Окружение Родриго считает, что на его результативности сказывается игра на неродной позиции. Но он адаптировался к правому флангу ради «Реала»
Окружение Родриго назвало причину спада в результативности вингера «Реала».
23-летний бразилец забил лишь 1 гол в 12 последних матчах во всех турнирах. При этом он остается одним из самых результативных игроков «Мадрида» в этом сезоне – с 13 голами и 8 передачами он уступает только Винисиусу Жуниору (16 голов и 8 передач) и Джуду Беллингему (20 голов и 9 передач).
По ходу сезона Родриго периодически подвергается критике за недостаточную результативность, а болельщики выражают сомнения относительно того, что футболист будет играть в стартовом составе в случае прихода Килиана Мбаппе.
Как сообщает The Athletic, окружение Родриго отмечает, что он играет не на своей привычной позиции на левом фланге, и вингеру пришлось адаптироваться на правом фланге на благо команды, что отрицательно сказалось на его результативности.
Люди в окружении футболиста также утверждают, что, о чем бы ни говорили цифры, Родриго всегда проявляет себя в важных матчах, особенно в Лиге чемпионов. Его близкие говорят, что цель игрока – стать легендой «Реала».
В клубе Родриго поддерживают, а главный тренер «Реала» Карло Анчелотти постоянно ставит в состав бразильца, а не Браима Диаса.
В прошлом сезоне он точно также смотрелся в разы лучше выходя именно на левом фланге.
В общем у Реала оба бразильца хороши на левом фланге, а на других позициях резко хуже 🤷 Их нужно делать конкурентами за левый фланг.
Он однозначно уступает в физике Винни - но по работе обеими ногами/головой(физически и ментально) превосходит, и сильно - поэтому и играет правого вингера.
Мбаппе и Виниусу конкурент слева.
Родриго удобнее слева, он лучше играет когда Винни нет.
Но Винни куда сильнее на профильной позиции.
Может быть Родриго и правильно будет сменить клуб через год-два.