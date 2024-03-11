Положение Доку при ударе шипами в грудь Мак Аллистеру видеоассистенты Оливера сочли «приемлемым». Их разговор слышал комментатор Sky Sports Друри

Комментатор Sky Sports слышал, что судьи сказали про эпизод с Жереми Доку.

В 28-м туре на 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер « », намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку « » , и тот упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Игра завершилась вничью – 1:1.

Питер Друри слышал, что в ходе обсуждения инцидента говорили отвечающие за просмотр видео помощники рефери. По его словам, было решено, что положение при попытке сыграть в мяч было «приемлемым».