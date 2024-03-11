Положение Доку при ударе шипами в грудь Мак Аллистеру видеоассистенты Оливера сочли «приемлемым». Их разговор слышал комментатор Sky Sports Друри

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Sky Sports Майкл Оливер Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Комментатор Sky Sports слышал, что судьи сказали про эпизод с Жереми Доку.

В 28-м туре АПЛ на 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «Манчестер Сити», намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Игра завершилась вничью – 1:1.

Питер Друри слышал, что в ходе обсуждения инцидента говорили отвечающие за просмотр видео помощники рефери. По его словам, было решено, что положение Доку при попытке сыграть в мяч было «приемлемым».

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53 комментария
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"Приём, приём, нога в приемлемом положении, шипы не раздробили рёбра, всё чисто. Приём, как поняли?"
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Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Как это отменяет тот факт, что была чистая пенка?
+42
-10
+32
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память?

взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно)

в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная

при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
+51
-31
+20
Ответ Михо
Это пенальти. Почему Оливер считается лучшим арбитром АПЛ, непонятно
Скорее это говорит об уровне английских судей.
От создателей "Линию провели не по тому игроку", "Забыли провести линию" и "Тэйлор мой друг, поэтому я решил не подставлять его и не говорить, что он ошибся", ну и многих других
+16
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Ответ Евгений Сидоров
"Приём, приём, нога в приемлемом положении, шипы не раздробили рёбра, всё чисто. Приём, как поняли?"
и в конце обсуждения вот это:
ты крутой .
- да ты тоже, ок!
да, мы все ок.
+13
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+12
Ответ morphvirg
Что мешало Диасу до этого забить 3-4?)) Понятно, что это скорее пенка, чем не пенка. Но виноваты в ничьей игроки Ливерпуля,которые обязаны были забить до этого и спокойно закончить матч.
То есть если Диас промахнулся нможно пенку не ставить по твоей логике?
+10
-3
+7
Это пенальти. Почему Оливер считается лучшим арбитром АПЛ, непонятно
+14
-9
+5
Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Мне, например, все равно и на сити, и на ливер. Но каким образом чье-то нытье влияет на то, что судьи не поставили верный пенальти в пользу ливера в этом матче? Предыдущие ошибки отменяют текущие? Ваш аргумент не имеет ничего общего с логикой
+8
-3
+5
Ответ Евгений Сидоров
"Приём, приём, нога в приемлемом положении, шипы не раздробили рёбра, всё чисто. Приём, как поняли?"
Я все жду , когда защитникам в АПЛ раздадут ножи , кастеты и пистолеты !
Выходит нападающий один на один - пульнул ему в затылок и получил максимально ЖК и нет проблем !
+5
0
+5
Ответ Edwin_Hubble
Как это отменяет тот факт, что была чистая пенка?
Так чувак про плач в комментах пишет, а не про пенальти/не пенальти. Так что ты только подтверждаешь его слова про фанатов и трактовки спорных моментов. Да даже и не спорных, лол
+8
-4
+4
надеюсь, когда Юрген покинет АПЛ он назовёт судейство в Англии верным словом - продажное.
+6
-3
+3
Оливер подбежал к банкомату и проверил пришел ли платеж из Эмиратов.
+5
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+3
Извините, но мимо. Даже комментарии на спортсе ближе к футбольным правилам в сравнении с переговорами судей на вар.
Что значит приемлимо? А как не приемлимо? Можно мне шкалу приемлимости? Типа тут - 5 из 10 при лимите в 7. И четкие критерии, записанные в правилах. А нет таких? Ну может быть вы там просто штаны просиживаете смотря футбол в специальной комнате с мониторами, получая за это деньги?
+5
-2
+3
Ответ Breakthrougher
Мне, например, все равно и на сити, и на ливер. Но каким образом чье-то нытье влияет на то, что судьи не поставили верный пенальти в пользу ливера в этом матче? Предыдущие ошибки отменяют текущие? Ваш аргумент не имеет ничего общего с логикой
О каком аргументе хоть речь? Он про нытье пишет по спорному пенальти, а не про сам пенальти. Аргументы, судьи, пенальти, ошибки - точно на нужный комментарий ответ? А то логика не прослеживается
+7
-4
+3
Ответ Андрей
Оливер подбежал к банкомату и проверил пришел ли платеж из Эмиратов.
бабское нытье от глориков пивоварии
+4
-2
+2
Ответ morphvirg
Что мешало Диасу до этого забить 3-4?)) Понятно, что это скорее пенка, чем не пенка. Но виноваты в ничьей игроки Ливерпуля,которые обязаны были забить до этого и спокойно закончить матч.
Что значит они обязаны были забить? Футболисты имеют право нереализовать моменты, это часть игры, а вот судьи VAR обязаны были поставить пенальти. Монитор смотреть, это не футбол играть на бешеных скоростях 100 минут
+3
-1
+2
Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Так проще списывать все неудачи.
Вот, если бы, то мы бы ...
Когда судьи ошибаются в пользу Сити, это купленные шейхами судьи, а если против, то человеческий фактор или низкий уровень судейства.
Причем одни и те же судьи.
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Ответ Ilyas Saduov
Посмотрел 10 тысяч повторов. Это был не УДАР по телу, а КАСАНИЕ. Доку поднял ногу высоко, чтобы попасть по мячу, но попал в тело соперника. МакАлистер очень сильно приукрасил, как будто ему каратист с разбега в грудь прыгнул. Еще раз: УДАРА В ГРУДЬ ШИПАМИ НЕ БЫЛО. Был контакт бутцы Доку с телом МакАлистера
Я согласен, что это не красная карточка, но фол за опасную игру тут 1000 %. Даже спорить не о чем.
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+2
Ответ Ilyas Saduov
Посмотрел 10 тысяч повторов. Это был не УДАР по телу, а КАСАНИЕ. Доку поднял ногу высоко, чтобы попасть по мячу, но попал в тело соперника. МакАлистер очень сильно приукрасил, как будто ему каратист с разбега в грудь прыгнул. Еще раз: УДАРА В ГРУДЬ ШИПАМИ НЕ БЫЛО. Был контакт бутцы Доку с телом МакАлистера
Будь ситуация обратная, вы бы так не говорили, надо иметь мужество признать очевидный факт
+4
-2
+2
Ответ Рома Михалев
Ну раз это приемлемо, то, похоже, видеоарбитрами в этом матче были Конор Макгрегор и Тони Фергюсон
и приглашённые гости - пепе и серхио рамос)
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Ответ UnoPuntoZero
Так чувак про плач в комментах пишет, а не про пенальти/не пенальти. Так что ты только подтверждаешь его слова про фанатов и трактовки спорных моментов. Да даже и не спорных, лол
Так он же первым и залил слезами ветку, лол
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Ответ jordy
При чем тут боялся или нет? Судьи сами к монитору не ходят, их туда отправляют, если в их решении есть явная ошибка.. Здесь ВАР не счел решение арбитра ошибкой.
вот так будут уходить от ответственности, судья скажет не позвали, у монитора человек тоже скажет решение принимает рефери на поле, и Сити уходит от поражения
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Ответ Ernest Imamov
давайте признаем, Оливер не решился ставить пенальти, был фол, не было, лн просто боялся поставить второй пенальти в ворота Сити. Если бы не боялся он бы сам пошёл к монитору и принял бы решение, а теперь он может га ассистента свалить, тот скажет решение не я принимаю, короче на нас кричать нельзя, давить нельзя, и мы ни за что не отвечаем. Оттого уровень судей ниже любительской
При чем тут боялся или нет?
Судьи сами к монитору не ходят, их туда отправляют, если в их решении есть явная ошибка..
Здесь ВАР не счел решение арбитра ошибкой.
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Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Ну давай по твоему критерию продолжать вакханалию на поле. раз ты говоришь что цирк начался год назад.
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Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Давай ещё что-нибудь вспомним, ну это уже бред, когда ты приводишь пример прошлые сезоны и называешь этот момент «спорным» Недавно Жиру также выставил свой шлагбаум в матче с Аталантой, ну где логика?
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Ответ UnoPuntoZero
О каком аргументе хоть речь? Он про нытье пишет по спорному пенальти, а не про сам пенальти. Аргументы, судьи, пенальти, ошибки - точно на нужный комментарий ответ? А то логика не прослеживается
Какая разница, как было в прошлых матчах и какие жалобы от болельщиков Ливерпуля были в прошлом, если в данном матче не поставили 100% пенальти? Как реакция болельщиков относится к судейству? Если я не жаловался на прошлое судейство, то я не могу сказать, что в этот раз оно было плохим?
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Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Так они ещё и залили слезами в духе «ах, мы чуть ли не целый сезон играем 10-летними детьми», хотя из основной обоймы там не хватает только Аллисона, ТАА и Жоты. И та «несчастная и необстрелянная молодёжь» - это 18-22 летние лбы. Ну что поделать, если британские паспортисты являются молочными братьями наших, только бегают быстрее и подольше. А так те же критерии, «бедные малыши» лет до 28.
При этом Реал без Куртуа весь сезон и с дырами в защите, про Барселону вообще молчу, и МАТШа не было несколько сезонов, и в защите жесть (два номинальных ЛЗ травмированы давно, единственный номинальный ПЗ закрывает левый фланг, справа играет ЦЗ, а в центре выходит 17-летний в основе), и в полузащите выкошена вся основа, кроме Гюндогана, из-за чего опорника играет ЦЗ, а ЦП вингер. Ну, и в атаке 17-летний меняет 18-летнего, а главная опция справа и угроза (частенько) в атаке - это вообще 16-летний. И всё это без вменяемой ротации. Про испанское судейство вообще не хочу говорить.
Пардон, просто уже накипело от этих колбасных слёз про «рррррряяяяяяя играем детсадом и нас ещё засуживают».
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Ответ Th33nd
Давай сглотнем и дальше будем терпеть судейский беспредел, верно? Ты вдумайся про то, сколько уже ошибок было совершенно в текущем сезоне против Ливерпуля, сможешь все перечислить?
Если мы посчитаем, сколько ошибок было совершено ЗА судьепульку, то окажется, что у клопа нет ни одного честного трофея вообще.
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Ответ Никита Киселев
ливерпуль молодцы, классно сыграли, лучше сити, клопп красавчик и т.д., но почему всегда так много нытья от скаузеров, особенно от местных? да, спорное решение, да, скорее в пользу сити, но почему у всех такая короткая память? взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно) в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
Та большинство фанатов такие. У сити просто немного фанатов по сравнению с лфк небось, вот и кажется. Еще можно предположить, что, опять же, количественно фанаты сити не такие упоротые и проще относятся к клубу. Ну т.к. знаете ли с молоком матери не впитывали любовь к клубу
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Ответ Ilyas Saduov
Посмотрел 10 тысяч повторов. Это был не УДАР по телу, а КАСАНИЕ. Доку поднял ногу высоко, чтобы попасть по мячу, но попал в тело соперника. МакАлистер очень сильно приукрасил, как будто ему каратист с разбега в грудь прыгнул. Еще раз: УДАРА В ГРУДЬ ШИПАМИ НЕ БЫЛО. Был контакт бутцы Доку с телом МакАлистера
Контакт бутсы с телом МакАлистера - по определению является ударом в грудь.
И нет такого в правилах - есть касание, а есть удар.
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