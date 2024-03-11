Окружение Родриго считает, что на его результативности сказывается игра на неродной позиции. Но он адаптировался к правому флангу ради «Реала»

Окружение Родриго назвало причину спада в результативности вингера «Реала».

23-летний бразилец забил лишь 1 гол в 12 последних матчах во всех турнирах. При этом он остается одним из самых результативных игроков « » в этом сезоне – с 13 голами и 8 передачами он уступает только Винисиусу Жуниору (16 голов и 8 передач) и Джуду Беллингему (20 голов и 9 передач).

По ходу сезона Родриго периодически подвергается критике за недостаточную результативность, а болельщики выражают сомнения относительно того, что футболист будет играть в стартовом составе в случае прихода Килиана Мбаппе.

Как сообщает The Athletic, окружение Родриго отмечает, что он играет не на своей привычной позиции на левом фланге, и вингеру пришлось адаптироваться на правом фланге на благо команды, что отрицательно сказалось на его результативности.

Люди в окружении футболиста также утверждают, что, о чем бы ни говорили цифры, всегда проявляет себя в важных матчах, особенно в Лиге чемпионов. Его близкие говорят, что цель игрока – стать легендой «Реала».

В клубе Родриго поддерживают, а главный тренер «Реала» Карло Анчелотти постоянно ставит в состав бразильца, а не Браима Диаса.