Беллингем о дисквалификации в Ла Лиге: «Я не сказал ничего оскорбительного. Два матча за это – смехотворно»

Джуд Беллингем высказался о 2-матчевой дисквалификации в Ла Лиге.

Полузащитник « » получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

В протоколе матча причиной удаления названа его фраза «##### [блин], это гол!», сказанная арбитру «в агрессивном состоянии».

Вчера стало известно, что Джуда дисквалифицировали на две игры чемпионата за «неуважительное отношение к судье».

«Скажу одно: то, что случилось, связано с судьей и его решением свистнуть. Нужно помнить, что он человек, но я – тоже. Чтобы оценивать мои действия, им нужно было в большей степени прибегать к здравому смыслу.

Я не сказал ничего оскорбительного. И мои слова не отличались от того, что говорили мои партнеры по команде. Думаю, иногда на мне хотят преподать урок из-за того, что я недавно перешел.

Я несу ответственность за свои действия. Не горжусь ими, но думаю, что два матча за это – смехотворно. Если наказание таким и останется, я должен принять эту ответственность. Тогда поболею с трибун», – сказал Беллингем в интервью Movistar+.

Джуд повторил рекорд Дзюбы в ЛЧ. Мбаппе – совладелец