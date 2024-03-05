Мансано отстранен минимум на 2 тура Ла Лиги после матча «Валенсия» – «Реал». Судья признал ошибку в эпизоде со свистком на 99-й за мгновение до гола Беллингема

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Футбол

Арбитр Хесус Хиль Мансано временно отстранен от работы в Ла Лиге.

Напомним, на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал» в 27-м туре Ла Лиги Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

После финального свистка футболисты «Реала» окружили судью и начали спорить с ним. За агрессивное поведение прямую красную карточку получил Джуд Беллингем.

По информации Archivo VAR, Технический комитет судей Испании (CTA) временно отстранил Мансано от работы на матчах Ла Лиги. Арбитр не будет получать назначений как минимум в двух турах – отстранение также будет касаться работы на ВАР.

Сообщается, что сам Хиль Мансано признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. «Мадрид» видит след «Барсы»

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52 комментария
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Провести бы его по улицам Мадрида , как провел Серсею его воробейшество
+51
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Увы но очков этим не вернешь. Отменяйте хотя бы карточки.
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Очень легко отделался. Не удивлюсь если его назначат на Эль класико
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Ответ Владимир Владимир
Хз, как по мне, то тогда надо вспомнить, что пенальти на игроке Валенсии за фол Тчуамени не поставили при 2-1. Ну свистнул и свистнул, сделал это до подачи, время добавленное уже вышло, угловой разыграли, что ещё надо? Судейский цирк во всех лигах Европы каждый тур. Вон посмотрите в Италии какие пенальти Интеру ставят и за что удаляют игроков Лацио. И так весь сезон.
какой фол Тчуамени? ты что куришь?🤦‍♂️
+21
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+17
Ответ bostonKG
Провести бы его по улицам Мадрида , как провел Серсею его воробейшество
Воробьи за это нормально так поплатились
+13
-1
+12
После таких перфомансов, нужно отстранят до конце сезона.
+17
-7
+10
Ответ Владддд
В 2017 году Мансано также дал свисток на перерыв, когда Малага нанесла голевой удар по воротам Реала, что было тогда?
Что за вброс ? Интернет все помнит . Там как раз таки мяч ушел , никакого гола не было .
+6
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+5
И все? На два тура и все? То есть арбитр творит дичь, а ему всего два тура? Джуд может пропустить 2-3 матча из за этого арбитра, который кстати признал свою ошибку, а ему всего два тура. Поэтому и творят что хотят судьи, потому что на два тура отстранят и все.
+8
-3
+5
Только вот очки ни кто не вернет, да и карточку не отменят
+5
-3
+2
А Сото градо отстраняли, когда он у Барсы два раза победы украл в этом сезоне?
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Так судьи в ла лиге результативно ошибались в матчах почти против каждой команды. Почему раньше не отстраняли за это?
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прецендент создан - теперь бы также отстранять арбитров, если ошибутся против других команд
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Ответ В поисках смысла
Только 3 очка от этого никто Реалу не вернёт.
Переживут как нибудь, арбитры и в матчах с другими командами ошибаются, только воя такого не было ни когда.
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Это не ошибка, а профнепригодность
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Тут бы мининум до конца чемпа убрать за непонимание футбола.
+5
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Правильно, что отстранили. В следующий раз арбитр, прежде чем какую-нибудь чушь сотворить, дважды подумает. А не закончится ли это тем, что он на какое-то время останется без работы и соответственно заработка. Глядишь и перестанут так косячить
+5
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На целых два тура ! Суровое наказание , ничего не скажешь
+2
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+1
Вот не знаю даже. На пользу это для будущих суждений или наоборот еще больше усугубит судейство.
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Ответ meringue
Сделали вид что типа старались что-то делать. По итогу Беллингем пропустит 2-3 матча за то что его обокрали и этот судейка отстранён на 2 матча). Цирк да и только.
Надо было сразу в тюрьму, чтобы маргарины не растаяли окончательно.
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Ответ deadjoker
Так судьи в ла лиге результативно ошибались в матчах почти против каждой команды. Почему раньше не отстраняли за это?
Потому что это не Реал был.
Другие клубы понимают, что арбитры ошибаются.
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Ответ Станислав Л
так я это и имел ввиду
Так моя мысль не противоречит твоей.))
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Ответ Sergey
Не будет такого в Испании. История с Винисиусом в прошлом сезоне одно из подтверждений. Реал гос проект Испании, его хотелки будут удовлетворяться, других нет.
так я это и имел ввиду
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Ответ Raindrop Drop Top
А когда не отменяли 🤣
Отменят, а то ведь можно и пластинку вновь включить об ущемлении прав темнокожих.)))
Реалу в Испании можно все.
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Ответ R Popov
Это отменит дисквалификацию Беллингема ?
А когда не отменяли 🤣
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Ответ Hesen Nuriyev
признал ошибку, ок, но очков за эти признания никто не добавит
И карточки не отменит
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Ответ brace
Если у него горела ставка, он свистнул соответственно, выиграл её, то ему плевать на эти 2 матча отстранения)
Что за чушь? И какая ставка у него горела?)
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Ответ brace
Если у него горела ставка, он свистнул соответственно, выиграл её, то ему плевать на эти 2 матча отстранения)
Да какая ставка может гореть у арбитра уровня Ла Лиги. Только если он лудоман упоротый, а так зачем ему это надо?
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Ответ Леопардер
Правильно, что отстранили. В следующий раз арбитр, прежде чем какую-нибудь чушь сотворить, дважды подумает. А не закончится ли это тем, что он на какое-то время останется без работы и соответственно заработка. Глядишь и перестанут так косячить
Если у него горела ставка, он свистнул соответственно, выиграл её, то ему плевать на эти 2 матча отстранения)
+4
-4
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Ответ Barsenoga
За такое судейство пора снять с реала 20 очков или отправить в сегунду а чемпионом как в прошлом годе как и всегда станет моя барса.
барсуки ещё больше заработали очков
+2
-2
0
Ответ Владимир Владимир
Хз, как по мне, то тогда надо вспомнить, что пенальти на игроке Валенсии за фол Тчуамени не поставили при 2-1. Ну свистнул и свистнул, сделал это до подачи, время добавленное уже вышло, угловой разыграли, что ещё надо? Судейский цирк во всех лигах Европы каждый тур. Вон посмотрите в Италии какие пенальти Интеру ставят и за что удаляют игроков Лацио. И так весь сезон.
Чувак, ты сейчас такой тут объективный, потому что не твой клуб обокрали, и в другом случае орал бы тут больше всех.
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