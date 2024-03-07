Беллингем о дисквалификации в Ла Лиге: «Я не сказал ничего оскорбительного. Два матча за это – смехотворно»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Хесус Хиль Мансано Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о 2-матчевой дисквалификации в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

В протоколе матча причиной удаления Беллингема названа его фраза «##### [блин], это гол!», сказанная арбитру «в агрессивном состоянии».

Вчера стало известно, что Джуда дисквалифицировали на две игры чемпионата за «неуважительное отношение к судье». 

«Скажу одно: то, что случилось, связано с судьей и его решением свистнуть. Нужно помнить, что он человек, но я – тоже. Чтобы оценивать мои действия, им нужно было в большей степени прибегать к здравому смыслу.

Я не сказал ничего оскорбительного. И мои слова не отличались от того, что говорили мои партнеры по команде. Думаю, иногда на мне хотят преподать урок из-за того, что я недавно перешел.

Я несу ответственность за свои действия. Не горжусь ими, но думаю, что два матча за это – смехотворно. Если наказание таким и останется, я должен принять эту ответственность. Тогда поболею с трибун», – сказал Беллингем в интервью Movistar+.

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19 комментариев
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За «смехотворно» могут еще одну игру добавить
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Ответ f0rmoceft
Там вроде жест какой-то был, если не ошибаюсь
Да, нос почесал.
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а когда Лёву на 3 матча ?
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Особое отношение у судей к Беллингему. Когда надо не светят, хотя по нему буквально проходятся. А ему самому чуть что сразу карточка🟨🟥
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Молчание-золото! (С)
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Потому и два что не остыл.
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Я представляю этот комментарий языком Юрана. И сразу всё на своих местах.)
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А в чём неуважение к судье, в том что Джуд сказал, что это был гол?
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Ответ Anathan
Такой скромный был до перехода в Реал и в какого токсика превратился на Бернабеу. Воздух там все-таки какой-то другой
И в какого токсика он превратился? Факты может какие?
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Ответ Anathan
Такой скромный был до перехода в Реал и в какого токсика превратился на Бернабеу. Воздух там все-таки какой-то другой
Играет с сердцем, любимчик фанатов, где желчь? Из-за того, что на эмоциях что-то высказал?! Лучше бы сказал, что он стал пукать после перехода в Реал, до этого не был таким
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