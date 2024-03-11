Положение Доку при ударе шипами в грудь Мак Аллистеру видеоассистенты Оливера сочли «приемлемым». Их разговор слышал комментатор Sky Sports Друри
Комментатор Sky Sports слышал, что судьи сказали про эпизод с Жереми Доку.
В 28-м туре АПЛ на 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «Манчестер Сити», намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Игра завершилась вничью – 1:1.
Питер Друри слышал, что в ходе обсуждения инцидента говорили отвечающие за просмотр видео помощники рефери. По его словам, было решено, что положение Доку при попытке сыграть в мяч было «приемлемым».
взять даже позапрошлый сезон и матч на энфилде, когда 2-2 сыграли, там должны были удалить милнера за чистый фол на де брюйне – не удалили. в том же сезоне в ответке не удалили фаба (или тьяго, уже не помню точно)
в этом сезоне был спорный момент на этихаде, когда сити забил, но отменили из-за того, что аканджи мешал, но помеха там не очевидная
при всем при этом ни фанаты сити, ни сам гвардиола на этом внимание не акцентируют, только скаузеры вечно разыгрывают нарратив виктимизации – "мы жертва, нас засудили, лига против нас". очень по-детски все это выглядит
От создателей "Линию провели не по тому игроку", "Забыли провести линию" и "Тэйлор мой друг, поэтому я решил не подставлять его и не говорить, что он ошибся", ну и многих других
ты крутой .
- да ты тоже, ок!
да, мы все ок.
Выходит нападающий один на один - пульнул ему в затылок и получил максимально ЖК и нет проблем !
Что значит приемлимо? А как не приемлимо? Можно мне шкалу приемлимости? Типа тут - 5 из 10 при лимите в 7. И четкие критерии, записанные в правилах. А нет таких? Ну может быть вы там просто штаны просиживаете смотря футбол в специальной комнате с мониторами, получая за это деньги?
Вот, если бы, то мы бы ...
Когда судьи ошибаются в пользу Сити, это купленные шейхами судьи, а если против, то человеческий фактор или низкий уровень судейства.
Причем одни и те же судьи.
Судьи сами к монитору не ходят, их туда отправляют, если в их решении есть явная ошибка..
Здесь ВАР не счел решение арбитра ошибкой.
При этом Реал без Куртуа весь сезон и с дырами в защите, про Барселону вообще молчу, и МАТШа не было несколько сезонов, и в защите жесть (два номинальных ЛЗ травмированы давно, единственный номинальный ПЗ закрывает левый фланг, справа играет ЦЗ, а в центре выходит 17-летний в основе), и в полузащите выкошена вся основа, кроме Гюндогана, из-за чего опорника играет ЦЗ, а ЦП вингер. Ну, и в атаке 17-летний меняет 18-летнего, а главная опция справа и угроза (частенько) в атаке - это вообще 16-летний. И всё это без вменяемой ротации. Про испанское судейство вообще не хочу говорить.
Пардон, просто уже накипело от этих колбасных слёз про «рррррряяяяяяя играем детсадом и нас ещё засуживают».
И нет такого в правилах - есть касание, а есть удар.