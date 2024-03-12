Мансано 2-й тур подряд не получит назначений в Ла Лиге после скандала на матче «Реала» и «Валенсии»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Футбол

Хесус Хиль Мансано по-прежнему отстранен от Ла Лиги после скандала на игре «Реала».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

Как пишет Relevo, Мансано второй тур подряд останется без назначения на матч Ла Лиги, если не произойдет неожиданных изменений (связанных, например, с травмами кого-то из назначенных арбитров). 

Мансано не работал на матчах 28-го тура Ла Лиги, но это решение могло быть не связано с наказанием от технического комитета, так как арбитров нередко назначают на матчи через тур, чтобы дать отдых.

Таким образом, Мансано сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных.

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26 комментариев
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На самом деле его назначили.. Но через три секунды после закрытия заявки.
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Отнял два очка и подарил красную карточку - и всего то пару игр пропускает.
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Комментарий скрыт
Для Мансано ничего страшного, он всё равно больше денег заработал
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Ответ Футбол_это_жизнь
Опять мадридцы все перевернули! Мансано и Лига признали ошибку судьи! Но не в том, что он должен был засчитывать гол, а в том, что он вообще не должен был давать 1. Угловой 2. Свистеть сразу после того как мяч покинул штрафую после углового! Хотел помочь Мадриду жав им экстра времени, в итоге враг номер 1. Неблагодарные
Судья добавил 7 минут ко второму тайму. Потом в добавленное время была замена + он 2 минуты смотрел VAR.
Гол случился на 99 минуте.

То есть он должен был давать играть больше просто по логике. НО. Так как судья может вообще ничего не добавлять, даже если полтайма никто не играл (он может свистнуть сразу после 90 минуты), то за это его наказать не могут. И наказывают за то, что свистнул не вовремя.

Лучше бы не дал подать угловой и все.

И да, так хотел помочь Мадриду, что в доп время назначил пенальти и потом отменил его только после видео просмотра)) Видимо, пытался отвести подозрения от себя))
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Его же на 2 два тура отстранили. Логично же, или sports.ru нужно как всегда бросать дрова в горячий огонь.
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Прочитал новость что это недоразумение дисквалифицировали до конца сезона. Надеюсь правда.
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Так он отстранён. К чему эта новость?)
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когда Барсе отменяли забитый гол, когда мяч пересекал на полметра линию ворот, никакого скандала не было почему-то. А тут забили гол после финального свистка - и скандал?
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Ответ dr. cage
На самом деле его назначили.. Но через три секунды после закрытия заявки.
Там вышла новость что его дисквалнули до конца сезона relevo выпустил инфу про это
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Отнял два очка и подарил красную карточку - и всего то пару игр пропускает.
Ну не пару, всё же до конца сезона еще 10 туров
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Ответ fatei4
Что значит подарил? Бычить на судью нельзя ни до ни после свистка. Ну, всем, кроме винисиуса. Этому всё можео
По версии адептов каталонского кабинета Беллингем должен был сказать "блин, ну ладно" и спокойно пойти в раздевалку. И ведь он даже не оскорбил судью)
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Ответ Pamir88
Офигеть! И как теперь судьям судит честно матчи Мадрида, если их потом вот так вот отстраняют? Совсем совесть потеряли в ФФИ и внаглую плюют на всех болел и клубы, кроме Мадрида
Комментарий удален модератором
Ответ BarCa
Его же на 2 два тура отстранили. Логично же, или sports.ru нужно как всегда бросать дрова в горячий огонь.
Можно новость где его именно отстранили? Была речь именно не про отстранение, а про то что его не планируют назначать на игры. Это как бы разные вещи.
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