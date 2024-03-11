Окружение Родриго считает, что на его результативности сказывается игра на неродной позиции. Но он адаптировался к правому флангу ради «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Родриго Футбол

Окружение Родриго назвало причину спада в результативности вингера «Реала».

23-летний бразилец забил лишь 1 гол в 12 последних матчах во всех турнирах. При этом он остается одним из самых результативных игроков «Мадрида» в этом сезоне – с 13 голами и 8 передачами он уступает только Винисиусу Жуниору (16 голов и 8 передач) и Джуду Беллингему (20 голов и 9 передач).

По ходу сезона Родриго периодически подвергается критике за недостаточную результативность, а болельщики выражают сомнения относительно того, что футболист будет играть в стартовом составе в случае прихода Килиана Мбаппе.

Как сообщает The Athletic, окружение Родриго отмечает, что он играет не на своей привычной позиции на левом фланге, и вингеру пришлось адаптироваться на правом фланге на благо команды, что отрицательно сказалось на его результативности.

Люди в окружении футболиста также утверждают, что, о чем бы ни говорили цифры, Родриго всегда проявляет себя в важных матчах, особенно в Лиге чемпионов. Его близкие говорят, что цель игрока – стать легендой «Реала».

В клубе Родриго поддерживают, а главный тренер «Реала» Карло Анчелотти постоянно ставит в состав бразильца, а не Браима Диаса.

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30 комментариев
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Отчасти правда... когда Вини был в лазарете Родриго показывал свой лучший футбол играя левым вингером.
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Походу все забыли о том, что во время отсутствия Винисиуса Родриго рвал и метал :)
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Родриго пора выходить из окружения
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Походу все забыли о том, что во время отсутствия Винисиуса Родриго рвал и метал :)
У людей короткая память - все забыли, что в Бразилии до перехода в Мадрид он был левым вингером и был прекрасен.
+9
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+7
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
Отчасти правда... когда Вини был в лазарете Родриго показывал свой лучший футбол играя левым вингером.
Согласен. Там Родриго был прям очень хорошо. Тяжело человек с рабочей правой ногой смещаться в центр с левого фланга
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Походу все забыли о том, что во время отсутствия Винисиуса Родриго рвал и метал :)
Да, играя на позиции Винисиуса 😅 Естественно, с возвращением Винни, последний занял левый фланг, а Родриго опять вернулся на правый... что и сказалось на статистике.

В прошлом сезоне он точно также смотрелся в разы лучше выходя именно на левом фланге.

В общем у Реала оба бразильца хороши на левом фланге, а на других позициях резко хуже 🤷 Их нужно делать конкурентами за левый фланг.
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Доля правды в этом безусловно есть, когда Родриго играет на левом фланге, он выглядит куда сильнее и результаты говорят сами себя. Но он уже много лет играет на правом фланге и уже должен был привыкнуть к этой позиции и подобрать ключи и методику игры. Ну и конечно же стабильности ему очень не хватает.
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Ответ igls54
Родриго пора выходить из окружения
Повторюсь - но Родриго вообще-то левый вингер (таким его Мадрид и покупал). Но он на год младше Винисиуса - и ему приходится приспосабливаться и в клубе, и в сборной.

Он однозначно уступает в физике Винни - но по работе обеими ногами/головой(физически и ментально) превосходит, и сильно - поэтому и играет правого вингера.
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Ответ Edson Barbosa
ах ты же бедненький)
А че нет? Любой, у кого глаза не растут из седалища, видел разницу между Родриго слева на фланге и справа. Притом даже во втором варианте он приносит пользу и играет отлично, хотя и не без спадов. И альтернативы ему даже на не родной позиции в мире очень мало.
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Ответ Artuom Batishev
Да, играя на позиции Винисиуса 😅 Естественно, с возвращением Винни, последний занял левый фланг, а Родриго опять вернулся на правый... что и сказалось на статистике. В прошлом сезоне он точно также смотрелся в разы лучше выходя именно на левом фланге. В общем у Реала оба бразильца хороши на левом фланге, а на других позициях резко хуже 🤷 Их нужно делать конкурентами за левый фланг.
Там ещё и мбаппе приведут)
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Родриго очень хороший игрок жаль что наверное с приходом Мбаппе сядет на лавку или покинет Реал .
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Ответ ПомБур-Шиномонтажник
Отчасти правда... когда Вини был в лазарете Родриго показывал свой лучший футбол играя левым вингером.
Он и играл левым вингером в юношестве в Бразилии - но перейдя в Мадрид (и понимая перспективы в сборной Бразилии) при наличии на год старшего Винисиуса - стал правыи вингером (ну и центральным нападающим, когда Анчи желает)
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пора Родриго дурака не валять и уходить из Реала. И так играет не на удобной позиции, а с приходом Мбаппе вообще на лавку сядет
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Родриго не может давать тот обьем который дает Винисиус , выматывая защитников противника . Но как игрок Родриго тоньше и попыток дриблинга ему нужно заметно меньше для успеха в отличии от великого дриблера Винисиуса , любителя обрезов и потерь .
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Большие шансы сесть на лавку.
Мбаппе и Виниусу конкурент слева.
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Не, ну с приходом Мбаппе конкуренция на левом фланге станет послабее и Родриго раскроется
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кстати,не так уж и плохо они втроем играют-50 голов и 25 передач - отличные показатели,учитывая,что вини почти 2 месяца,а белингем месяц пропустил)
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Так то правда.
Родриго удобнее слева, он лучше играет когда Винни нет.
Но Винни куда сильнее на профильной позиции.
Может быть Родриго и правильно будет сменить клуб через год-два.
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