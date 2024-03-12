Мансано 2-й тур подряд не получит назначений в Ла Лиге после скандала на матче «Реала» и «Валенсии»
Хесус Хиль Мансано по-прежнему отстранен от Ла Лиги после скандала на игре «Реала».
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
Как пишет Relevo, Мансано второй тур подряд останется без назначения на матч Ла Лиги, если не произойдет неожиданных изменений (связанных, например, с травмами кого-то из назначенных арбитров).
Мансано не работал на матчах 28-го тура Ла Лиги, но это решение могло быть не связано с наказанием от технического комитета, так как арбитров нередко назначают на матчи через тур, чтобы дать отдых.
Таким образом, Мансано сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных.
Гол случился на 99 минуте.
То есть он должен был давать играть больше просто по логике. НО. Так как судья может вообще ничего не добавлять, даже если полтайма никто не играл (он может свистнуть сразу после 90 минуты), то за это его наказать не могут. И наказывают за то, что свистнул не вовремя.
Лучше бы не дал подать угловой и все.
И да, так хотел помочь Мадриду, что в доп время назначил пенальти и потом отменил его только после видео просмотра)) Видимо, пытался отвести подозрения от себя))