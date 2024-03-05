Мансано отстранен минимум на 2 тура Ла Лиги после матча «Валенсия» – «Реал». Судья признал ошибку в эпизоде со свистком на 99-й за мгновение до гола Беллингема

Арбитр Хесус Хиль Мансано временно отстранен от работы в Ла Лиге.

Напомним, на 99-й минуте матча « » – «Реал» в 27-м туре Ла Лиги Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

После финального свистка футболисты « » окружили судью и начали спорить с ним. За агрессивное поведение прямую красную карточку получил Джуд Беллингем.

По информации Archivo VAR, Технический комитет судей (CTA) временно отстранил Мансано от работы на матчах Ла Лиги. Арбитр не будет получать назначений как минимум в двух турах – отстранение также будет касаться работы на ВАР.

Сообщается, что сам Хиль Мансано признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.

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