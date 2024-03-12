Мансано 2-й тур подряд не получит назначений в Ла Лиге после скандала на матче «Реала» и «Валенсии»

Хесус Хиль Мансано по-прежнему отстранен от Ла Лиги после скандала на игре «Реала».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

Как пишет Relevo, Мансано второй тур подряд останется без назначения на матч , если не произойдет неожиданных изменений (связанных, например, с травмами кого-то из назначенных арбитров).

Мансано не работал на матчах 28-го тура Ла Лиги, но это решение могло быть не связано с наказанием от технического комитета, так как арбитров нередко назначают на матчи через тур, чтобы дать отдых.

Таким образом, Мансано сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных.