгую прекрасную карьеру.
Такого уровня никогда и никому не достигнуть
Оказался там, где надо, молодец!
И Лёва тоже был в ударе. Кроме гола множество умных полезных открываний весь матч, отличная игра без мяча, особенно для такого возраста